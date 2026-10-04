Češi mají doma miliony starých telefonů. Operátoři za ně teď platí tisíce korun, tak je hned odneste a nepromrhejte šanci

Číslo 12 milionů potvrzují nezávisle na sobě neziskový projekt Remobil i spolek Ukliďme Česko, jde tedy o podložený odhad, nikoli o marketingovou nadsázku. A právě na tuto horu nevyužité elektroniky cílí výkupní programy všech tří velkých operátorů. Tisíce korun ovšem nedostanete za cokoli. Nejvyšší částky míří na novější a zachovalé iPhony: podle aktuálního ceníku platformy Cashtec vykoupí iPhone 13 Pro Max až za 10 800 Kč, iPhone 13 Pro za 10 200 Kč a základní iPhone 13 za 7 400 Kč. Starší iPhone X? Maximálně 2 100 Kč. K tomu operátoři přidávají bonusy: T-Mobile aktuálně nabízí 1 000 Kč ke každému výkupu s tarifem, O2 pak samostatný Eco Bonus až 500 Kč za odevzdání libovolného mobilu při nákupu nového přístroje.
Proč právě teď a ne za půl roku
Výkupní cena telefonu není fixní. Klesá s každým měsícem, který uplyne od premiéry modelu, a výraznější pokles může přijít právě na podzim. Apple tradičně představuje nové iPhony v září (letos proběhl Apple Event 9. září) a podle dat amerického resale tržiště Swappa mohou ceny starších modelů během 24 až 48 hodin po oznámení novinky klesnout o 9 až 15 %. Po zahájení prodeje nové generace může být propad ještě výraznější. Studie SellCell citovaná serverem MacRumors zachytila pokles u 75 % sledovaných modelů právě v období mezi oznámením a uvedením novinky do prodeje.
Formulace „nepromrhejte šanci“ tedy neznamená, že by zítra končil celý výkupní program. Samotné programy operátorů fungují průběžně. Časově omezené jsou hlavně bonusy navíc: O2 Eco Bonus platí od 27. ledna 2026 do 31. prosince 2026 (nebo do dřívějšího ukončení), T-Mobile komunikuje akční tisícikorunový příplatek bez garantovaného data ukončení. Šance, kterou promrháváte, je především zůstatková hodnota telefonu – každý den v šuplíku ji může dál snižovat.
Tři operátoři, tři cesty ke stejnému cíli
Všichni tři velcí operátoři spolupracují s ekosystémem Mobil Pohotovost / Cashtec, takže základní výkupní částka za konkrétní model a stav bývá podobná. Rozdíly jsou především v procesu a bonusech:
- T-Mobile – výkup probíhá na prodejnách. Cena starého telefonu se odečte rovnou z ceny nového. Zákazník dostává 5 pracovních dní na přenos dat, než starý přístroj odevzdá, takže nezůstane bez funkčního mobilu. Aktuálně přidává 1 000 Kč ke každému výkupu s tarifem.
- O2 – výkup běží online přes portál O2 Výkup (Cashtec). Peníze posílá na účet do 48 hodin od přijetí zařízení. Vedle toho nabízí oddělený Eco Bonus: až 500 Kč za odevzdání jakéhokoli telefonu při nákupu nového přístroje. To je jiná věc než samotný výkup.
- Vodafone – program RE-START, rovněž přes Cashtec / Mobil Pohotovost. Peníze vyplácí na účet po kontrole zařízení. Na rozdíl od T-Mobile přijímá i poškozené či rozbité kusy, byť jen za symbolickou cenu nebo k recyklaci.
Důležité je tyto tři věci neplést: výkupní cenu zařízení, operátorský bonus k výkupu a recyklační slevu na nový telefon. Jsou to tři různé položky a ne každý operátor je kombinuje stejně.
Co ovlivní konečnou částku a co udělat před odevzdáním
Finální cenu určuje stáří, značka, model, technický a vizuální stav i dodané příslušenství. T-Mobile ve svých obchodních podmínkách výslovně uvádí, že chybějící krabička nebo kabel může cenu snížit. Nefunkční zařízení, která nejdou zapnout nebo mají podstatné vady, z výkupu vyřazuje. Vodafone je v tomto benevolentnější, poškozený kus vezme, ale za zlomek ceny.
Než telefon odevzdáte, projděte si krátký checklist:
- iPhone: záloha dat → odhlášení z iCloudu a App Storu → vypnutí funkce Najít iPhone → smazání obsahu a nastavení.
- Android: odebrání Google účtu přímo v nastavení telefonu → teprve potom tovární reset. Pokud účet neodeberete před resetem, může zůstat aktivní ochrana FRP a nový uživatel telefon neaktivuje.
- Obě platformy: vyjmout SIM kartu, deaktivovat eSIM a odebrat všechny přihlášené účty.
Bazar, nebo operátor?
Přímé cenové srovnání stejného modelu ve stejném stavu mezi operátorským výkupem a inzerátem na Bazoši se veřejně systematicky nesleduje. Soukromý prodej může přinést vyšší částku, protože v něm chybí prostředník, který si bere marži. Jenže operátorský výkup nabízí něco jiného: rychlost, nulové vyjednávání, jistotu platby a nižší riziko podvodu. O2 to na svém blogu staví doslova na argumentu, že se vyhnete „podezřelým kupcům na online bazarech“. Podle nás je ideální strategie jednoduchá: podívejte se na výkupní cenu u operátora, porovnejte ji s tím, za kolik se stejný model reálně prodává na bazaru, a rozhodněte se, jestli vám rozdíl stojí za čas a riziko.
Za zmínku stojí i ekologický rozměr. Cashtec uvádí, že více než 95 % vykoupených zařízení vrací zpět do oběhu jako plně funkční přístroje. Telefon, který by jinak ležel v šuplíku a postupně ztrácel hodnotu, tak může dostat druhý život. A ten, který už opravit nejde, putuje do řízené recyklace. Staré mobily obsahují mimo jiné olovo, kadmium nebo bromované zpomalovače hoření, tedy látky, které v běžném odpadu nemají co dělat.
Každý den v šuplíku může stát peníze. Ne obrazně, ale doslova. Telefon, který dnes vykoupí operátor za sedm tisíc, může mít za půl roku výrazně nižší výkupní cenu. A za rok ještě nižší.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman