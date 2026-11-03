Červené listy borůvky na podzim nic neznamenají. Na jaře ale signalizují problém, který keř bez zásahu zničí do jedné sezony

Začátek listopadu 2026 a keře kanadských borůvek na zahradách hrají vínovou, cihlovou a fialovou. Kdo se kvůli tomu lekl, může vydechnout. Univerzitní poradny se shodují, že červenofialové zbarvení koncem léta a na podzim provází přirozené zatahování keře před mrazy. Přesně tentýž odstín se ovšem občas objeví o půl roku dřív, třeba v květnu, kdy má keř nasazovat přírůstky a plody. Tehdy listy upozorňují na stres, nevhodnou půdní reakci, výživovou poruchu nebo chorobu kořenů. Podle nás samotná barva o zdraví borůvky nic nerozhodne. Rozhoduje měsíc, kdy se objeví, a to, co ji doprovází: růst, odvodnění, pH a kresba skvrn.
Podzimní červenání borůvky: antokyany jako zimní pojistka
Mezi zářím a listopadem keř stahuje živiny z listů do dřeva a kořenů, kde je uloží na jaro. Červená barviva, antokyany, mají při tom ochrannou úlohu. Odborný přehled publikovaný v databázi
PubMed popisuje, že stíní fotosyntetický aparát v době, kdy list dosluhuje, a tlumí světelný stres hlavně za chladných slunečných dnů. List tak vydrží pracovat o něco déle a rostlina z něj vytěží víc dusíku i dalších prvků.
Uklidňující podzimní obraz má jasné rysy. Barva přichází plošně, postupně zachvacuje celý keř a listy přitom nevadnou ani nezasychají od okrajů. Dobrou zprávou je i letošní přírůstek srovnatelný s loňským. Pokud vaše borůvka vypadá právě takto, žádný zásah nepotřebuje.
Červené listy borůvky na jaře a v létě: první podezřelý je pH půdy
Jakmile se purpur ukáže mezi dubnem a srpnem, situace se mění. Nejčastějším viníkem bývá půda, která pro borůvku není dost kyselá. Poradenská služba
Minnesotské univerzity udává vhodnou reakci 4,0 až 5,5 a doporučuje nevysazovat, dokud půda nedosáhne rozmezí 4,5 až 5,5. Nad touto hranicí keř hůř přijímá živiny. Následuje chloróza, chabý růst, chudá úroda a postupné chřadnutí. V létě červenání často doprovází právě zpomalený přírůstek.
V českých podmínkách je to citlivé místo. Podle
ÚKZÚZ dosahuje průměrná reakce zemědělských půd v ČR za období 2019 až 2024 hodnoty pH 6,0. Pod 5,5 se drží jen 32,8 % zkoušené výměry, alkalické plochy s pH nad 7,2 tvoří necelých 11 %. Zemina, ve které se dobře daří zelenině i jabloním, tak může být pro borůvku stále příliš „sladká“.
Chemie za tím je prostá. V zásaditějším prostředí bývá víc vápníku, který váže fosfor i mikroprvky. Laboratoř je v zemině najde, kořeny je ale nedokážou přijmout. Proto přisypání univerzálního hnojiva nepomůže a problém jen zamaskuje.
Na jaře se přidává ještě jeden spouštěč. Studená půda zpomaluje příjem fosforu a mladé či čerstvě přesazené rostliny reagují na chladné noci zčervenáním. Rozlišení nabízí počasí: když po oteplení listy zezelenají a keř se rozroste, šlo o přechodný stres. Když barva vydrží, mezi žilkami začne žloutnout nebo se výhony zastaví, sáhněte po pH testu.
Fytoftora v mokré zemině: kořenová hniloba, která skolí keř za jednu sezonu
Nejtvrdší scénář se odehrává pod povrchem. Původce fytoftorové hniloby, Phytophthora cinnamomi, se šíří vodou, zeminou i nakaženým školkařským materiálem a v půdě přežívá dlouho. Daří se mu v těžké, zamokřené půdě a na místech, kde po dešti stojí louže. Napadá jemné vlásečnicové kořeny, takže keř přestane čerpat vodu i výživu.
Nad zemí pak pozorujete slabý přírůstek, zakrnělý vzhled a drobnější světlé listy, které červenají předčasně. Okraje listů hnědnou, jako by je spálilo slunce, a celá rostlina vadne i ve vlhké zemi. Podle
Connecticutské univerzity může choroba zahubit celý keř někdy během jediné vegetační sezony. Nejzranitelnější jsou mladé výsadby.
