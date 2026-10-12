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Češi, kteří letos míří do důchodu, mohou jediným rozhodnutím přijít o stovky korun měsíčně. Rozhoduje datum

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Lidé, kteří splní podmínky pro řádný starobní důchod na konci roku 2026, by neměli datum jeho přiznání volit automaticky. Důchod vypočtený podle pravidel roku 2027 může být v některých případech o několik stovek korun měsíčně vyšší než penze přiznaná ještě letos. U lidí s velmi vysokými příjmy může rozdíl dosahovat přibližně 1 800 korun. Výhodnost ale závisí na konkrétní pracovní historii, příjmech i době pojištění.
Nový rok přinese jiné parametry výpočtu.

Nový rok přinese jiné parametry výpočtu.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.10.2026 05:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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