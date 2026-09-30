Červená karta změnila zápas. Česko ale Anglii v deseti drželo celý poločas – a právě to ukazuje dvě tváře porážky

Pavel Šulc dostal ve 23. minutě červenou kartu a tím se český zápas proti Anglii zásadně změnil. Rozhodčí původně vytáhl žlutou, po zásahu VAR a kontrole monitoru ale verdikt zpřísnil a domácí mužstvo čekalo více než hodinu hry proti jednomu z nejsilnějších týmů Evropy v deseti lidech.
Bylo by velmi snadné tím celé utkání vysvětlit. Červená karta přišla brzy, Anglie měla převahu a nakonec vyhrála 2:0. Jenže právě průběh mezi 23. a 47. minutou ukazuje, že příběh byl složitější. Česko totiž celý zbytek prvního poločasu přežilo bez inkasované branky.
V deseti fungoval český blok překvapivě dlouho
Po vyloučení bylo jasné, že domácí musí změnit způsob hry. Aktivní presink a snaha držet vyšší postavení už nebyly dlouhodobě realistické, takže se tým stáhl do kompaktnějšího bloku a snažil se zavírat prostory před pokutovým územím.
Anglie měla míč a územní převahu, ale během zbytku prvního poločasu nedokázala početní výhodu přetavit v gól. To je důležité, protože ukazuje, že české mužstvo se po Šulcově vyloučení nerozpadlo. Reagovalo organizovaně a vytvořilo strukturu, která dokázala favoritovi na určitou dobu vzít prostor.
Právě proto není úplně přesné postavit celý výsledek na větě, že Šulc české naděje zničil. Jeho červená karta dramaticky snížila pravděpodobnost úspěchu, ale český tým ještě dalších více než dvacet minut ukazoval, že se s problémem dokáže vyrovnat.
Zlom přišel dvě minuty po návratu z kabin
Anthony Gordon otevřel skóre ve 47. minutě po centru Trenta Alexandera-Arnolda. Anglie tedy potřebovala jen několik minut druhého poločasu na to, co se jí ve zbytku první půle nepodařilo. Harry Kane potom v 69. minutě přidal druhý gól a zápas definitivně uklidnil.
Právě Gordonův gól je z analytického pohledu zajímavější než samotná červená karta. Početní nevýhoda byla po celou dobu stejná, ale český obranný mechanismus, který před přestávkou fungoval, po návratu z kabin selhal prakticky okamžitě.
To může souviset s úpravou anglického postavení, s únavou českých hráčů, kteří už více než dvacet minut pokrývali větší prostor, nebo jednoduše s jednou kvalitně vyřešenou akcí soupeře. V každém případě ale ukazuje, že samotný počet hráčů na hřišti není celý příběh.
Hrát v deseti není jen fyzický problém
Každý hráč musí pokrýt větší prostor, ale zároveň se mění způsob rozhodování. Když vystoupí jeden obránce, někdo další musí vyplnit jeho místo. Pokud záložník pressuje soupeře, vzniká za ním prostor, který v jedenácti obvykle zavírá spoluhráč. Čím déle se utkání hraje, tím víc se podobné drobné kompromisy sčítají.
Proto může obranný blok fungovat dvacet nebo třicet minut velmi dobře a potom se během jediné akce rozpadnout. Ne proto, že by tým náhle zapomněl taktiku, ale protože soupeř postupně nachází místa, která početní nevýhoda nutně vytváří.
Anglie v Praze přesně takový zápas odehrála. Nemusela českou obranu okamžitě rozdrtit. Stačilo ji nutit pracovat, přesouvat se a čekat na okamžik, kdy jedno místo zůstane otevřené.
Český zápas proto přinesl dvě pravdy zároveň
První je nepříjemná a velmi jednoduchá: proti Anglii se nedá hrát více než hodinu v deseti bez výrazného zvýšení rizika porážky. Šulcovo vyloučení bylo zásadní moment utkání a žádná analýza ho nemusí relativizovat.
Druhá pravda je ale pro další zápasy užitečnější. Český tým dokázal poměrně dlouho fungovat i v extrémně nepříznivé situaci a jeho obranná struktura nebyla automaticky špatná. Problém je v tom, že podobný plán musí vydržet prakticky bez chyby, zatímco soupeř potřebuje správně vyřešit jen jednu nebo dvě situace.
Výsledek 0:2 proto není důkazem, že Česko po červené kartě přestalo existovat.
Je spíš ukázkou, jak dlouho se dá početní nevýhoda organizací skrývat – a jak rychle se projeví ve chvíli, kdy se první otvor konečně objeví.
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Zdroje: Reuters – Lamine nets double as Spain win again and England beat 10-man Czechs [1], Sky Sports – Czech Republic v England report [2].