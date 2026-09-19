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CENTRUM o páté: Twiggy slaví 77, Hrzán se vrací díky AI a Bagárová promluvila o nemoci

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Dnešní přehled přináší hlavně příběhy známých tváří, které ukazují, že veřejný obraz člověka nikdy nevypráví celý jeho příběh. Twiggy před desítkami let změnila představu o ženské kráse, Jiří Hrzán zůstal v paměti navždy mladý a Monika Bagárová se rozhodla otevřeně mluvit o zdravotním problému, který dlouho považovala za velmi osobní. Vedle celebrit ale dnešek připomíná i to, že první dojem může klamat také u žraloka, politických slibů nebo člověka, po kterém pátrá policie.
CENTRUM o páté: Twiggy slaví 77, Hrzán se vrací díky AI a Bagárová promluvila o nemoci

CENTRUM o páté: Twiggy slaví 77, Hrzán se vrací díky AI a Bagárová promluvila o nemoci

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Be Native extra

Pestrý mix článků o zajimavostech z mody, sportu, nakupech, cestovani, ale i o přírodě, historii, vědě, technologiích i každodenním životě. Čtenáři zde najdou kuriozity, nevšední příběhy, podivuhodné objevy i inspiraci k zamyšlení. Články spojuje snaha ukázat, že svět je plný překvapení a stojí...

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