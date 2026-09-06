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Čerpací stanice začaly prodávat více naředěný benzin. Majitelům některých aut může hrozit drahá opravaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Levnější palivo nemusí být výhodou pro každého. Ve Spojených státech se kvůli vysokým cenám benzinu rozšířilo používání směsi s vyšším podílem etanolu. Právě ta ale není určena pro všechny motory a zvýšenou pozornost by měli věnovat složení paliva hlavně majitelé starších vozidel.
Čerpací stanice začaly prodávat více naředěný benzin. Majitelům některých aut může hrozit drahá oprava
Zdroj: Shutterstock
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Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.Všechny články tohoto autora →
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