Češi dostávají dopisy, které vypadají jako poslední varování. Kdo hned zaplatí, může udělat velkou chybu

Energetický regulační úřad zaznamenal v posledních dnech několik obdobných případů, kdy spotřebitele kontaktovala advokátní kancelář zastupující nového údajného věřitele. Dokumenty mají podobu předžalobních výzev a požadují zaplacení pohledávek, které mají pocházet ještě z doby, kdy lidé odebírali energie od jiných společností. V některých případech však podle regulátora chybí vyúčtování, výpočet požadované částky nebo jiné podklady, ze kterých by bylo možné jednoznačně zjistit, jak dluh vznikl.
Mezi původními dodavateli, jejichž pohledávek se současné případy týkají, jsou společnosti Lidová energie a ELGAS Energy. Obě firmy už na energetickém trhu nepůsobí a ERÚ jim v minulosti zrušil licence na obchodování s elektřinou a plynem. Samotná skutečnost, že spotřebiteli přijde právně formulovaná výzva k zaplacení, proto ještě neznamená, že by měl požadovanou částku bez dalšího uhradit. Prvním krokem by mělo být vyžádání konkrétních podkladů k pohledávce.
U starších dluhů je důležitá promlčecí lhůta
Spotřebitel může požadovat například původní vyúčtování s nedoplatkem, datum jeho splatnosti a přesný výpočet částky, kterou po něm současný věřitel požaduje. Pokud dluh mezitím přešel na jinou společnost, měl by být doložen také převod pohledávky na současného věřitele. Právě tento údaj je důležitý, protože peníze dnes nemusí požadovat stejná firma, se kterou měl zákazník původně uzavřenou smlouvu na dodávku energií.
Spotřebitel by si měl zároveň projít vlastní starší faktury, bankovní výpisy a komunikaci s někdejším dodavatelem, pokud je ještě má k dispozici. Teprve z těchto dokumentů lze posoudit, zda pohledávka odpovídá skutečnému nedoplatku a zda požadovaná suma nebyla vypočtena chybně. Zvláštní pozornost si zaslouží datum splatnosti původního dluhu. Občanský zákoník stanoví obecnou promlčecí lhůtu v délce tří let, konkrétní posouzení ale vždy závisí na okolnostech jednotlivého případu.
Promlčením navíc samotný dluh automaticky nezaniká a věřitel se může pokusit o jeho vymožení i později. Pokud se spor dostane před soud, musí dlužník promlčení sám namítnout, jinak k němu soud obecně nepřihlédne. U staré pohledávky je proto vhodné zjistit nejen rok jejího vzniku, ale především okamžik splatnosti a to, zda se mezitím nestalo něco, co mohlo běh promlčecí lhůty ovlivnit.
Firmy měly s regulátorem problémy už dříve
Právě v tomto bodě může být ukvapená reakce na dopis problematická. Pokud dlužník svůj dluh písemně uzná co do důvodu a výše, občanský zákoník stanoví desetiletou promlčecí lhůtu od takového uznání. Za určitých okolností může právní význam mít také částečné plnění, pokud z něj lze usoudit, že dlužník uznává i zbytek závazku.
Spotřebitel, který si není jistý oprávněností požadavku, by proto neměl bez prověření podepisovat uznání dluhu nebo jiné dokumenty potvrzující jeho existenci. Stejně obezřetně je vhodné postupovat u nabídky splátkového kalendáře, pokud není předem jasné, z čeho požadovaná částka vznikla. To neznamená, že všechny současné výzvy jsou neoprávněné, ale že je potřeba nejprve prověřit jejich právní a účetní podklad.
Lidová energie a ELGAS Energy se v minulosti opakovaně dostaly do hledáčku energetického regulátora. ERÚ v dubnu 2025 oznámil, že společnosti ELGAS Energy uložil šestimilionovou sankci za jednání poškozující spotřebitele, zatímco Lidová energie dostala sankci 1,4 milionu korun.
Regulátor tehdy zároveň upozornil, že ELGAS Energy byla pokračovatelem Lidové energie a že oběma společnostem zrušil licence. Samostatná pravomocná rozhodnutí se týkala mimo jiné problémů s vyúčtováním dodávek elektřiny a plynu. Ani tato historie ovšem sama o sobě neznamená, že konkrétní pohledávka zaslaná konkrétnímu zákazníkovi neexistuje. O tom, zda je dluh oprávněný a v jaké výši, může v případě sporu závazně rozhodnout soud.
zdroje: eru.gov.cz, zakonyprolidi.cz