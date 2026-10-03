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Čerstvě zasazené cibuloviny je třeba chránit před hryzci a myšmi: Obyčejná miska zachrání tulipány i narcisy

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Čerstvě zasazené cibulky krokusů, hyacintů nebo tulipánů jsou skvělou pochoutkou pro hryzce a myši. Pomocí jednoduchého triku zachráníte své cibuloviny před útoky hlodavců. Chraňte své …
Čerstvě zasazené cibuloviny je třeba chránit před hryzci a myšmi: Obyčejná miska zachrání tulipány i narcisy

Čerstvě zasazené cibuloviny je třeba chránit před hryzci a myšmi: Obyčejná miska zachrání tulipány i narcisy

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.10.2026 09:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta zahrady

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