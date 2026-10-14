Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2025 převzalo šest osobností

Slavnostní předání Cen hejtmana Ústeckého kraje za rok 2025 se uskutečnilo v litoměřickém Kulturním a kreativním centru. Ocenění šesti laureátům předávala 1. náměstkyně hejtmana Jindra Zalabáková. Letošní výběr pokrývá pestrou škálu oborů od tradičních řemesel přes sociální a zdravotní péči až po kulturu a sport.
V kategorii regionálního rozvoje byla oceněna Irena Štyrandová, která se ruční výrobě papíru věnuje od 80. let. Od roku 2003 provozuje v Litoměřicích Dílnu ručního papíru, pořádá exkurze a workshopy pro školy i veřejnost a stála u vzniku charitativních aukcí na podporu litoměřického Hospice sv. Štěpána.
S tímto hospicem je spjata i laureátka v sociální oblasti Monika Marková, která zařízení v letech 2013 až 2026 vedla jako ředitelka. Za jejího působení se hospic rozšířil o mobilní péči a připravuje otevření oddělení pro dětskou paliativní péči. Marková se zároveň podílela na rozvoji paliativní péče v celé republice v rámci Fóra mobilních hospiců.
Kulturní cenu získal Jan Milota, který je po padesát let pevně spojen s kulturním životem Kadaně a Klášterce nad Ohří. Organizuje místní akce, podporuje amatérské divadlo a aktivně udržuje regionální kulturní tradice.
Sportovní ocenění putovalo k Svatopluku Henkemu, dlouholetému trenérovi a bývalému řediteli Závodu míru juniorů. Díky jeho práci se tato mezinárodní soutěž zařadila mezi nejprestižnější juniorské cyklistické závody světa.
V kategorii vědy, výzkumu a vzdělávání byl oceněn Jan Málek, učitel odborného výcviku v oboru řezník-uzenář. Prostřednictvím svého kanálu Mistr Málek popularizuje řeznické řemeslo a jeho výuková videa oslovují statisíce diváků.
Zdravotní cenu převzal Petr Vojtíšek, primář Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Vojtíšek patří k předním českým odborníkům na dětskou anestezii a Českou republiku zastupuje v Evropské společnosti pro dětskou anesteziologii.
Zdroj: Ústecký kraj