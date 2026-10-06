Černý prášek za pár korun udrží v půdě vodu i živiny celá staletí. Většina zahrádkářů ho přitom vůbec nezná

Drží vodu jako houba, brání vyplavování živin a zároveň ukládá stabilní uhlík hluboko v půdním profilu. Přesně tohle dělá biouhel, porézní uhlíkatá hmota vzniklá pyrolýzou biomasy, tedy zahříváním dřeva či jiného rostlinného odpadu bez přístupu vzduchu. Na rozdíl od kompostu, který se v půdě rozloží během několika let, si aromatický uhlík v biocharu zachovává svou strukturu po celé věky. Systematický přehled v časopise GCB Bioenergy uvádí průměrnou dobu setrvání ve stovkách až tisících let. A právě ta trvanlivost z něj dělá jednorázovou investici do kostry půdy, nikoli další sezónní pytel, který příští rok kupujete znovu.
Proč biouhel funguje nejlépe tam, kde půda trpí suchem a ztrátou živin
Mechanismus stojí na fyzice: obrovský vnitřní povrch plný mikroskopických pórů. Voda se do nich nasaje a uvolňuje se postupně, živiny se na povrch uhlíku adsorbují a rostliny je čerpají pomaleji, zato efektivněji. Mikroorganismy v pórech nacházejí útočiště a rozmnožují se tam rychleji než v holé zemině.
Globální metaanalýzy shromážděné v GCB Bioenergy ukazují, že největší přínos biochar přináší v lehkých, písčitých a kyselejších půdách. Právě tam bývá retence vody nejslabší a živiny se nejrychleji odplavují do spodních vrstev. U těžších jílovitých nebo zásaditých zemin je efekt znatelně slabší. Kdo tedy bojuje s vysychavým záhonem na písku nebo s přehřívanými květináči na jižním balkóně, má z biouhlu největší užitek.
Důležitý detail: samotný biochar nepředstavuje plnohodnotné hnojivo. Dodává půdě strukturu a kapacitu, ale živiny musí přijít odjinud, z kompostu, organického hnojiva nebo obohaceného kondicionéru.
Kolik stojí český biouhel a kde ho na podzim 2026 seženete
Český hobby trh s biouhlem zatím funguje převážně online a nabídka je překvapivě úzká. Nejsnáze dostupnou značkou zůstává Dr. Uhlí. Na vlastním e-shopu nabízí balení Biochar 17 l za 399 Kč, hrubší frakce 1–25 mm, certifikované pro ekologickou produkci. Menší osmilitrové balení vede Heureka od 170 Kč.
Složitější situace panuje u obohacených kondicionérů FertiCHAR a MicroCHAR. Oba produkty mají na Heurece produktové karty, ale u obou aktuálně stojí poznámka „Tento produkt již nenabízí žádný e-shop.“ Specializovaný obchod BIOUHEL.CZ na úvodní stránce oznamuje dočasné přerušení výroby všech maloobchodních produktů kvůli minimálnímu zájmu. Projektový MicroCHAR na webu microchar.eu funguje v B2B modelu, farmáři ho získávají zdarma v rámci programu agriCARBON, financovaného prodejem uhlíkových certifikátů.
Podle nás to vypovídá o jednom: český zahrádkář biouhel teprve objevuje. Evropský certifikační standard EBC připomíná, že tradiční znalost práce s uhlím v půdě se během dvacátého století z velké části vytratila a vrací se teprve v posledním desetiletí.
Čistý biochar, obohacený kondicionér, domácí výroba: tři cesty, tři pravidla
Kdo koupí čistý biouhel typu Dr. Uhlí, měl by ho před zapravením aktivovat. Výrobce doporučuje ponořit materiál do vody minimálně na 48 hodin a poté míchat se zeminou v poměru 1:9. Osmilitrové balení pokryje zhruba 7 m² záhonu, sedmnáctilitrové asi 16 m².
Obohacené kondicionéry FertiCHAR a MicroCHAR přidávají k uhlíkové kostře bakterie rodu Bacillus, houby Trichoderma a arbuskulární mykorhizu. FertiCHAR doporučuje 20–40 g na metr čtvereční záhonu nebo 3 % objemu květináče. MicroCHAR pracuje s mikrogranulemi a gramovými dávkami přímo k sazenicím. Aktivace odpadá, protože živiny a mikrobiální složka jsou už součástí produktu.
Třetí varianta je domácí výroba. Návod VUT popisuje postup v takzvané Kon-Tiki jámě nebo plechovém sudu:
- Suchý dřevnatý bioodpad se vrství po několika centimetrech
- Další vrstva se přikládá až po vytvoření bílého popela na povrchu
- Po naplnění se obsah důkladně uhasí; pec 80 × 60 cm vyžaduje minimálně 60 litrů vody
- Výsledek se proseje, pomele a změří se pH
První dávka do záhonu by podle VUT neměla přesáhnout 0,5 kg/m², následné přídavky pak 0,2 kg/m². Domácí biouhel vyjde levněji, ale jeho kvalita kolísá; bez kontroly pH a bez znalosti vstupní suroviny riskujete příliš zásaditý materiál, který uškodí kyselomilným rostlinám jako borůvkám, vřesům nebo bobkovišním.
Kdy biouhel nedává smysl a na co si dát pozor
Grilovací uhlí a brikety z hobby marketu vypadají podobně, ale pro záhon se nehodí. Mohou obsahovat pojiva, příměsi a nemají doložené limity kontaminantů, které European Biochar Certificate u certifikovaného biocharu vyžaduje.
Opatrnost je na místě i u zásaditých a těžkých půd, kde přínos biouhlu bývá podle metaanalýz výrazně menší. A kdo pěstuje acidofilní druhy, měl by před jakoukoliv aplikací změřit pH zeminy i samotného biocharu; zvýšení o jeden až dva stupně dokáže borůvkám zničit celou sezónu.
Dávky mezi jednotlivými produkty nelze volně přenášet. Hrubá frakce Dr. Uhlí, jemná zrna FertiCHAR a mikrogranule MicroCHAR mají odlišnou sypnou hmotnost i povrchovou aktivitu. Držte se vždy pokynů konkrétního výrobce.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková