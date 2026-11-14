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Černé tečky a slizký povlak v gumové manžetě pračky dokážou otrávit i toho nejpečlivějšího hospodáře

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Černé tečky a slizký povlak v gumové manžetě pračky dokážou otrávit i toho nejpečlivějšího hospodáře. Určitě to znáte ze své vlastní zkušenosti. Otevřete dvířka po doprání horkého programu na 90 °C, zahnete prsty pod pružný gumový lem a tam na vás pořád svítí nevzhledný šedočerný nános. Člověk si říká, jak je možné, že to takhle vysoká teplota nesežehla na popel.
Pračka

Pračka

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.11.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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