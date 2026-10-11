Češi mají obří strach o zpěváka Pekaře: Lékaři našli vážný problém, který mu může zničit kariéru

Češi mají obří strach o zpěváka Pekaře: Lékaři našli vážný problém, který mu může zničit kariéruPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez popiskuZdroj: Fotografie: Facebook kapely Pekař - Pekař (Official site)
Článek byl publikován 11.10.2026 08:31
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