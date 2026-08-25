Čerstvost vajec závisí především na podmínkách jejich uchovávání. Právě v tom se Češi často dopouštějí začátečnických chyb

Reklama
3 min
Čerstvost vajec závisí především na podmínkách jejich uchovávání. Právě v tom se Češi často dopouštějí začátečnických chybPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Mnoho lednic má držák na vejce umístěný ve dveřích. To ale není nejlepší místo pro jejich skladování. Zjistěte, jak vajíčka uchovávat, abyste minimalizovali jejich kontaminaci.
Bez popisku
Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Reklama
Drahé přípravky nejsou pro dokonale čistý koberec nezbytné. Naše babičky si vystačily s tradičními a levnými postupy
Vodu k přípravě těstovin není vždy nutné používat. Jiný postup dobře znají šéfkuchaři z těch nejlepších restaurací
Nejenže na uvaření těstovin nepotřebujete velký hrnec plný vody, bez vody se totiž obejdete úplně. Přesto...
Test znalostí o sběratelství za socialismu: Známky, mince i kartičky v 10 otázkách zarazí i pamětníky
Co všechno se za socialismu schovávalo do šuplíků, krabic a alb? Vedle známek či mincí lidé sbírali také...
Retro kvíz na téma ceny alkoholu a cigaret za socialismu: Pamětníci mají šanci získat 10/10 bodů
Kolik stály cigarety, pivo nebo láhev oblíbeného alkoholu za socialismu? Tehdejší ceny byly pro dnešní...
Internetový hit promění rozbitou žárovku v působivou dekoraci. Vyhodit ji do běžného odpadu by navíc byla zásadní chyba
Když žárovka používáním vyhoří, všichni máme tendenci ji vyhodit (ideálně do odpadu k tomu určenému)....
Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
- Ani zcela ucpaný odpad nemusí vyžadovat instalatéra nebo hodinového manžela. Jednoduchý postup ho pomůže uvolnit svépomocí
- Profesionálně vypadající mašle na dárek vznikne během několika vteřin. K jejímu vytvoření postačí obyčejná vidlička a stužka
- Pračka může dosloužit mnohem dříve kvůli 3 zdánlivě banálním přešlapům. Alespoň jednoho se dopouštějí i zkušené hospodyňky
- Monstera, hortenzie i užovník: oblíbené pokojovky, které mohou otrávit dítě i kočku. Většina lidí je má doma a netuší
Za účast ve volební komisi je odměna až 6800 korun. Přihlášky se přesto nehrnou
Plzeňská Drbna
dnes, 08:05
3 min
Budou moravské jeskyně v UNESCO? Nejprve je musí posoudit odborníci
Brněnská Drbna
dnes, 08:00
1 min
Mr Rent-a-Kill se stal příliš nebezpečný i pro vlastní lidi. Pak Christopher Flannery beze stopy zmizel
Psychologie zločinu
dnes, 08:00
17 min
Burns ukázal na bojovníky s nejlepším jiu-jitsu v UFC. Vybral Oliveiru a Lopese
MMAMAG.cz
dnes, 08:00
1 min
Datové schránky mění adresu, přijde vám nový odkaz. Neklikejte bezmyšlenkovitě, podvodníci na to čekají
Mobify.cz
dnes, 07:54
4 min
Reklama
Příznaky, kterými tělo sděluje, že má nedostatek vitamínů a potřebuje je neodkladně doplnit
Krasnezeny.eu
dnes, 07:51
2 min
Křivda táhne. Siniaková má obří podporu, New York zaskočila pohotovou jízlivostí
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 07:49
Zloději přitvrzují. Loupeže v evropských muzeích jsou násilnější, varuje Europol
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 07:46
Makhachev ukončil zápas svého kolegy. Hodil ručník do klece
MMAMAG.cz
dnes, 07:45
1 min
Muž vylezl na 40metrový vysílač a odmítal slézt, vyjednavač s ním mluvil 11 hodin
Plzeňská Drbna
dnes, 07:40
1 min
Reklama
Majitel servisu prozradil: takhle poznáte, že váš telefon někdo odposlouchává. Je to jednoduchý trik pro vaši ochranu
PrimaProstor.cz
dnes, 07:37
2 min
Zapečené žampiony s náplní, které vypadají pracně, ale ve skutečnosti nedají moc práce
Cooky.cz
dnes, 07:35
3 min
Costa tvrdí, že je podepsáno. UFC duel s Procházkou zatím nepotvrdilo
MMAMAG.cz
dnes, 07:30
1 min
