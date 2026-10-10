Červená nit kolem zápěstí ukrývá tajemnou symboliku. Pro maximální účinek má zásadní význam také způsob jejího nošení

Červená nit na zápěstí by měla symbolizovat vaši víru v magickou moc kabaly. Přestože se dnes stala spíše módním doplňkem, její nošení představuje něco mnohem hlubšího.
Červená nit na zápěstí se v poslední době stala velmi oblíbeným módním doplňkem. Někdo ji nosí, protože se mu líbí,
někdo se zase domnívá, že červená nit představuje ochranu. Odkud se ale skutečně vzala? Stal se ze symbolu módní doplněk, nebo má náramek z červené nitě opravdu kouzelnou moc? Odkud se vzala červená nit na zápěstí?
Předpokládá se, že tenká červená nit je jakýmsi talismanem a ochranou před zlými silami – kletbami, zlým okem a dalšími.
Její magická síla pomáhá nositeli organizovat život, držet ho daleko od problémů, vyjasňovat myšlenky, ovlivňovat správná rozhodnutí a přinést úspěch. Možná se teď ptáte, proč musí být zrovna červená.
Červená barva symbolizuje planetu Mars a také element ohně, který člověku dodává sílu a moudrost. Největší energií se vyznačuje červená nit získaná ze svatého místa – izraelského města Netivot.
Jedná se o to, že tento talisman vznikl z ezoterického učení izraelských kabalistů – Židů. Podle legendy byl červenou nití omotán hrob izraelské matriarchy Ráchel, která je dle učení kabaly bohyní celého lidstva.
Jak správně nosit červenou nit?
Aby vám byla červená nit skutečně nápomocná, musíte upřímně věřit v její magické účinky. Musíte si ji také koupit sami,
ne ji dostat jako dárek, nebo ji odstřihnout z první špulky v kufříku na šití. Červená nit musí být vlněná a měla by se uvazovat na zápěstí levé ruky, protože dobro přichází k člověku z pravé strany a zlo zleva. V tomto případě červená nit stojí zlu v cestě. Fotografie: Freepik
Červenou nit by vám měla uvázat milovaná osoba, příbuzná nebo velmi blízká, někdo, komu důvěřujete a kdo vám upřímně přeje štěstí. Dotyčný musí uvázat 7 uzlů, z nichž
každý posiluje vaše přání příznivých změn v životě. V tu chvíli je také důležité se modlit nebo přemýšlet o tom, co byste si chtěli do svého života přinést. Zároveň by nit neměla být moc utažená a tlačit na zápěstí.
Co se stane, když se přetrhne? Rozhodně se nejedná o špatné znamení, spíše naopak. V tu chvíli talisman vykonal svou práci, nahromadil veškerou zlou energii do sebe a nyní se přetrhnul. Červenou nit si můžete uvázat kdykoli znovu.
Zdroj:
Independent
Článek
Dešifrování záhadné červené niti na zápěstí: Co doopravdy symbolizuje a jak ji správně nosit pro maximální efekt pochází z webu Světkreativity.