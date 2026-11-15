Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Černí baroni nebyli jen filmovou komedií. Tisíce mladých mužů skončily místo běžné vojny na nucených pracích

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Tisíce mladých mužů nastoupily na začátku padesátých let vojenskou službu, při které nedostaly do rukou zbraň, ale krumpáč, lopatu nebo hornické nářadí. Komunistický režim je považoval za politicky nespolehlivé a zařadil je do pomocných technických praporů. Pod vojenským dohledem pak pracovali v dolech, lomech a na stavbách, často bez ohledu na zdravotní stav či bezpečnost. Známá komedie Černí baroni zachycuje absurditu tehdejší armády, skutečné osudy těchto mužů však byly podstatně tvrdší.
Černí baroni nebyli jen filmovou komedií. Tisíce mladých mužů skončily místo běžné vojny na nucených pracích

Černí baroni nebyli jen filmovou komedií. Tisíce mladých mužů skončily místo běžné vojny na nucených pracích

Zdroj: Magnific
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.11.2026 13:50

Reklama
Další články z Trendy svět
Spartakiády na Strahově nebyly jen o cvičení. Mladé dívky čekal náročný pobyt v Praze
Spartakiády na Strahově nebyly jen o cvičení. Mladé dívky čekal náročný pobyt v Praze
České učitelky se kdysi nesměly svobodně vdávat. Kvůli manželství mohly přijít o práci i své postavení
České učitelky se kdysi nesměly svobodně vdávat. Kvůli manželství mohly přijít o práci i své postavení

Učitelka v českých zemích mohla na počátku dvacátého století přijít o své místo jen proto, že se rozhodla...

Za socialismu se do obchodních domů jezdilo i na výlet. Na některé zboží se čekalo měsíce
Za socialismu se do obchodních domů jezdilo i na výlet. Na některé zboží se čekalo měsíce

Návštěva velkého obchodního domu byla v socialistickém Československu pro řadu rodin událostí, kvůli které...

Na rakouském ledovci Stubai zemřel lyžař. Lavina ho strhla do 20 metrů hluboké trhliny
Na rakouském ledovci Stubai zemřel lyžař. Lavina ho strhla do 20 metrů hluboké trhliny

Tragická nehoda se v sobotu 14. listopadu stala v oblíbené rakouské lyžařské oblasti Stubai v Tyrolsku....

Jih Francie zasáhly prudké lijáky. U Montpellier napršelo 190 milimetrů, úřady zmírnily výstrahy
Jih Francie zasáhly prudké lijáky. U Montpellier napršelo 190 milimetrů, úřady zmírnily výstrahy

Jih Francie zasáhly v noci ze soboty 14. na neděli 15. listopadu mimořádně vydatné srážky. Nejvíce pršelo v...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...

Všechny články tohoto autora →
Trendy svět
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.