Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Cenu Muzea romské kultury získala spisovatelka Květoslava Podhradská

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Cenu Muzea romské kultury letos získala romská autorka Květoslava Podhradská, jejíž tvorba je úzce spjatá s romskou kulturou, jazykem a zkušeností Romů v českém prostředí. Porota ocenila mimo jiné její přínos k rozvoji romské literatury.
Cenu Muzea romské kultury získala spisovatelka Květoslava Podhradská

Cenu Muzea romské kultury získala spisovatelka Květoslava Podhradská

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 25.10.2026 06:00

Reklama
Další články z Brněnská Drbna
Bučovice získají nový komunitní prostor. Nabídne domov dvanácti osobám s postižením
Bučovice získají nový komunitní prostor. Nabídne domov dvanácti osobám s postižením
Tisíce Brňanů odmítly plánované změny financování ČT a ČRo. Nebudeme mlčet, skandovaly
Tisíce Brňanů odmítly plánované změny financování ČT a ČRo. Nebudeme mlčet, skandovaly

Vlajky, buchty i transparenty. Tisíce lidí se v sobotu sešly na brněnském náměstí Svobody, aby vyjádřily...

Brno jako metropole měkkýšů. Vědci inovovali výzkum plžů
Brno jako metropole měkkýšů. Vědci inovovali výzkum plžů

Tým vědců z Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně vyvinul 61...

Vedra odhalila dna. Nevídaně nízké vodní hladiny přinesly tuny odpadu navíc
Vedra odhalila dna. Nevídaně nízké vodní hladiny přinesly tuny odpadu navíc

Státní podnik Povodí Moravy využívá současné nízké hladiny k úklidu řek a vodních nádrží. Pokles hladin...

Není na co čekat, varuje Milion chvilek. V Brně se bude protestovat za veřejnoprávní média
Není na co čekat, varuje Milion chvilek. V Brně se bude protestovat za veřejnoprávní média

Spolek Milion chvilek pro demokracii svolává demonstrace proti plánovaným změnám financování České televize...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.