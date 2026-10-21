Čertovské vepřové nudličky – retro klasika, kterou budete mít do 30 minut na stole. Díky tomuto fíglu je maso vždy extra křehké

Pokud hledáte nápad na poctivý, výrazný a šťavnatý oběd či večeři pro náročné dny, pikantní vepřové nudličky se zeleninou představují naprostou trefu do černého. Křehké vepřové maso obalené v lehkém škrobovém kabátku se po orestování spojí s křupavým pórkem, cibulkou a pestrou asijskou zeleninovou směsí. Bohatá omáčka s dotekem sójové a worcestrové omáčky, pikantní chilli pasty, aromatického zázvoru a kurkumy dodá celému pokrmu neuvěřitelnou hloubku a říz. Výsledkem je barevné, lahodné a voňavé jídlo z jedné pánve, které potěší všechny milovníky ostřejších chutí a skvěle doplní porci nadýchané vařené rýže.
Tradiční způsob rychlého restování tenkých nudliček masa se zeleninou na prudkém ohni čerpá z osvědčených postupů asijské kuchyně, konkrétně z čínské metody zvané
stir-fry. V české domácké gastronomii se tyto recepty masově zabydlely v průběhu druhohory 20. století jako oblíbená „Čína“. Domácí kuchařky si původně exotické asijské techniky přizpůsobily dostupným surovina – využily jemné vepřové maso, klasický pórek a vyladily omáčku pomocí kečupu a kořenicích směsí. Vznikla tak osobitá a nesmírně oblíbená variace, která si zachovává Bleskovou přípravu i podmanivou souhru pikantních a sladkokyselých tónů.
Obrovskou předností tohoto receptu je jeho univerzálnost a prostor pro přizpůsobení vaší chuti či aktuálním zásobám v lednici. Místo vepřové pečeně či kýty můžete bez obav sáhnout po šťavnatější vepřové krkovici, kuřecích prsech nebo krůtích nudličkách. Zeleninovou složku lze snadno rozšířit o nakrájenou červenou papriku, plátky žampionů, bambusové výhonky či hrstku křupavých kešu oříšků. Pokud preferujete jemnější variantu, stačí ubrat chilli pastu a nahradit ji lžičkou medu, čímž získáte neodolatelnou jemně nasládlou omáčku s jemným zázvorovým akcentem.
Vepřové maso nakrájejte na plátky, které jemně naklepejte a nakrájejte na nudličky.
Tip: Maso naklepávejte přes potravinovou fólii, která zmírní riziko narušení struktury masa a zabrání odstřikování šťávy do okolí.
Nudličky masa po té vložte do větší mísy, kde je smíchejte se solí, pepřem, bramborovým škrobem a jedlou sodou. Maso nechte asi 10 minut marinovat.
Poté vepřové nudličky vložte do pánve s rozpáleným olejem a restujte je 4–6 minut ze všech stran. Maso z pánve vyjměte a do výpeku vložte nadrobno nakrájenou cibuli a pórek.
Zeleninu restujte 2–3 minuty a poté do ní vmíchejte prolisovaný česnek a asijskou zeleninovou směs. Asi po 30 sekundách do pánve vraťte maso a směs osolte.
Pokrm ochuťte také kořením Čína, kurkumou, zázvorem, bazalkou a chilli pastou.
Poznámka: Množství koření určete na základě vlastní chuti.
Přidejte worcestrovou i sójovou omáčku, ostrý jemný kečup a směs podlijte vodou. Ingredience důkladně promíchejte, pánev zakryjte pokličkou a pokrm duste asi 10 minut na mírném ohni.
Pikantní vepřové nudličky můžete ihned servírovat, například s rýží.
Tip: Pokud je to potřeba, pokrm zahustěte bramborovým škrobem ve studené vodě. Poté ho nechte ještě aspoň 3 minuty vařit.
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Zdroj receptu: Důchodkyně u plotny
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato