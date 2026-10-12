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CENTRUM o páté: Zelenskyj nabízí volby, Trump ztrácí trpělivost. A královna vyměnila korunu za přilbu

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Dnešní přehled nejzajímavějších témat na Centru se točí především kolem Ukrajiny, kde se o volbách mluví v úplně jiné souvislosti. Kyjev i Washington posílají signály, že válka vstoupila do další citlivé fáze a že podpora či jednání už nejsou samozřejmé. Vedle geopolitiky přináší den i pohled na to, jak si lidé rozumí s roboty na chodnících – a na královnu, která vzlétla sama v bojové stíhačce.
Robot

Robot

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.10.2026 10:00

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