Čermák roky odmítal manželství. Teď si vzal o 26 let mladší Veroniku a ukázal první svatební foto

Hynek Čermák patří k hercům, kteří své soukromí dávkují po kapkách, a právě proto každá ta kapka vyvolá vlnu. Když se na jeho instagramovém profilu objevilo svatební oznámení s fotografií, šlo o víc než jen společenskou novinku. Šlo o gesto člověka, který ještě před pár lety o instituci manželství mluvil s respektem i odstupem zároveň a v jednom ze svých předchozích vztahů svatbu odmítal úplně.
Od odmítání k „sakra velkému slibu“
Čermákův vztah k manželství prošel vývojem, který si zaslouží rozklíčovat. S Danielou Choděrovou, matkou jeho dvou dětí (syna Bořivoje a dcery Hedviky), žil roky, ale k oltáři ji nikdy nevedl. Sám později přiznal, že se na takový závazek prostě necítil. Pak přišla Veronika Macková a s ní obrat. „Svatba je o tom, že někomu slíbíte, že s ním budete v dobrém i zlém. To je sakra velký slib,“ řekl Čermák v jednom z rozhovorů a dodal, že když se rozhodne, bývá to rychlé a impulzivní. V červenci 2017 si Mackovou vzal. Byli spolu deset let, z toho sedm jako manželé.
V lednu 2025 přišel konec. Redakce VIPŽivot připomíná, že společným prohlášením na Instagramu oznámili, že se jejich partnerství přetavilo v přátelství. Smířlivý tón, žádné obviňování. A pak ticho, ale ne na dlouho.
Veronika Šmídová: nová tvář po boku Čermáka
Už 28. května 2025 si pozorní fotografové všimli neznámé ženy po Čermákově boku na premiéře inscenace Zázračné cvičení v pražském Divadle Metro. O pár dní později, 3. června, herec sám zveřejnil na Instagramu fotografii s Veronikou Šmídovou a vztah oficiálně potvrdil. Podle iDNES bylo tehdy Čermákovi 52 let, Šmídové 26.
O ní je veřejně známo málo. Média ji představují jako „npor. Ing. Veronika Šmídová“ a spojují ji s armádou a zájmem o střelbu. Jak se s Čermákem seznámili, pár veřejně neprozradil. Co ale doložitelné je: vztah nepůsobil jako letní epizoda. Na Českých lvech 14. března 2026 kráčeli po červeném koberci spolu, pro Šmídovou to byla první návštěva podobné akce.
Svatba, kterou řídil Instagram
Detaily obřadu (přesné datum, místo, počet hostů) pár veřejně neupřesnil. Čermák zvolil stejnou strategii jako při všech klíčových momentech posledních let: sdílel to, co chtěl, kdy chtěl, na vlastním Instagramu. Svatební snímek a záběry se objevily na jeho profilu a odtud je přebírala média. Je to kontrolované zveřejňování soukromí, které mu umožňuje nastavit rámec dřív, než ho nastaví bulvár.
Dává to smysl. Už při představení nové partnerky reagoval na vlnu „spekulací a urážek“, jak sám napsal. Komentáře pod příspěvky se štěpily na dva tábory: jedni psali o „dědovi a vnučce“, druzí gratulovali. Mezi gratulanty se objevila jména jako Kateřina Kaira Hrachovcová, Dáša Zázvůrková nebo Lukáš Langmajer.
Proč je tohle víc než bulvární zpráva
Věkový rozdíl 26 let je číslo, které přitahuje kliknutí. Zajímavější je ale oblouk, který Čermák za poslední dekádu opsal. Muž, který s matkou svých dětí k oltáři nešel, protože se na závazek necítil, si pak vzal o dvacet let mladší Mackovou, rychle, impulzivně, s vědomím, že jde o „sakra velký slib“. Když to manželství po sedmi letech skončilo, trvalo pouhých pět měsíců, než veřejně představil novou partnerku. A zhruba rok nato sdílel svatební fotku.
Není to příběh o tom, že by Čermák manželství přestal brát vážně. Spíš naopak, opakovaně do něj vstupuje s plným vědomím váhy toho slibu. Co ho k aktuálnímu sňatku vedlo, veřejně nevysvětlil. Veřejně doložitelná je jen časová osa vztahu, který trval minimálně rok, než z něj vzešlo manželství.
Čermák kdysi řekl, že svatba je sakra velký slib. Teď ho složil potřetí, a poprvé ho oznámil jedinou fotografií, bez jediného slova navíc.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová