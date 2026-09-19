CENTRUM o páté: Twiggy slaví 77, Hrzán se vrací díky AI a Bagárová promluvila o nemoci

Twiggy v 77 letech připomíná, jak rychle se mění ideál krásy
Když se v šestnácti letech objevila Twiggy s krátkými vlasy, obrovskými řasami a velmi štíhlou postavou, působila úplně jinak než tehdejší glamour modelky. Během několika měsíců se z ní stala světová ikona a její vzhled pomohl prosadit novou představu ženské krásy. Dnes, kdy slaví 77. narozeniny, je ale možná zajímavější právě to, co přišlo potom: po modelingu pokračovala ve filmu, divadle, hudbě i televizi a nezůstala pouze tváří jedné módní éry.
Jiří Hrzán zůstal navždy mladý. AI ukazuje, jak by mohl vypadat dnes
Jiří Hrzán zemřel ve 41 letech, tedy v době, kdy řada herců teprve vstupuje do zralejší části kariéry. Proto po něm ve společné paměti nezůstal obraz staršího muže – jeho život se zastavil ve chvíli, kdy byl stále mladý, energický a v pohybu. Nová vizualizace vytvořená pomocí AI se pokouší představit, jak by mohl vypadat v 87 letech. Není to samozřejmě skutečná podoba, ale zajímavá připomínka toho, jak silně si pamatujeme lidi podle poslední podoby, kterou jsme s nimi spojili.
Bagárová zjistila, že problém nebyl jen v postavě
Monika Bagárová dlouho řešila stehna, která se při cvičení a změně jídelníčku měnila jinak než zbytek těla. Přidala se bolest, citlivost a otoky a nepomohly ani procedury, které zkoušela. Teprve další vyšetřování ukázalo na lipedém, chronické onemocnění, které nelze jednoduše zaměňovat za běžné přibírání. Zveřejnit tak osobní zkušenost pro ni nebylo snadné, zároveň se ale po jejím zveřejnění ozvaly další ženy se stejnou diagnózou.
Obří žralok v Hurghadě vypadá hrozivě, člověku ale neublíží
První dojem může klamat i pod hladinou. U egyptského ostrova Giftun se v posledních dnech opakovaně objevili žraloci obrovští a v jednu chvíli byli na místě dokonce dva. Přestože jejich velikost může turisty vyděsit, jde o filtrátory živící se především planktonem, nikoli o predátory zaměřené na člověka. Jejich přítomnost je pro ochranáře spíše cenným pozorováním ohroženého druhu než důvodem k panice.
Jeden pacient se našel, po druhém policie stále pátrá
Také policejní pátrání ukazuje, proč je důležité rozlišovat mezi jednotlivými případy. Pátrání po devětadvacetiletém Jindřichovi, který odešel z psychiatrické nemocnice v Dobřanech, policie ukončila. V databázi ale nadále zůstává pětačtyřicetiletý Štefan, který má soudem nařízenou ústavní léčbu a nemocnici opustil během povolené vycházky. Nejde tedy o jeden případ se dvěma jmény, ale o dvě různá pátrání s odlišnými okolnostmi.
Politici jsou po volbách pořád stejní lidé, jejich voliči ale čekají výsledky
U Andreje Babiše a Tomia Okamury se po nástupu k moci začíná ukazovat rozdíl mezi předvolebními sliby a tím, co voliči skutečně dostávají. Aktuálně.cz popsalo jejich setkání s voliči v Brně, kde se někteří začínají ptát, kdy se sliby z předvolební kampaně promění v konkrétní kroky. U SPD je podle článku patrná větší netrpělivost. Nejde tedy už jen o to, co politici slibovali, ale o očekávání lidí, kteří jim dali svůj hlas.
Praha bude hostit konferenci s kontroverzním ruským hostem
Do české veřejné debaty dnes vstupuje také sobotní konference spolku Svatopluk. V Praze má vystoupit ruský politolog a komentátor Fjodor Lukjanov, kterého článek popisuje jako osobnost spojenou s šířením kremelské propagandy a uvádí jeho zařazení na sankční seznam v roce 2025. Na stejné akci mají podle zveřejněných informací vystoupit také bývalý prezident Miloš Zeman a poslanec SPD Jindřich Rajchl. I tady je podstatné především to, kdo se na veřejnosti potkává a jaké názory se dostávají do společného prostoru.
Veřejné tváře mají jednu zvláštní vlastnost: lidé si z nich často vytvoří jednoduchý obraz, který se potom jen obtížně mění. Někdy stačí nový účes, jindy jedna fotografie nebo odhalený zdravotní problém. A občas je potřeba podívat se o něco pozorněji, protože to, co působí nejvýrazněji na první pohled, nemusí být to nejdůležitější.