Černí baroni nebyli jen filmovou komedií. Tisíce mladých mužů skončily místo běžné vojny na nucených pracích

První pomocné technické prapory vznikly 1. září 1950 přeměnou dosavadních silničních jednotek. Další útvary určené pro práci v dolech následovaly o měsíc později. Režim tak spojil dvě potřeby. Chtěl mít pod kontrolou lidi, jejichž původ, názory nebo rodinné poměry pokládal za nebezpečné, a současně získat levnou pracovní sílu pro odvětví, v nichž chyběli zaměstnanci. Branci zůstávali formálně vojáky, jejich každodenní činnost se však podobala nucenému zaměstnání. Výběr nezávisel jen na tom, zda někdo skutečně vystupoval proti komunistům. Často postačilo, že pocházel z rodiny obchodníka, sedláka nebo bývalého podnikatele.
Zařazení rozhodoval politický posudek
K nejznámějším znakům systému patřila klasifikace E, kterou vojenské orgány označovaly politicky nespolehlivé brance. Dostávali ji například synové soukromých podnikatelů, lidé vyloučení z politických důvodů ze škol, příbuzní emigrantů, duchovní nebo muži spojovaní s předúnorovými společenskými poměry. Výčet kritérií byl natolik široký, že umožňoval postihnout i člověka, který se nedopustil ničeho nezákonného. Politický posudek mohl převážit nad vzděláním, schopnostmi i skutečným zdravotním stavem. U některých odvedenců navíc označení vyplývalo z toho, že jejich blízcí po únoru 1948 přišli o živnost nebo hospodářství. Trest v podobě nucené práce tak mohl dopadnout na celou rodinu, přestože šlo formálně o vojenskou povinnost jednotlivce. Za minulost rodičů tak platili mladí lidé, kteří o svém budoucím zařazení neměli možnost svobodně rozhodnout.
Na konci roku 1952 sloužilo v pomocných technických útvarech přibližně 25 tisíc mužů, z nichž asi 15 tisíc mělo klasifikaci E. Zbytek představovali další branci a lidé povolaní k mimořádným cvičením, mezi nimi například rolníci postižení kolektivizací. Údaje se proto liší podle toho, zda se počítají pouze politicky klasifikovaní vojáci, nebo všichni příslušníci útvarů. Za celé období jejich existence prošly těmito jednotkami desítky tisíc lidí. Samotná vysoká čísla přitom nevystihují, jak snadno mohl jediné rozhodnutí změnit člověku několik následujících let.
Zvláštní postavení PTP připomínají také konkrétní životopisy bývalých příslušníků. František Psota byl po označení za politicky nespolehlivého nasazen v dole Fierlinger II v oblasti Kladna a Libušína, kde strávil více než dva roky. Taková svědectví upozorňují na něco, co se ve vzpomínkách na vojenské komedie snadno ztrácí: nešlo o krátkou pracovní brigádu, po níž se muž mohl vrátit domů. Každodenní směny tvořily samotnou podstatu jeho vojenské služby. Příslušníci byli zařazováni tam, kde hospodářství potřebovalo pracovníky, nikoliv tam, kde by získali odpovídající vojenské dovednosti. Předepsané normy museli plnit ve skupině a slabší výkon mohl vyvolat tlak nadřízených i ostatních pracovníků. Kromě fyzického vyčerpání zůstávalo problémem vědomí, že domů se dostanou až na základě rozhodnutí úřadů. Ani případná pracovní odměna nezměnila nucený charakter jejich zařazení.
Místo výcviku čekala šachta a staveniště
Těžké prapory byly nasazovány zejména v hornictví na Ostravsku, Kladensku a v severních Čechách. Vojáci sestupovali do dolů, plnili pracovní normy a vystavovali se obdobným rizikům jako civilní horníci, často však bez dostatečné přípravy. Lehké prapory pracovaly na vojenských i civilních stavbách, budovaly kasárna, sklady, letiště, nemocniční objekty nebo komunikace. Pracovní rozkazy určovaly tempo a vojenská kázeň omezovala možnost odmítnout nebezpečný úkol. Pokud se muž zranil nebo onemocněl, jeho situace závisela na místních podmínkách a přístupu nadřízených. Dochovaná svědectví popisují únavu, nedostatečnou hygienu i úrazy, o nichž se dlouho veřejně nemluvilo.
Zvláštní postavení měli příslušníci, kteří si museli na pracovní režim zvykat bez zkušeností z hornictví nebo stavebnictví. Někteří nastupovali po studiích, jiní pocházeli ze zemědělského prostředí a o práci v podzemí nevěděli téměř nic. Právě spojení vojenské podřízenosti a tlaku na pracovní výkon zvyšovalo riziko. Zařazení do praporu navíc nebylo běžným pracovním poměrem, který by bylo možné ukončit výpovědí. Muži měli omezené vycházky, žili v přiděleném ubytování a jejich osobní život podléhal kontrole velitelů.
Vojna nekončila návratem do civilu
Pobyt v praporech mohl zasáhnout také rodiny. Dlouhé odloučení komplikovalo vztahy a obavy z kádrového označení pokračovaly po návratu domů. Bývalí příslušníci mohli narážet na překážky při studiu, profesním postupu nebo při hledání zaměstnání. Nálepka politické nespolehlivosti byla spojena s tehdejším systémem posudků, který mohl člověka provázet i dlouho po skončení služby. Někteří muži zároveň vzpomínali na soudržnost spolubojovníků. Vzájemná pomoc jim usnadňovala přežití náročných směn, nepředstavovala však důkaz, že poměry byly snesitelné.
Poslední pomocné technické prapory zanikly 30. dubna 1954 a jejich místo zaujaly jiné technické jednotky. Právě v těch později sloužil spisovatel Miloslav Švandrlík, jehož Černí baroni proslavili sarkastický obraz důstojníků, politických školení a vojenských nesmyslů. Jeho zkušenost proto nelze bez dalšího přenést na nejtvrdší období původních PTP. Filmové situace mají skutečné historické pozadí, komedie ale nevypráví úplný příběh lidí, kteří pod vojenskou uniformou vykonávali nucenou práci. Po roce 1989 se část bývalých příslušníků dočkala rehabilitace a možnosti žádat o odškodnění. Jejich svědectví dnes připomínají, že na některé osudy nestačí ani velmi výstižný filmový humor.
Použité zdroje: 3odboj.mo.gov.cz, ct24.ceskatelevize.cz, armada.vojenstvi.cz