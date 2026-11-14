Češi každý rok zbytečně vyhazují peníze za vytápění: Stačí přitom změnit běžné zlozvyky

Vysoké účty za energie nemusí souviset jen s cenou tepla. Mnohdy si za zbytečné výdaje můžeme sami svými špatnými návyky.
S příchodem chladných dnů a nastupující zimy začínáme samozřejmě doma víc topit. Bohužel, ani vytopený byt ještě nemusí znamenat, že s teplem zacházíme úsporně.
Někdy zbytečně přetápíme, jindy necháváme teplo unikat otevřenými okny anebo bráníme radiátorům, aby místnost opravdu dobře vyhřály. Ve výsledku můžeme mít vyšší spotřebu, aniž bychom doma měli větší pohodlí. Dobrou zprávou ale je, že řadu těchto chyb můžete odstranit celkem snadno. V redakci jsme dali hlavy dohromady a připravili souhrn rad a tipů, kterými se doma sami řídíme a mohou pomoci. Přetápíte a potom zbytečně větráte
Jedním snad z nejčastějších zlozvyků je snaha mít doma prakticky teplotu jako v létě i v době, kdy venku mrzne. Každý stupeň navíc přitom znamená vyšší nároky na vytápění. Jestliže
máte v obývacím pokoji zbytečně horko, končí to kolikrát tím, že nakonec otevřete okno, abyste teplotu zase snížili. Tím ale doslova pouštíte zaplacené teplo ven. V méně používaných místnostech pak lze nastavit nižší teplotu, ale ne zase topení zcela vypnout.
V obytných místnostech se obvykle doporučuje teplota kolem 20 až 21 stupňů, v ložnici je lepší přibližně kolem 18 stupňů. Samozřejmě záleží na věku, zdravotním stavu i individuálních potřebách obyvatel. Není úplně nutné doma mrznout, ale ani vytápět všechny místnosti na stejnou teplotu. Doporučujeme hlavně tu nižší teplotu na spaní, z naší zkušenosti je tak odpočinek příjemnější.
Snižte riziko vzniku požáru v domácnosti na minimum. Stačí dodržovat jednoduchá pravidla, která mohou předejít tragédii Špatně používáte termostatické hlavice
Termostatická hlavice na radiátoru není jen tak ledajaký vypínač. Jejím úkolem je regulovat přívod teplé vody podle teploty v místnosti.
Pokud ji nastavíte na vyšší stupeň, místnost se automaticky nezačne vytápět rychleji. Pouze tím stanovíte vyšší cílovou teplotu, které se bude topení snažit dosáhnout. Fotografie: Jan Dalecký / SvětKreativity.cz, Termostatická hlavice radiátoru
Častou chybou je i neustálé otáčení hlavicí nahoru a dolů podle momentálního pocitu. Mnohem praktičtější je najít vhodné nastavení a nechat regulaci pracovat. Pokud
odcházíte na delší dobu, můžete teplotu snížit, ale není vhodné nechat byt v zimě úplně vychladnout. Příliš nízká teplota může v některých místnostech zvýšit riziko kondenzace vlhkosti a tedy i vzniku plísní. Před radiátorem stojí nábytek
Radiátor potřebuje svůj prostor, aby mohl efektivně teplo předávat do místnosti. Pokud před něj postavíte velkou pohovku, skříň nebo jiný kus nábytku,
proudění teplého vzduchu zkrátka omezíte. Podobný problém představují i dlouhé závěsy, které zakrývají topení, nebo sušení prádla přímo na radiátoru.
Na tento problém narazil i náš kolega, který s ním měl osobní zkušenost. Pořád se divil, že má v obýváku poměrně chladno, až ho napadlo přestěhovat nábytek, aby neměl před radiátorem pohovku a teplý vzduch tak mohl volně proudit do místnosti. Sice to bylo trochu pracné, ale po odsunutí nábytku se teplo začalo šířit o hodně lépe. Není tedy vždy nutné přidávat na topení. Někdy stačí přestat mu bránit v práci.
