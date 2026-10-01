Červená řepa nemusí chutnat jako sladkokyselá vzpomínka ze školní jídelny. Hoď ji do trouby a začne úplně jiný příběh

Přitom syrová řepa křupe a chutná svěže, pečená je sladká a skoro karamelová, s kozím sýrem se mění v luxusní salát, s jogurtem v dip a její listy můžeš hodit na pánev stejně jako mangold. Dokonce i samotné pečení jde udělat několika způsoby podle toho, jestli chceš šťavnatou měkkou bulvu, nebo křupavé opečené kostky.
A jestli tě od ní odrazuje představa kuchyně připomínající místo činu, i na to existují poměrně jednoduché triky.
Pokud ti řepa nechutná, první otázka zní: jakou jsi vlastně jedla?
Červená řepa je zvláštní tím, jak výrazně ji způsob přípravy změní. Syrová je pevná, křupavá, zemitá a lehce nasládlá. Vařená změkne a její zemitá chuť zůstává poměrně výrazná. Nakládaná získá kyselost a další sladkost z nálevu.
A pečená? Právě tam bych začala. Illinois Extension upozorňuje, že řepa obsahuje více přirozených cukrů než škrobu a při pečení se její chuť koncentruje místo toho, aby se část rozpustných látek dostávala do vody. Proto ji tento způsob přípravy nechává působit sladší a chuťově intenzivnější.
Jinými slovy: jestli jsi zatím znala hlavně vařenou nebo sterilovanou řepu, pečená řepa je vhodná chvíle dát vašemu vztahu druhou šanci.
První řepu upeč úplně obyčejně
Máš dvě možnosti. Pokud chceš velmi šťavnatou měkkou řepu, nech ji celou. Omyj ji, nepropichuj, zabal jednotlivé bulvy do alobalu nebo je vlož do zakryté nádoby a upeč doměkka. Illinois Extension uvádí při pečení celých bulv orientačně 45 až 60 minut podle jejich velikosti; hotové jsou ve chvíli, kdy do nich nůž lehce zajede. Potom je nech trochu vychladnout a slupku stáhni.
Druhá možnost je podle mě ještě zajímavější: řepu oloupej, nakrájej na kostky nebo klínky, promíchej s olivovým olejem, solí a pepřem a upeč rozloženou na plechu. Tady chceš, aby jednotlivé kusy měly kolem sebe prostor. Pokud na jeden malý plech navršíš tři kila řepy, začne se dusit ve vlastní páře místo opékání. A nám jde právě o ty tmavší, lehce zkaramelizované okraje.
JAK CHUTNÁ PODZIM
Řepa miluje kyselost. Bez ní někdy chutná až příliš sladce
Pečená řepa je přirozeně sladká. To je její výhoda, ale zároveň důvod, proč jí téměř vždy prospívá něco kyselého. Citron. Balzamiko. Vinný ocet. Pomeranč. Nebo jogurtová zálivka s trochou citronu. Zkus například teplou pečenou řepu promíchat s balzamikem, olivovým olejem a černým pepřem. Přidej rukolu a kozí sýr.
Tohle spojení se neopakuje v restauracích náhodou. Sladká řepa dostane kyselost, sýr slanost a krémovost a rukola trochu hořkosti. Najednou na talíři není jen jedna sladká měkká věc.
Kozí sýr není jediný sýr, který s ní funguje
Řepa + kozí sýr se stala skoro povinným sňatkem. Funguje fantasticky, ale nemusíme kvůli tomu ostatním sýrům zakázat vstup do kuchyně. Feta přidá více slanosti. Modrý sýr vytvoří výraznější kontrast. Balkánský sýr je jednoduchá dostupná varianta. Parmazán funguje například na pečených plátcích řepy.
A mozzarella? Ta je jemnější, takže jí pomůže výraznější zálivka, třeba balzamiko, citron a hodně černého pepře. K tomu ořechy nebo dýňová semínka a jedna upečená bulva se velmi snadno změní v normální oběd.
Syrová řepa je úplně jiná zelenina
Tady bych nedoporučovala ukousnout půl bulvy jako jablko. Syrová řepa je pevná a její chuť poměrně intenzivní. Mnohem lépe funguje, když ji nastrouháš nebo nakrájíš opravdu tence. Zkus ji s jablkem. Nastrouhaná červená řepa, jablko, citronová šťáva, trocha olivového oleje, sůl a vlašské ořechy.
Nebo syrová řepa, mrkev, pomeranč a zázvor. Velmi tenké plátky můžeš připravit i jako zeleninové „carpaccio“: řepa, citron, olivový olej, sůl, parmazán a rukola. Jen počítej s tím, že při strouhání se začíná odehrávat ona pověstná červená část programu.
Ano, barví. Hodně. Ale kuchyň nemusí vypadat jako kriminálka
Červené barvivo z řepy je velmi ochotné cestovat. Na prkénko. Na ruce. Na utěrku. Na bílé tričko, které sis samozřejmě vzala právě ten den. Pokud nechceš růžové prsty, použij rukavice. Na prkénku pracuj ideálně na takovém, které nepovažuješ za rodinné dědictví, a potřísněné náčiní opláchni co nejdřív.
U celých pečených řep je situace jednodušší. Necháš je trochu zchladnout a slupku můžeš setřít papírovou utěrkou nebo stáhnout prsty pod tekoucí vodou. A mimochodem, existují také zlaté a pruhované odrůdy řepy, pokud máš její chuť ráda, ale nechceš pokaždé pořádat rekonstrukci koupelny po vraždě.
JAK CHUTNÁ PODZIM
Do těstovin ji dej s něčím krémovým
Pečenou řepu nakrájej na menší kusy, dej do mixéru s ricottou nebo trochou smetany, parmazánem, citronem, pepřem a případně česnekem. Rozmixuj. Vznikne velmi výrazná růžová omáčka, která funguje s těstovinami překvapivě dobře.
Druhá možnost je jednodušší: upečené kostky řepy nech vcelku a promíchej je s těstovinami, fetou, rukolou, ořechy a citronem. Nemusíš z každé zeleniny vyrábět omáčku. Někdy stačí přidat ji k tomu, co už umíš vařit.
A risotto? Tam je téměř podezřele fotogenická
Uvařenou nebo pečenou řepu rozmixuj a přidej do téměř hotového rizota. Nejenže mu dodá chuť, ale během chvíle vytvoří intenzivně růžovou až vínovou barvu. Dokonči máslem a parmazánem. Navrch může přijít kozí sýr, feta nebo několik opečených ořechů.
Jestli někdy potřebuješ jídlo, které vypadá, že jsi nad ním strávila výrazně více času, než je pravda, řepové rizoto je výborný kandidát.
Do hummusu? Naprosto ano
Tady se hodí už upečená řepa. Klasická cizrna, tahini, citron, česnek, olivový olej a několik kusů pečené řepy. Rozmixuješ a dostaneš výrazně růžový hummus, který není zajímavý jen vzhledem. Řepa přidá lehkou sladkost, takže směs potřebuje dost citronu a soli.
Podobně funguje s bílými fazolemi místo cizrny nebo rozmixovaná s fetou a řeckým jogurtem. Pečená řepa + feta + jogurt + citron + pepř = velmi jednoduchý dip, který můžeš jíst s pita chlebem, zeleninou nebo namazat do sendviče.
Jestli máš horkovzdušnou fritézu, řepa je přesně její člověk
Nakrájej řepu na menší kostky nebo klínky, přidej trochu oleje a koření a upeč ji v air fryeru. Výhoda je stejná jako u trouby: chceš rychle odpařit část vody a vytvořit opečený povrch. Jen nepřeplň koš. A po upečení klidně přidej med, balzamiko a tymián. Nebo chilli a fetu.
Řepa dobře snáší výrazné koření, takže se nemusíš držet jen soli a pepře. Kmín, koriandr, chilli, rozmarýn, tymián i česnek mají smysl.
Nakládaná řepa není žádný druhořadý příbuzný
Nakládaná řepa má špatnou pověst hlavně proto, že ji někteří známe v jediné velmi sladké variantě. Zkus jiný nálev. Ocet, voda, sůl, trochu cukru, pepř, hořčičné semínko a třeba nové koření. Nebo řepu nalož s červenou cibulí. Taková řepa funguje do sendvičů, burgerů, salátů nebo k tučnějším masům právě díky kyselosti.
U dlouhodobého domácího zavařování se ale nevyplácí improvizovat s poměrem kyseliny a dobou sterilace. University of Minnesota upozorňuje, že bezpečnost konzervovaných potravin závisí na správném postupu, teplotě a době zpracování.
Na rychlou lednicovou nakládačku je prostor ke hraní větší. Na zásobu do spíže už bych sáhla po ověřeném receptu pro zavařování.
