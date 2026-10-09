Černá tečka kamery na Androidu konečně k něčemu je. Smart Action Notch z ní dělá spoušť pro víc než 40 akcí zdarma

Android okolí přední kamery nepřiřazuje žádné gesto ani funkci, takže výřez nebo průstřel je na displeji jen černé místo uprostřed horního okraje. Studio Quark studios na tuhle plochu zacílilo aplikací Smart Action Notch. Po instalaci stačí v nastavení telefonu povolit službu dostupnosti, vybrat pohyb prstu a přiřadit mu úkon. Od té chvíle ťuknutí vedle kamery pořídí snímek obrazovky, rozsvítí baterku nebo zamkne displej, a to bez otevírání jakékoli nabídky.
Šest pohybů prstu, které z okolí kamery dělají ovladač
Aplikace rozlišuje šest gest: obyčejné ťuknutí, dvojité ťuknutí, dlouhý stisk a přejetí doleva, doprava nebo dolů. Každé z nich nese jednu akci, takže si na jedno místo displeje uložíte až šest různých zkratek. Vybírá se z víc než 40 akcí, které jsou k dispozici bez placení.
Nabídka pokrývá to, kvůli čemu člověk nejčastěji sahá k hornímu okraji. Přejetím se dá stáhnout lišta s oznámeními nebo otevřít rychlé nastavení, u hudby lze pozastavit přehrávání či přeskočit na další skladbu a k dispozici je i úprava jasu a hlasitosti. Kdo nemá rád systémová tlačítka, může si ke kameře přesunout navigaci zpět, na domovskou obrazovku a do posledních aplikací. Gesto také umí spustit kteroukoli nainstalovanou aplikaci.
Stránka v Google Play k tomu přidává funkci Smart Capsules, tedy animované moduly pro ovládání médií, časovačů a rychlého nastavení, a Smart OCR Scanner, který rozpozná text zobrazený na obrazovce. Aplikace navíc umí spouštět akce podle toho, v jakém prostředí se uživatel zrovna pohybuje.
Kreslený symbol jako spoušť pro úlohu v Taskeru
Stejný vývojář nabízí doplněk Glyf: Draw to Launch. Uživatel v něm prstem nakreslí vlastní znak a připojí k němu cíl, kterým může být aplikace, její zástupce, webový odkaz, systémová akce, úloha v Taskeru nebo automatizace ve Flow.
Pro lidi, kteří už mají v telefonu nastavené automatizace, je to nejzajímavější část celého balíčku. Šest gest u kamery je pevný strop, kdežto vlastních symbolů si v Glyfu lze nakreslit tolik, kolik si člověk zapamatuje, a na displeji přitom nezaberou žádné další místo. Doplněk je čistě volitelný a Smart Action Notch ho ke svému fungování nepotřebuje.
Co vývojář slibuje o datech, když chce službu dostupnosti
Celé nastavení zabere pár kroků, jeden z nich si ale zaslouží pozornost. Služba dostupnosti (AccessibilityService) patří mezi citlivá oprávnění, protože aplikaci dovoluje provádět systémové úkony a reagovat na to, co se v telefonu děje. Podle vývojáře ji Smart Action Notch využívá ke zjištění, která aplikace je právě otevřená, a k provádění zkratek, jako je krok zpět, návrat domů nebo snímek obrazovky.
Vývojář zároveň prohlašuje, že přes tuto službu nesleduje ani neukládá osobní údaje či obsah obrazovky, a Google Play podle jeho prohlášení uvádí, že aplikace data nesdílí s třetími stranami ani je neshromažďuje. Všechno jsou to tvrzení samotného autora, nikoli závěry nezávislého bezpečnostního auditu. Kdo dává aplikaci od malého studia přístup k celému dění v telefonu, spoléhá jen na jeho slovo.
Totéž platí pro rozpoznávání textu. U funkce Smart OCR Scanner vývojář uvádí, že zpracování probíhá přímo v zařízení bez připojení k internetu. Ani tenhle údaj v sekci Data safety nikdo nezávisle neověřil.
Konkurent s milionem stažení je o dvě nuly napřed
Aplikace vyžaduje Android 12 nebo novější. Vývojář výslovně zmiňuje spolehlivý chod na telefonech Xiaomi s HyperOS a MIUI, na Samsungu a na Vivo, seznam konkrétních podporovaných modelů ale nezveřejňuje. Majitelé jiných značek tak zjistí, jestli dotyková zóna sedí přesně na jejich průstřel, až po instalaci. Zda je aplikace přeložená do češtiny, se z dostupných zdrojů ověřit nepodařilo.
Základní verze je zdarma a Google Play u ní uvádí nákupy v aplikaci. Za příplatek jsou například zmíněné Smart Capsules, kolik prémiová verze stojí, ale z veřejných údajů spolehlivě určit nejde.
Na stejný nápad sázejí i jiní. V Google Play jsou k mání Touch the Notch a Action Notch, přičemž druhá jmenovaná má přes milion stažení. Jednodušší cestou jde Holey Controls, který se soustředí přímo na průstřely displeje. Smart Action Notch je proti nim nováček s více než 10 tisíci stažení a poslední aktualizací z 30. srpna 2026.