Necháváte okna dlouho otevřená na ventilačku
V zimě je potřeba pravidelně větrat, ale záleží na způsobu. Dlouhodobě pootevřené okno může znamenat, že místnost postupně vychládá a radiátor musí ztracené teplo znovu nahrazovat. Mnohem vhodnější je krátké a intenzivní větrání, ideálně průvanem, pokud to dispozice bytu umožňuje.
Sama jsem si uvědomila, že tady jsem dělala chybu, když mi doma začala vznikat lehká plíseň. Dřív jsem měla ve zvyku nechávat okno dlouho pootevřené na ventilačku, protože mi připadalo, že
se tak vzduch vymění postupně a bez výrazného ochlazení místnosti. Ale teplo mezitím unikalo ven mnohem déle, než bylo potřeba. Krátké a důkladné vyvětrání se ukázalo jako mnohem praktičtější řešení.
Se správným větráním souvisí i vlhkost vzduchu. Příliš suchý vzduch může dráždit sliznice a způsobovat nepříjemné pocity, naopak vysoká vlhkost podporuje kondenzaci vody na chladných místech a může přispívat ke vzniku plísní. Snažte se i odvádět vlhkost při vaření a sprchování a
nenechávat dlouhodobě mokré prádlo v nevětrané místnosti. Orientačně se za příjemnou relativní vlhkost v interiéru často považuje rozmezí 40 až 60 %, vždy ale záleží na teplotě a konkrétních podmínkách. Zapomínáte na údržbu radiátorů
Tohle už zažil nejspíš každý z nás – pokud radiátor hřeje nerovnoměrně, například je nahoře studený a dole teplý, může být zavzdušněný. V takovém případě může být potřeba odvzdušnění. Než se do něj pustíte,
ověřte si ale, jaký postup platí pro váš typ vytápění. V bytových domech může být vhodné nejprve kontaktovat správce nebo topenáře.
Pozornost si zaslouží také prach a nečistoty, které se mohou hromadit mezi žebry radiátoru. Pravidelná údržba pomáhá udržovat zařízení v dobrém stavu.
Kování a ventily je rovněž vhodné kontrolovat, aby správně fungovaly. Pokud radiátor netopí ani po běžné kontrole, není dobré problém řešit náhodným otáčením všech ventilů. Přehlížíte netěsnící okna a dveře
Můžete mít správně nastavené topení, ale pokud kolem oken nebo dveří proniká studený vzduch, teplo bude zbytečně unikat. Typickým příznakem je chlad
v okolí rámu nebo pocit průvanu, přestože je okno zavřené. U plastových oken lze u některých typů kování upravit přítlak křídla, jak jsme radili i na SvětěKreativity.cz. Neznamená to ale, že byste ho měli automaticky nastavit na maximum. Přílišné utažení může zatěžovat těsnění i kování. Pokud si nejste jistí, raději se obraťte na odborný servis. Foto: SvětKreativity.cz, Zamlžené okno
Podobnou situaci řešil i jeden z kolegů v redakci. V pracovně měl delší dobu chladněji než ve zbytku bytu, ačkoli radiátor fungoval normálně. Nakonec se ukázalo, že
problém souvisí se starším těsněním okna. Po jeho kontrole a výměně se situace zlepšila. Proto se vyplatí před zvyšováním výkonu topení prověřit také stav oken a dveří. Úspory začínají u drobných změn
Nižší účty za vytápění nemusí znamenat, že budete doma sedět v teplém svetru a odmítat zapnout radiátor. Mnohem větší smysl má nejprve odstranit zbytečné ztráty.
Zkontrolovat, zda radiátory nezakrývá nábytek, větrat krátce a intenzivně, správně používat termostatické hlavice a nepřehlížet netěsnící okna. Drobné návyky se totiž během celé topné sezony sčítají.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webů
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6 chyb při vytápění, kvůli kterým Češi zbytečně přeplácí: Často blokují teplo nebo ho nechávají uniknout pochází z webu Světkreativity.