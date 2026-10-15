Češi mají pár dnu na to, aby splnili zákonnou povinnost. Někteří však nemohou sehnat termín

Do začátku listopadu zbývá něco přes dva týdny a pro české řidiče nastává každoroční období výměny pneumatik. Zájem o pneuservisy tradičně roste s příchodem chladnějšího počasí, kdy se motoristé snaží připravit svá vozidla na zimní provoz. Rezervační systémy některých provozoven již ukazují obsazené termíny, dostupnost se však liší podle lokality i konkrétního servisu. Kdo plánuje výměnu až na poslední říjnové dny, nemusí proto získat požadovaný čas. Situaci může komplikovat také nutnost pořídit nové pneumatiky, pokud ty dosavadní nesplňují předepsané požadavky. Samotné datum 1. listopadu ovšem neznamená, že každý automobil musí mít bez výjimky zimní obutí.
Povinnost začíná v listopadu, rozhoduje ale počasí
Česká legislativa stanovuje období pro používání zimních pneumatik od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. Povinnost se vztahuje na situace, kdy se na vozovce nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza. Stejně tak platí, pokud lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se některý z těchto jevů během jízdy objeví.
Jestliže je tedy začátkem listopadu suchá silnice a nehrozí zimní podmínky, samotná jízda na letních pneumatikách automaticky nepředstavuje porušení zákona. Řidič však musí zohlednit nejen počasí při odjezdu, ale také situaci, která může nastat během celé cesty. Právě proto může být odkládání přezutí problematické zejména při ranních cestách, kdy teploty klesají k bodu mrazu.
Na některých silnicích platí přísnější pravidla
Výjimku z běžného režimu představují komunikace označené dopravní značkou Zimní výbava. V těchto úsecích musí motoristé dodržovat požadavky na zimní pneumatiky bez ohledu na aktuální počasí a roční období, pokud dodatková tabulka nestanoví jiné časové omezení. S takovým značením se mohou řidiči setkat především v místech, kde zimní počasí pravidelně komplikuje dopravu.
Problém tak může nastat například při cestě z města do horské oblasti, přestože na začátku trasy byly příznivé podmínky. Ani pohon všech čtyř kol přitom nezbavuje řidiče povinnosti používat předepsané pneumatiky. Rozhodující je splnění zákonných požadavků, nikoliv konstrukce pohonu automobilu.
Nestačí jen přezout, důležitá je také hloubka vzorku
U osobních automobilů a dalších vozidel s maximální přípustnou hmotností do 3,5 tuny musí být zimní pneumatiky na všech kolech. Zákon současně požaduje minimální hloubku hlavních dezénových drážek čtyři milimetry. U těžších vozidel činí předepsaná hloubka šest milimetrů a zimní obutí je povinné na kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly. Motoristé by proto měli před návštěvou servisu zkontrolovat nejen stáří a viditelné poškození pneumatik, ale také zbývající hloubku vzorku. Pneumatika, která ještě na jaře vyhovovala, už nemusí být pro další zimní sezonu použitelná. Opotřebený dezén totiž omezuje schopnost odvádět vodu a rozbředlý sníh, což může zhoršit ovladatelnost vozidla i prodloužit brzdnou dráhu.
Řidičům, kteří poruší povinnost zimního obutí, hrozí při běžném přestupku pokuta na místě až 1 500 korun. Ve správním řízení může sankce dosáhnout 2 000 až 5 000 korun. Policisté přitom mohou posuzovat nejen druh pneumatik, ale také jejich technický stav a hloubku dezénu. Pokud by další jízda představovala nebezpečí pro provoz, mohou řidiči zakázat pokračování v cestě. Komplikace mohou nastat rovněž při dopravní nehodě, jestliže nevhodné obutí přispělo k jejímu vzniku nebo závažnosti následků. Samotné porušení pravidel však neznamená automatickou ztrátu nároku na pojistné plnění, protože záleží na konkrétních okolnostech nehody.
Řešením mohou být také celoroční pneumatiky
Alternativu ke každoročnímu přezouvání představují celoroční pneumatiky, které mohou splňovat zákonné požadavky na zimní provoz. V českých podmínkách je podstatné odpovídající označení pneumatiky, například M+S, a také dodržení minimální hloubky dezénu. Pro bezpečné používání ve skutečně zimních podmínkách je vhodné vybírat výrobky s alpským symbolem, tedy sněhovou vločkou uvnitř horského štítu. Celoroční pneumatiky mohou být praktické zejména pro motoristy, kteří jezdí převážně po městě a ročně absolvují menší počet kilometrů. Při častých cestách do hor nebo v náročných zimních podmínkách však mohou mít kvalitní zimní pneumatiky výrazné výhody. Výběr vhodného obutí by proto měl odpovídat především způsobu používání automobilu a prostředí, ve kterém se řidič pravidelně pohybuje.