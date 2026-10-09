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CENTRUM o páté: Volby v Česku začaly překvapením - prezident se vrátil. A střípky ze světa celebrit

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V pátek se v Česku otevřely volební místnosti: začaly komunální volby a v části obvodů také první kolo voleb senátních. Do klidného dne vstoupily s nečekaným zvratem kolem prezidenta Petra Pavla; pozornost se ale obrací i k válce, informačním operacím a několika příběhům z kultury a každodenního života.
CENTRUM o páté: Volby v Česku začaly překvapením - prezident se vrátil. A střípky ze světa celebrit

CENTRUM o páté: Volby v Česku začaly překvapením - prezident se vrátil. A střípky ze světa celebrit

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 15:00

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