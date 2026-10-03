Černé tečky může živit i hydratační krém. Kdo si myje obličej víc než dvakrát denně, riskuje zhoršení akné

Černé tečky jsou drobné hrbolky, které vznikají, když se ucpou vlasové folikuly, laicky póry. Patří k mírným formám akné. Nejčastěji se objevují na obličeji, často je ale člověk najde i na zádech, hrudi, krku nebo ramenou. Expertka na péči o pleť Kate Kerr upozorňuje, že za nimi obvykle nestojí jediná příčina. Jednou z hlavních je nadměrná tvorba mazu, kterou ovlivňují hormony.
Menstruace, antikoncepce i lithium: kdy tělo tečkám samo nahrává
Hormonální vliv je patrný v konkrétních obdobích. Černých teček přibývá během menstruace a také u žen, které užívají antikoncepční pilulky. Podobně působí i některé léky. Zdravotnický web Healthline jmenuje kortikosteroidy, lithium a androgeny.
Ke spouštěčům na straně těla patří i nadbytek tělesného tuku. Svou roli hraje také bakterie Propionibacterium acnes, která se může na kůži hromadit. Pokud se jí na pleti usadí hodně, tvorba akné i černých teček se zvyšuje.
Po pizze nebo hranolkách zamiřte k umyvadlu, olej z nich ucpává póry
Druhou velkou skupinou příčin je to, co si člověk na pleť nanáší. Kate Kerr varuje, že kosmetika na bázi oleje a hydratační krémy mohou pleti spíš uškodit než pomoci, protože ucpávají póry. K novým černým tečkám může přispět jakýkoli přípravek s olejem. Ve složení se proto vyplatí hledat označení, že výrobek olej neobsahuje.
Se stravou je spojení formulované nejopatrněji ze všech spouštěčů. Nezdravé jídlo a nápoje mohou podle Healthline vznik akné ovlivnit a mléčné výrobky spolu s potravinami, které zvedají hladinu cukru v krvi, „mohou hrát roli“. Pevnější tvrzení zdroj nenabízí, takže škrtání mléka z jídelníčku nemá jistý efekt.
Přímočařejší je doporučení pro mastná jídla. Olej z pizzy nebo hranolků se dostane na obličej a může póry ucpat stejně jako mastný krém. Po takovém jídle je proto dobré si obličej umýt.
Kolikrát denně se vyplatí mýt obličej a jaký čisticí přípravek zvolit
Základem prevence je pravidelné mytí ráno a večer, které odstraní maz nahromaděný přes den a přes noc. Častější mytí pleť dráždí a akné zhoršuje, takže dvakrát denně je strop.
Volit je potřeba jemný čisticí přípravek. Požadavek, aby pleť nedráždil, se v doporučeních opakuje u mytí, u peelingů i u masek, a v celé domácí péči nemá žádné jiné pravidlo takovou váhu. Některé přípravky určené na akné navíc obsahují antibakteriální složky, které hubí bakterie podílející se na jeho vzniku.
Doplňkem mohou být šetrné peelingy a pleťové masky. Odstraňují z obličeje odumřelé kožní buňky, a tím mohou množství černých teček snížit.
Tři účinné látky z lékárny jsou první krok před návštěvou dermatologa
Bez receptu se v lékárnách i na internetu prodává řada krémů a gelů proti akné, které se nanášejí přímo na kůži. Obsahují kyselinu salicylovou, benzoylperoxid a resorcinol. Tyto látky hubí bakterie, vysušují přebytečný maz a nutí pokožku zbavit se odumřelých buněk.
Když volně prodejná léčba nezabere, může lékař předepsat silnější přípravky s tretinoinem, tazarotenem, adapalenem, benzoylperoxidem nebo antibiotiky. Brání vzniku ucpávek v pórech a urychlují obnovu kožních buněk. Hodí se hlavně lidem, kteří mají kromě černých teček také pupínky nebo cysty po akné.
Dermatolog umí černé tečky odstranit i přímo. Nejčastěji je vytlačuje ručně speciální smyčkou. Doma to zvládnete taky, podmínkou je ovšem dokonale čisté prostředí, jinak si do kůže snadno zanesete infekci, a proto je bezpečnější svěřit zákrok odborníkovi. V ordinaci jsou k dispozici také mikrodermabraze, chemický peeling a laserová terapie, které patří mezi vyhledávané a účinné metody proti černým tečkám i akné.