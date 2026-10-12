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Češi dostávají dopisy, které vypadají jako poslední varování. Kdo hned zaplatí, může udělat velkou chybu

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Dennívýzva
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Někteří lidé v Česku dostávají předžalobní výzvy kvůli údajným několik let starým dluhům za elektřinu nebo plyn. Energetický regulační úřad nyní varuje, že požadovanou částku není vhodné automaticky zaplatit. Nejdříve je nutné ověřit, zda dluh skutečně vznikl, komu dnes patří a zda už nemůže být promlčený.
Češi dostávají dopisy, které vypadají jako poslední varování. Kdo hned zaplatí, může udělat velkou chybu

Češi dostávají dopisy, které vypadají jako poslední varování. Kdo hned zaplatí, může udělat velkou chybu

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.10.2026 06:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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