Klíčem je prevence. Propustné stanoviště, vyvýšený záhon nebo zlepšená drenáž rozhodují víc než jakýkoli přípravek. Podezřelý keř opatrně odhrňte u báze a prohlédněte kořeny: zdravé jsou světlé a pružné, napadené tmavé a křehké.
Diagnostická tabulka: co prozradí kresba na listech borůvky
Jemnější rozlišení přináší vzor zbarvení. Nedostatek fosforu se projevuje tmavě zelenými až nachovými staršími listy a celkově menším růstem. Nedostatek hořčíku kreslí výraznější mozaiku: pletivo mezi hlavními žilkami žloutne a přechází do jasné červeně, kdežto pás podél žilek zůstává zelený. Příznaky začínají u báze výhonů, špičky bývají ušetřeny.
Vzácnějším, zato nejzávažnějším nálezem je virus červené kroužkovitosti. Ten maluje červené skvrny, prstence a vzory připomínající dubový list, převážně na svrchní straně starších listů a obvykle od konce června či v červenci. Postihuje i starší větve. Podobné skvrny umí vytvořit padlí, to se však často ukazuje na obou stranách listu.
Příčina Kdy se objevuje Jak vypadají listy Doprovodné znaky Co udělat Podzimní vybarvení září až listopad rovnoměrně červené až fialové normální růst, žádné vadnutí nic, keř se chystá na zimu Vysoké pH duben až srpen červené nebo světle zelené, žloutnutí mezi žilkami slabý přírůstek, malá úroda změřit pH, okyselovat sírou Nedostatek fosforu jaro, chladná půda tmavě zelené až purpurové starší listy menší růst počkat na oteplení, ověřit pH Nedostatek hořčíku léto žluté až jasně červené pole mezi žilkami, zelené okolí žilek začíná u báze výhonů rozbor půdy včetně Mg Fytoftora vegetační období menší, bledé, předčasně rudé, spálené okraje vadnutí, tmavé kořeny, mokrá půda drenáž, odstranění silně napadených keřů Virus kroužkovitosti konec června, červenec červené prstence a skvrny, dubolistý vzor starší listy a větve vykopat a zlikvidovat Rozbor půdy, síra a zdravé sazenice: co stihnout ještě letos
Listopad je pro nápravu půdy ideální. Elementární síra snižuje pH prostřednictvím půdních mikroorganismů, a to v řádu měsíců. Co se nasype teď, začne působit k jaru. Kyselá rašelina vytvoří vhodné lože rychleji, v zemině blízké pH 7 je ovšem potřeba upravit celý pás kolem keře. Úzká rašelinová jamka obklopená vápenitou hlínou se brzy „přepne“ zpátky. Kávová sedlina spolehlivou cestou není: kyselá být nemusí a na měřitelnou změnu by jí bylo zapotřebí obrovské množství s nejistým výsledkem. Pro udržení reakce poslouží kyselý mulč a hnojiva určená pro rašelinomilné rostliny.
Domácí pH sadu koupíte v každém zahradnictví. Vzorek berte z kořenové zóny, mulč odhrňte stranou. Přesnější obrázek dá laboratoř. BS laboratoř Vinařských potřeb účtuje za základní rozbor jednoho kilogramu půdy 2 199 Kč včetně DPH a stanoví pH, fosfor, draslík, vápník, hořčík i humus. ABITEC nabízí základní rozbor s pH, sušinou a organickými látkami za 4 622 Kč. Pro borůvky dává větší smysl varianta s hořčíkem a fosforem, protože odhalí víc možných příčin červenání najednou.
S hnojením už teď nespěchejte. Oregonská státní univerzita radí nepoužívat granulovaná hnojiva po 1. srpnu, neboť pozdní měkké výhony snáze pomrznou a keř nasadí méně plodných pupenů. Iowská univerzita varuje obdobně.
Nemocné části nepatří na kompost. Domácí hromada zpravidla nedosáhne teplot, které by patogeny zahubily. Keř s potvrzeným virem vykopejte a zlikvidujte s odpadem, chemická léčba neexistuje. Novou sazenici pak hledejte u registrované školky. Seznam ovocných školek zveřejňuje ministerstvo zemědělství spolu se Školkařským svazem, specializované borůvkové farmy působí třeba v Postoupkách u Kroměříže nebo v Provodově. Ptejte se na původ rostlin a rostlinolékařský pas. Ten smí vystavit jen prodejce registrovaný u ÚKZÚZ, který musí sledovat kritické body produkce i vysledovatelnost.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková