Čerstvý, nebo sušený? Jeden typ bobkového listu žene šváby pryč mnohem líp než druhý

Uvažovali jste někdy o skromném bobkovém listu jako o rytíři v zářivé zbroji ve svém neustálém boji proti švábům? Pokud ne, je to opravdu škoda.
Kromě jeho dobře známých aromatických i chuťových vlastností, které mohou proměnit mdlý guláš v kulinářské mistrovské dílo, skrývá totiž tato bylinka i tajemství, která vám mohou pomoci při boji se škůdci. Šváb je pořádně nepříjemný nepřítel
Šváb obecný (
Blatta orientalis) je fascinující tvor, pokud se na něj podíváme z pohledu zoologie, ale už méně, pokud ho najdeme, jak se potuluje po podlaze naší kuchyně. Tento škůdce je známý svým lesklým černým nebo tmavě červenohnědým pancířem a může dorůstat délky až jednoho centimetru.
Podle
Wikipedie je opravdu odolný a přežije téměř všude, ale dává přednost vlhkému prostředí. Často se vyskytuje ve sklepích, odtocích a ano, i pod ledničkami. Je převážně noční, což vysvětluje, proč ho přes den nemusíte prakticky zahlédnout, ale v noční tmě můžete slyšet nepříjemné šramocení. Zdroj fotografie: Depositphotos Bobkový list si skvěle poradí nejen se zabarveným bílým oblečením, ale i se šváby. Bobkové listy jako prostředek proti škůdcům
Přejděme k našemu hlavnímu tématu: zdánlivě neškodný bobkový list se již po staletí používá nejen při vaření, ale také jako
přírodní repelent proti různým škůdcům, včetně švábů. Určitě si vzpomenete na to, že vydává opravdu silnou vůni díky přítomnosti esenciálních olejů, jako je cineol a eukalyptol.
„
Čerstvé bobkové listy mají ve srovnání se sušenými mnohem silnější vůni. Pokud je to možné, volte právě je,“ radí paní Mirka K. z Olomouce, která prý takto řeší občasnou přítomnost švábů ve svém bytě, kam je zavlékají zahraniční turisté. Zdroj fotografie: Pixabay Oblíbené bobkové listy nabízejí nepřeberné množství praktických i příjemných využití. Pomohou vám třeba i proti švábům.
Nezapomínejte ovšem ani na tradiční použití bobkových listů při vaření. Polévkám, dušeným pokrmům a omáčkám dodávají hloubku a chuť. Nejlépe se totiž podle webu
NorfolkHerbs uplatní právě při dlouhém vaření, při němž uvolňují svůj plný potenciál. A pomáhají i při záchraně obarveného oblečení, jak jsme na webu adbz už radili.
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Jana Šrámčíková