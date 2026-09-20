Červená řepa na konci srpna potřebuje jedinou zálivku. Kdo ji vynechá, sklidí malé a dřevnaté bulvy bez chuti

Červená řepa patří mezi oblíbenou kořenovou zeleninu nejen pro širokou škálu možného kulinářského využití, ale také pro velké množství vitamínů a dalších prospěšných látek,
které velmi pozitivně působí na lidské zdraví. Ať už dáváte přednost přípravě slaných a sladkých pokrmů nebo sladkých ovocných a zeleninových šťáv, rozhodně se vyplatí mít velkou zásobu vždy po ruce. Při správném skladování vám navíc vydrží čerstvá opravdu dlouho. Čím hnojit červenou řepu v srpnu
Od výsevu prochází každá rostlina různými fázemi růstu a vývoje, což ovlivňuje i její požadavky na druh a množství potřebných prvků.
Zatímco po vysetí je důležitý zejména rozvoj kořenového systému, v pozdějším období se energie a velká část živin soustřeďují na tvorbu bulev. Pro hnojení řepy ke konci léta je vhodnou volbou některá z těchto směsí. Jak používat organická hnojiva
Řepu velmi snadno a účinně vyživíte, pokud k jejímu hnojení použijete
kompost nebo humus. Jedná se o velmi jednoduchý způsob, jak naložit s organickým odpadem ze své domácnosti a vytvořit tak směs bohatou na velké množství prospěšných látek. Jejich používáním se navíc vyhnete riziku, že byste rostliny omylem přehnojili. Rostliny si vždy pomocí kořenů vezmou jen takové množství živin, jaké momentálně potřebují. Jak používat minerální hnojiva
Mezi nejdůležitější základní stavební prvky patří zejména fosfor, draslík a dusík. Abyste tak rostlinám dodali tu nejlepší výživu, lze vybrat jakoukoliv směs s jejich obsahem. Při jejich používání
se však musíte vždy přesně řídit doporučeným dávkováním, jinak naděláte více škody než užitku. Existují však jednoduché postupy, jak si hnojiva bohatá na tyto prvky doma snadno vyrobit a riziko možného přehnojení tak výrazně snížit. Zdroj fotografie: Piqsels Jak používat organická hnojiva na řepu Jak používat tekutá hnojiva
V obchodech je k dostání také široká škála
různých druhů hnojiv, která lze používat jak v kapalném, tak pevném stavu. Jejich přípravu a dávkování je potřeba vždy řídit podle daných pokynů výrobce. V nejlepším případě je aplikujte brzy ráno, protože ostré sluneční paprsky by mohly způsobit jejich odpařování nebo spálit listy rostlin. K večeru je zase vyšší riziko, že vlhké prostředí přitáhne nežádoucí pozornost škůdců. Kterým hnojivům dát přednost
Při výběru vhodné hnojící směsi je vždy potřeba zvážit hned několik faktorů. Přestože je používání chemických přípravků zdánlivě jednodušší a rychlejší, z dlouhodobého hlediska
mohou nebezpečné toxiny v nich obsažené negativně ovlivnit životní prostředí i vaše vlastní zdraví. Přírodní alternativy a doma vyrobené směsi jsou nejen mnohem šetrnější a bezpečnější, ale také vás vyjdou jen na pár korun.
VIDEO Jak pěstovat červenou řepu ze semen
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři