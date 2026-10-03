Čerstvě zasazené cibuloviny je třeba chránit před hryzci a myšmi: Obyčejná miska zachrání tulipány i narcisy

Čerstvě zasazené cibulky krokusů, hyacintů nebo tulipánů jsou skvělou pochoutkou pro hryzce a myši. Pomocí jednoduchého triku zachráníte své cibuloviny před útoky hlodavců.
Chraňte své okrasné cibuloviny před nenechavými hlodavci
Tulipány, narcisy, krokusy nebo hyacinty jsou nejoblíbenější květiny v
zahradách. V jarních měsících vykouzlí nádherný barevný koberec, který potěší oko každého. Cibule se však často stávají terčem hlodavců. Pokud nechcete na jaře najít pouze prázdný záhon, vyplatí se cibulky chránit už před výsadbou. Které cibuloviny jsou pro hlodavce pochoutkou a které rádi nechají být: Krokusy a tulipány: cibule těchto květin jsou „sladké“ a fungují jako magnet pro hlodavce. Modřence a narcisy: hlodavci se jim obvykle vyhýbají, protože obsahují látky, které jim nechutnají. Tip redakce: Největším postrachem okrasných cibulovin jsou hraboši a hryzci, kteří pod zemí zlikvidují celý záhon během zimy. Jak ochránit cibuloviny před hlodavci
Pro ochranu
okrasných cibulovin se používají speciální drátěné nebo plastové koše, které se zapustí do půdy a cibule se vysadí přímo do prostoru uvnitř. Koš zabrání hlodavcům, aby se k cibulovinám dostali a zároveň umožňuje bezpečný růst. Čerstvě zasazené cibuloviny je třeba chránit před hryzci a myšmi – DIY varianta pro ochranu okrasných cibulek. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini DIY varianta pro ochranu okrasných cibulek
Pro ochranu
okrasných cibulovin je možné použít také jemné pletivo, ideálně pozinkované králičí. Pomocí něj si vytvoříte vlastní ochranu, přesně podle velikosti a tvaru, jaký chcete mít své okrasné cibulky zasázené. Čerstvě zasazené cibuloviny je třeba chránit před hryzci a myšmi – Jednoduchý trik s obyčejnou miskou. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Jednoduchý trik s obyčejnou miskou
Pokud nechcete kupovat speciální
ochranné koše na cibuloviny nebo doma nemáte pletivo, můžete si pomoci také obyčejnou plastovou miskou, nebo můžete použít nízkou plastovou nádobu. Čtěte také: Jak připravit hortenzie na podzim a zimu
Důležité je, aby nádoba neměla plné dno, které by bránilo odtoku vody, proto do dna i bočních stěn nádoby vytvořte několik malých otvorů, aby mohla přebytečná voda bez problémů odtékat a cibuloviny měly dostatek prostoru pro růst kořenů.
Misku vložte do připravené jámy, nasypte do ní zeminu a cibulky vysaďte běžným způsobem. I obyčejná plastová nádoba s větším množstvím malých otvorů vytvoří kolem cibulovin jednoduchou bariéru, která může hlodavcům ztížit přístup.
Čtěte také: Jak stříhat trvalky na podzim? Některé je lepší nechat až do jara Výsadba cibulovin do ochranných košů krok za krokem Připravte si jámu hlubokou podle druhu cibulovin, obvykle stačí dvou až třínásobná výška cibule. Do jámy vložte koš a dno naplňte kvalitním substrátem Do připraveného substrátu uložte cibule špičkou nahoru. Na závěr cibule přikryjte zeminou a zamulčujte listím nebo kůrou. Čtěte také: Podzimní výsadba růží: Kdy je zasadit, kam je umístit a jak je připravit na zimu Jak docílit dokonalého barevného záhonu z jarních cibulovin?
Abyste se na jaře mohli těšit z nádherného barevného koberce vytvořeného z jarních cibulovin, vždy sázejte pouze pevné a zdravé cibule. Důležitá je také správná hloubka výsadby. Pokud by byly cibulky zasazené příliš mělce, budou zranitelnější vůči výkyvům teplot. Po výsadbě cibulky zalijte, ale dejte pozor, aby nebyly přemokřené. Je-li zemina kolem koše špatně propustná, raději před umístěním ochranného koše použijte keramzit, který bude sloužit jako drenáž, aby cibulky neuhnívaly.
Tip redakce PlanetaZahrady
Abyste se v jarních měsících dočkali krásných květů svých okrasných cibulovin, vyplatí se investovat do ochrany samotných cibulek. Koše proti hlodavcům jsou cenově dostupným a nejjednodušším řešením, jak je chránit před nenechavými hlodavci.
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Autor:
Kristýna Franclová
Zdroj:
PlanetaZahrady.cz
(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)