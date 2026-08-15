Češi dělají pořád tuhle chybu s důchodem. V ostatních státech to dělají úplně jinak a pak mají klidně o 70 % více

Většina lidí u nás bere jako samozřejmost, že se o ně ve stáří postará stát. Právě tahle jistota je ale možná nejdražší omyl, který při přípravě na penzi děláme. Země, jejichž senioři si drží nejvyšší životní úroveň, totiž stavějí důchod na úplně jiném základu. A rozdíl v tom, kolik nakonec lidem po odchodu z práce zůstane, umí být propastný.
Státní důchod sám vaši mzdu nenahradí
Klíčové číslo, které většina lidí nezná, se jmenuje náhradový poměr. Ukazuje, jakou část předchozí mzdy dokáže penze pokrýt. Podle srovnání OECD z roku 2025 skončí český průměrně vydělávající zaměstnanec v důchodu v přepočtu asi na 56 % své čisté mzdy. Znamená to, že příjem po odchodu do penze spadne zhruba na polovinu toho, na co byl člověk zvyklý.
Tuzemský systém je navíc silně solidární. Lidem s nízkými výdělky nahradí penze klidně skoro celou mzdu, u nadprůměrných příjmů ale poměr rychle klesá. Kdo si během kariéry vydělával víc, počítá tak po odchodu do důchodu s citelně tvrdším propadem, než čeká.
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Země na špičce žebříčků to mají postavené jinak. Vedle státní penze u nich funguje ještě druhý, pracovní pilíř. Zaměstnanec i jeho firma posílají část výdělku do fondu už v průběhu kariéry a ten peníze po mnoho let zhodnocuje. Účast bývá napříč obory prakticky povinná, takže se týká drtivé většiny pracujících.
Státní penze tam slouží jen jako minimální jistota a hlavní část důchodu tvoří peníze naspořené a zhodnocené za celou kariéru. Ukázkovou zemí je Nizozemsko, jehož systém opakovaně vítězí v mezinárodním hodnocení Mercer CFA Institute Global Pension Index. V žebříčku za rok 2025 obsadilo první příčku na světě.
Nizozemec dostane z penze skoro celou mzdu
Výsledek téhle stavby je vidět na jediném srovnání. Nizozemský průměrně vydělávající zaměstnanec dostane v penzi zhruba 96 % své čisté mzdy, český jen asi 56 %. Ze stejného výdělku by tak nizozemský důchod vyšel přibližně o 70 % vyšší než ten český.
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Za tím rozdílem přitom nestojí žádná mimořádná velkorysost tamní státní pokladny. Hlavní zásluhu má druhý pilíř, kam putují peníze společně s příspěvkem firmy po celou dobu kariéry. Díky němu si senior udrží skoro stejnou životní úroveň jako v práci.
Přehledně obě země srovnává následující tabulka:
Parametr Nizozemsko Česko Náhradový poměr (podíl čisté mzdy v penzi) zhruba 96 % asi 56 % Druhý (zaměstnanecký) pilíř prakticky povinný, týká se drtivé většiny pracujících slabší zapojení firem, u většiny jen malý doplněk příjmu Životní úroveň po odchodu do penze zůstává skoro stejná jako v práci velká část lidí se musí pořádně uskromnit V Česku se spoří, jenže málo a pozdě
Nespravedlivé by bylo tvrdit, že Češi nespoří vůbec. Penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření si platí miliony lidí. Naspořené částky ale u většiny sotva pokryjí pár měsíců výpadku příjmu. Druhý příjem, ze kterého by šlo ve stáří opravdu žít, z nich nevznikne.
Přečtěte si také: Novinka pro všechny české důchodce. Od roku 2027 budou moci žádat manželé o důchod společně Penzijní spoření si v Česku platí miliony lidí, jenže vklady bývají malé, nepravidelné a začínají pozdě. Ilustrační foto. Zdroj: Jakub Zerdzicki / Pexels.
Nejvíc se odlišuje samotný způsob, jakým peníze na penzi vůbec vznikají. U nás do spoření firmy skoro nepřidávají, vklady bývají malé a nepravidelné a hlavně nemají před sebou desítky let na to, aby stačily narůst. Když si někdo začne posílat stranou několik set korun měsíčně teprve krátce před koncem kariéry, k žádné vydatné druhé penzi se tím nedopracuje.
Spoléhat jen na stát se nevyplácí
Nejvíc rozhoduje celkový přístup k penězům na stáří. Kdo vsadí čistě na stát, musí počítat s tím, že po odchodu do penze mu příjem výrazně klesne. Tlak na státní systém přitom kvůli demografii dál poroste a podle ministerstva práce ho žádná jednotlivá úprava nevyřeší. Posun hranice odchodu do důchodu i mírnější zvyšování penzí sice uleví veřejnému rozpočtu, soukromý polštář na horší časy z nich ale nikomu nenaroste.
Kdo chce mít ve stáří k dispozici víc, obvykle začíná brzy, odkládá pravidelně a nechává peníze pracovat co nejdéle. Konkrétní dopad se pak liší podle výše příjmu i délky spoření.
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Zdroje: https://www.oecd.org/en/publications/2025/11/pensions-at-a-glance-2025_76510fe4/full-report/net-pension-replacement-rates_a7a9e376.html, https://www.mercer.com/insights/investments/market-outlook-and-trends/mercer-cfa-global-pension-index/, https://www.e15.cz/finexpert/duchody/prumerne-duchody-a-mzdy-v-cesku-a-na-slovensku-srovnani-a-nahradovy-pomer-1418922, https://www.mesec.cz/clanky/individualni-nahradovy-pomer-napovi-jak-velkou-cast-prijmu-pokryje-vas-duchod-jak-ho-stanovit/, https://ceskeduchody.cz/zpravy/cesi-spolehaji-hlavne-na-stat-nizozemci-maji-duchod-i-z-prace