CENTRUM o páté: Ukrajina pod tlakem na Putinovy narozeniny a cola v nečekané roli

Těžká noc na Ukrajině, v den Putinových narozenin
Ruské noční útoky na Ukrajinu patřily k nejtragičtějším událostem dne. V Kyjevě zůstala mezi obytnými domy nevybuchlá balistická střela Iskander, kterou museli pyrotechnici zajistit přímo v zastavěné části města. Útoky si podle ukrajinských úřadů vyžádaly téměř dvacet obětí, včetně dětí, a znovu ukázaly, jak těsně se válka dotýká běžného života civilistů.
Superdebata bez předsedů stran
V českém prostředí se před volbami řešila podoba televizní Superdebaty. Kvůli pravidlům České televize se jí nemohou zúčastnit předsedové několika stran, protože kandidují v komunálních nebo senátních volbách. Spor kolem účasti tak není jen technickou otázkou vysílání, ale také ukázkou napětí mezi pravidly veřejnoprávního média a politickým tlakem.
Nobelova cena za jednu z největších záhad chemie
Nobelovu cenu za chemii získali Francouz Henri Kagan a Japonec Kenso Soai za výzkum nelineárních efektů a autokatalýzy v asymetrické organické syntéze. Jejich práce pomáhá vysvětlit jednu z velkých záhad chemie: proč se molekuly v živých organismech často vyskytují pouze v jedné ze dvou zrcadlových podob. I velmi abstraktní výzkum tak míří k otázce samotných podmínek, za nichž mohl vzniknout život.
Žena po nepovedené popravě nabyla vědomí a mluví
Christa Pikeová, která přežila pokus o popravu smrtící injekcí, je podle svých pravníků nově při vědomí a komunikuje. Lékaři nyní řeší následky neúspěšného výkonu trestu, který měl být definitivním zakončením jejího případu. Místo toho přibývá otázek.
Japonský fitness hit, hranolky v cole i návod na sražené oblečení
Magazínová témata se pohybovala od zdraví po domácí kuchyni. Japonská metoda chůze slibuje zlepšení kondice a podporu hubnutí bez běhání či drahého vybavení, zatímco neobvyklá lázeň v cole má domácím hranolkům dodat výraznější barvu a křupavější povrch. Praktickou pozornost může vzbudit také postup, který má pomoci zachránit oblečení sražené po praní.
V Dolomitech si letos připlatíme a věta "Musíme si promluvit."
Zimní plánování mezitím dostává konkrétní cenovku. Dolomity v sezoně 2026/27 zdraží skipasy, přičemž jednodenní permanentka pro dospělého v hlavní sezoně vyjde na 89 eur. I zdánlivě vzdálené zimní rozhodování tak začíná být otázkou rozpočtu, podobně jako každodenní drobnosti, které ovlivňují domácí pohodlí i vztahy – třeba věta „Musíme si promluvit“, jež podle magazínového textu u mužů často spouští obranné reakce.
Den se tak uzavírá v kontrastu války, politického napětí a vědeckého poznání. Vedle velkých událostí ale zůstává prostor i pro otázky, které se odehrávají v každodenním životě – od zdraví a cestování až po jídlo, oblečení a partnerskou komunikaci.