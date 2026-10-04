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Češi mají doma miliony starých telefonů. Operátoři za ně teď platí tisíce korun, tak je hned odneste a nepromrhejte šanci

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V českých domácnostech leží dle odhadů kolem 12 milionů nevyužívaných mobilních telefonů. T-Mobile, O2 i Vodafone za ně nabízí výkupní ceny.
Android, iPhone, starý telefon, hromada

Android, iPhone, starý telefon, hromada

Zdroj: Pexels
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.10.2026 04:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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