Češi, kteří letos míří do důchodu, mohou jediným rozhodnutím přijít o stovky korun měsíčně. Rozhoduje datum

Důchody přiznané ještě v roce 2026 se počítají podle jiné sady parametrů než penze s datem přiznání od ledna 2027. V letošním roce se z příjmů do první redukční hranice započítává 99 procent, od příštího roku to bude 98 procent. Současně se sazba za každý celý rok důchodového pojištění sníží z letošních 1,495 procenta výpočtového základu na 1,490 procenta.
Na první pohled tedy reforma působí ve prospěch odchodu ještě letos. Do výpočtu ale vstupují také redukční hranice a hodnoty používané k přepočtu dřívějších příjmů. První redukční hranice vzroste z 21 546 korun v roce 2026 na 22 732 korun v roce 2027, druhá pak z 195 868 na 206 652 korun. Právě vyšší hranice mohou u části budoucích důchodců převážit nad mírným zpřísněním ostatních parametrů.
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Lednový důchod může vyjít vyšší
Člověk, který si nechá penzi přiznat ještě v prosinci 2026, získá důchod podle letošních pravidel a od ledna se jeho již vyplácená penze valorizuje. Základní výměra vzroste od ledna na 5 170 korun a procentní výměra vyplácených důchodů se zvýší o 0,2 procenta. U průměrného starobního důchodu má celkové lednové zvýšení odpovídat přibližně 304 korunám.
Nově přiznaný důchod v roce 2027 se naproti tomu nebude nejprve počítat podle starých pravidel a následně valorizovat, ale rovnou podle parametrů platných pro nový rok. Vyšší redukční hranice a nový přepočet dřívějších výdělků mohou výslednou částku posunout výše. Modelové propočty ukazují, že rozdíl může činit stovky korun měsíčně a u lidí s mimořádně vysokými celoživotními příjmy se může přiblížit zhruba 1 800 korunám. Z toho ale nelze odvodit jednoduché pravidlo, podle kterého by měl každý čekat do ledna.
Vyšší penze musí nahradit ztracenou splátku
Při rozhodování nestačí porovnat pouze dvě měsíční částky. Pokud má člověk nárok například už od začátku prosince, ale zvolí si přiznání důchodu až od ledna, přijde o prosincovou splátku penze. To může představovat více než dvacet tisíc korun, které musí případná vyšší lednová penze postupně dorovnat.
Pokud by byl nový důchod například o 500 korun měsíčně vyšší a člověk kvůli odkladu přišel o penzi ve výši 22 tisíc korun, finanční rozdíl by se vyrovnal přibližně za 44 měsíců. Při rozdílu tisíc korun měsíčně by návratnost klesla zhruba na 22 měsíců. Výpočet může ovlivnit také získání dalšího celého roku doby pojištění, protože pro stanovení procentní výměry se hodnotí celé roky pojištění. Rozdíl několika dnů na přelomu roku proto nemusí mít u dvou lidí se stejným příjmem vůbec stejný dopad.
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Rozhodující je datum přiznání, ne den podání žádosti
Budoucí důchodci mají ještě jednu možnost, která může být při rozhodování důležitá. U řádného starobního důchodu není nutné, aby byla žádost fyzicky podána ještě během prosince 2026 jen proto, aby mohl být důchod přiznán od letošního data. Žádost lze standardně podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání, zároveň ji lze u řádného důchodu podat i zpětně.
Pokud jsou splněny zákonné podmínky, mohou být nevyplacené splátky doplaceny, přičemž limit pro jejich zpětnou výplatu činí pět let. Jiná pravidla platí pro předčasný starobní důchod, který zpětně přiznat nelze. Pro lidi na přelomu let 2026 a 2027 je tedy zásadní především správně zvolit datum, od kterého má být řádný důchod přiznán. Před konečným rozhodnutím se vyplatí porovnat obě varianty podle vlastních příjmů, délky pojištění a částky penze, o kterou by člověk při případném odložení přišel.
ceskeduchody.cz, e-sbirka.gov.cz, mpsv.gov.cz