A teď ta část, kterou možná pravidelně vyhazuješ: listy
Koupíš krásnou mladou řepu s dlouhou zelenou natí, doma bulvy odstřihneš a celou zelenou polovinu nákupu pošleš do koše. Škoda. Listy i řapíky červené řepy jsou jedlé. Illinois Extension je doporučuje používat podobně jako mangold nebo kapustu; mladé jemné listy lze jíst také syrové.
Řapíky nakrájej a dej na pánev první. Potřebují několik minut náskok. Potom přidej listy, česnek, sůl a nakonec citron. Hotovo. Mladé lístky můžeš nasekat do salátu nebo přidat do vajec. Illinois Extension uvádí, že mladší listy jsou vhodné právě k syrovému použití, zatímco větší se lépe hodí k tepelné úpravě. Takže pokud koupíš řepu s krásnou natí, nekoupila jsi jednu zeleninu. Koupila jsi dvě.
Listy ale po příchodu domů od bulvy odděl
Tady je zajímavý praktický detail. Pokud řepu koupíš s natí a necháš ji tak několik dní, listy dál odvádějí vodu z kořene a bulva rychleji ztrácí pevnost. Illinois Extension proto doporučuje nať před skladováním odstranit a ponechat jen krátkou část stonků.
Samotné kořeny mohou v plastovém sáčku v zásuvce chladničky vydržet až přibližně tři týdny. Listy skladuj zvlášť a sněz je podstatně dřív. Jsou jemnější a nemají životní ambici strávit tři týdny v lednici.
Slupku nemusíš vždycky loupat
Syrovou řepu většinou oloupeš, protože slupka může být tužší a zemitější. U pečení celé bulvy je ale mnohem praktičtější nechat ji být. Slupka chrání vnitřek během pečení a po změknutí jde obvykle snadno stáhnout.
U mladých malých řep je někdy natolik jemná, že ji po důkladném očištění nemusíš odstranit vůbec, zejména pokud je krájíš na klínky a pečeš. Tady neexistuje kuchyňská policie, která přijde zkontrolovat škrabku.
Menší bulvy bývají příjemnější než obří řepný asteroid
Velikost není známkou luxusu. Řepy větší než přibližně tři palce, tedy kolem 7,5 centimetru v průměru, mohou být vláknitější a dřevnatější. Při nákupu proto hledej pevné, hladké bulvy bez výrazného sesychání. Malá až středně velká řepa se také rychleji upeče a snadněji se s ní pracuje.
Pokud kupuješ svazek s natí, čerstvé pevné listy jsou navíc velmi dobrým vodítkem, že zelenina neleží v obchodě od doby, kdy jsme všichni ještě poslouchali hudbu z MP3 přehrávače.
FAQ: Červená řepa v kuchyni
Musí se červená řepa před pečením loupat?
Nemusí. Celé bulvy můžeš upéct ve slupce a oloupat až po změknutí. Pokud řepu krájíš před pečením na kostky nebo klínky, můžeš ji oloupat předem.
Dá se červená řepa jíst syrová?
Ano. Syrová je velmi pevná, proto je nejpříjemnější jemně nastrouhaná nebo nakrájená na velmi tenké plátky. Illinois Extension uvádí syrovou konzumaci mezi běžnými způsoby její přípravy.
Jsou listy červené řepy jedlé?
Ano. Listy i řapíky můžeš použít podobně jako mangold. Mladé listy lze jíst syrové, větší je příjemnější tepelně upravit.
Proč mám před uložením řepy odříznout nať?
Listy během skladování odvádějí vodu z kořene, takže řepa rychleji vadne. Proto je vhodné nať oddělit a kořeny skladovat zvlášť.
Jak dlouho vydrží červená řepa v lednici?
Při správném skladování poměrně dlouho. Utah State University uvádí u kořenů uložených v plastovém sáčku v zásuvce chladničky až přibližně tři týdny.
Je lepší řepu vařit, nebo péct?
Obojí funguje. Při pečení se ale její sladká chuť více koncentruje, zatímco při vaření se část rozpustných látek dostává do vody. Pokud s řepou začínáš, pečení je podle mě chuťově mnohem přesvědčivější varianta.
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Zdroje: Illinois Extension – Preparing Beets [1], Illinois Extension – Eating beets from root to stalk [2], Utah State University Extension – Fruit and Vegetable Guide Series: Beets [3], Illinois Extension – Beet [4], USDA FoodData Central – Beets and beet greens [5], University of Minnesota Extension – Preserving food at home: Canning [6]. img ai generated