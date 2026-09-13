CENTRUM o páté: Ruské drony na hranicích NATO i otázka, kolik kabelek potřebuje žena

Válka na Ukrajině třikrát jinak
Ruský dron na západě Ukrajiny zasáhl osobní vlak směřující do Varšavy pouhé dva kilometry od polských hranic, což znovu připomíná, jak blízko se konflikt dotýká sousedních zemí NATO. Díky včasné výstraze nikdo nebyl zraněn, ale incident ukazuje, že útoky na dopravní infrastrukturu se neomezují jen na vnitřek Ukrajiny.
Litva mezitím načas uzavřela letiště ve Vilniusu a do vzduchu vyslala stíhačku NATO v reakci na možné narušení vzdušného prostoru cizím dronem. Ačkoli byl poplach brzy ukončen a ani místní maraton nebyl přerušen, událost ilustruje, jak napjatá je situace ve vzdušném prostoru nad pobaltskými státy.
Na frontě samotné se objevuje příběh ukrajinského vojáka s přezdívkou „Brit“, který vlastním tělem kryl evakuační vozidlo se zraněnými a přežil tři nálety nepřátelských dronů. Jeho čin, při němž sestřelil tři drony a zachránil spolubojovníka, se stal symbolem odvahy, která v podmínkách moderní války získává téměř mytický rozměr.
Jednoduchá svatba místo okázalosti
Mezi magazínovými texty vystupuje do popředí příběh Ester Geislerové, která se podruhé vdala za herce Martina Krupu a vsadila na jednoduchý obřad pod širým nebem místo pompézní oslavy. Její volba komorní svatby odráží širší trend, kdy celebrity upřednostňují autentičnost před okázalostí.
K čemu je kapsička na džínách? A jak se zrodila barva ikonické tužky
V každodenním životě pak překvapí zjištění, že malá kapsička na džínách neměla být ozdobou, ale plnila kdysi zcela praktický účel. Podobně žlutá barva tužek, kterou známe z penálů z dob ČSSR, má původ v lakování z roku 1888, kdy Franz Hardtmuth zvolil žlutý lak jako znak luxusu pro model KOH-I-NOOR 1500.
Proč je jedna kabelka málo?
Ženy, které řeší výběr kabelky, najdou vysvětlení, proč potřebují dvě různé velikosti – jedna pro pracovní den plný povinností a druhá pro večerní život, kdy stačí jen telefon a rtěnka. A ti, kdo pečují o pokojovky, se dozvědí, že zalévání ráno není jen zvyk, ale prevence proti plísním a bakteriím, protože listy mají celý den na oschnutí.
Historie a zdraví: stíny minulosti i současnosti
České dějiny připomíná nová stopa v pátrání po okolnostech smrti Jana Masaryka, kdy badatelé po téměř 80 letech znovu otevřeli jeho hrob a zkoumají, co mohou ostatky prozradit. Zároveň se vrací příběh Vlastislava Chalupy, právníka a agenta StB, který pod falešnou maskou hrdiny poslal stovky lidí za mříže a patnáct z nich na popraviště, přestože celý život vystupoval jako bojovník za demokracii.
Na poli zdraví pak varuje zjištění, že některé „zdravé“ plodiny, jako jsou papriky či jahody, mohou obsahovat vysoké množství chemických postřiků. Text radí, jak riziko snížit, protože i zdravá strava může mít svou stinnou stránku.
Neděle přinesla nejen zprávy o dronech blízko hranic NATO a hrdinské činy na frontě, ale i připomenutí, že i v běžných věcech – od kapsičky na džínách po žlutou tužku – se skrývají příběhy, které formovaly svět.