Jihočeské divadlo propustí zpěváky, herce i vrátné. Chce úspornější provoz
Budějcká Drbna
dnes, 07:29
2 min
Drahé přípravky nejsou pro dokonale čistý koberec nezbytné. Naše babičky si vystačily s tradičními a levnými postupy
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 07:23
3 min
Reklama
Vědci odhalili metodu 20 minut, která pomůže usnout každému. Češi si ji zamilovali a už nemají problém se spánkem
Bruneta v kuchyni
dnes, 07:16
2 min
Šéf UFC reagoval na údajné napadení Britova soupeře
MMAMAG.cz
dnes, 07:15
1 min
US Open vzal smíšené čtyřhře tradici a dal jí Serenu s Alcarazem. Čísla zatím říkají, že kontroverzní tah funguje
Vše o sportu
dnes, 07:12
6 min
Vyšetřovatelé našli u letiště Lipsko/Halle třetí dron a výbušninu
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 07:12
Kvůli požáru v Brně muselo opustit dům 44 lidí, 12 z nich se nadýchalo kouře
HN.cz
dnes, 07:10
Reklama
Byla Lucy vlastně Homo? Nový návrh chce překreslit rodokmen člověka a zrušit hranici, kterou používáme celé století
Kód Enigma
dnes, 07:09
11 min
Vrátí se Obi-Wan Kenobi? Ewan McGregor má dva nápady, jak ho přivést zpět
Kinobox.cz
dnes, 07:05
2 min
Když to bolí, zasloužila sis to víc? GLP-1 odhalily naši podivnou posedlost „poctivým“ utrpením
Poudree.cz
dnes, 07:04
6 min
Odborník na důchody prozradil: spoření na důchod se nevyplatí, to už je lepší peníze projíst, než platit zbytečné poplatky
Spotřebitelov.cz
dnes, 07:04
3 min
Organizace UFC ho propustila po bilanci 5-1. V PFL teď porazil Machačevova parťáka
MMAMAG.cz
dnes, 07:00
1 min
Reklama
AXIS License Plate Verifier: Nové kamerové sady Axis zjednodušují kontrolu vjezdu i monitoring dopravy
Securitytech
dnes, 07:00
4 min
Když se společnost rozpadne na osamělé jednotlivce. Proč je kultura autonomie destruktivní?
Proboha!
dnes, 07:00
5 min
Toto je země s nejlepší all-inclusive dovolenou na léto/podzim 2026. Kdo pojede jinam, přichází o peníze
NESPECHEJ.cz
dnes, 07:00
3 min
Silnice jako závodní dráha: Řidiči jeli 113 km/h v obci a 153 km/h mimo ni
Liberecká Drbna
dnes, 06:59
1 min
Obří podzemní město objevil náhodou. Hledal zatoulané slepice
kroniQa
dnes, 06:58
2 min
Reklama
Gboard chystá skvělou novinku, napíše celou zprávu za vás. Čte konverzaci, pozná náladu a odpoví přesně jako vy
Mobify.cz
dnes, 06:58
4 min
Zahradní nábytek z palet: Jak vyrobit nábytek na terasu z palet krok za krokem
Planeta zahrady
dnes, 06:56
4 min
Alica Schmidtová pobavila pět milionů sledujících snímkem po tréninku v horku. Jsem sexy troska, vzkázala
SportyŽivě
dnes, 06:48
4 min
Německá ekonomika rostla ve druhém čtvrtletí o 0,3 procenta. Dařilo se exportu
HN.cz
dnes, 06:48
Muradov míří mimo OKTAGON. V Tbilisi vyzve Dolidzeho z UFC
MMAMAG.cz
dnes, 06:45
1 min
Reklama
Problémy s hemoroidy ženy trápí i během těhotenství. Pomůže vhodná úprava pitného režimu i jídelníčku
Krasnezeny.eu
dnes, 06:44
2 min
Hořký dozvuk působivé Hasičské fontány ve Žďáru. Z přívěsu někdo ukradl foukač
Jihlavská Drbna
dnes, 06:40
1 min
Poslední srpnový týden prověří vaši důvěru a rozhodování: Mnohá znamení čeká úspěch, některá si ale musí dát pozor na nečekané zkoušky
Asianstyle
dnes, 06:30
4 min
Plameny šlehající z oken a zakouřené chodby. Brno se probudilo do ohnivého rána
Brněnská Drbna
dnes, 06:30
1 min
Za kouření za volantem můžete dostat 1 500 – 5 000 Kč pokuty. Většina Čechů to vůbec netuší
FAJNTIP.cz
dnes, 06:30
3 min
Reklama
Reklama
Trump chystá nejrozsáhlejší hromadné rušení víz v historii USA. Skoncovat chce i s porodní turistikou
Okamura si vypískání u rozhlasu zasloužil. Důvody jsou hned dva a jeden pádnější než druhý
Lojda vidí nového tenisového dravce. Kumstát sbírá tituly a neztrácí hlavu
17 věcí, které děláš, jen když se nikdo nedívá. A ano, i tohle dělají ostatní
Turek si rýpnul po pádu větrné elektrárny. Velký problém ale vidí i Babišův ministr
Reklama
Reklama