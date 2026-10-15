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Češi mají pár dnu na to, aby splnili zákonnou povinnost. Někteří však nemohou sehnat termín

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Dennívýzva
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Motoristé by s výměnou letních pneumatik za zimní neměli příliš otálet. Od 1. listopadu začíná v České republice období, kdy zákon za stanovených podmínek vyžaduje zimní obutí. Pneuservisy se postupně zaplňují a získat vhodný termín může být stále obtížnější. Řidiči, kteří výměnu nestihnou, přitom musí počítat nejen s rizikem pokuty, ale v některých případech také se zákazem pokračovat v jízdě.
Češi mají pár dnu na to, aby splnili zákonnou povinnost. Někteří však nemohou sehnat termín

Češi mají pár dnu na to, aby splnili zákonnou povinnost. Někteří však nemohou sehnat termín

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 07:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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