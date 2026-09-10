CENTRUM o páté: Proč 11. září ani zdaleka neskončilo a naděje oceánu v ledovém měsíci

Trump jako zachraňovaný. Akorát že vůbec
Největší pozornost přitahuje způsob, jakým se k výročí 11. září staví Donald Trump. Jeho tvrzení, že ho po útocích museli z nebezpečné budovy vynášet hasiči, otevírá otázku, kde končí osobní sebemytizace a začíná zneužívání památky události, která zasáhla celou generaci. Vedle této politicky vyhrocené interpretace připomíná jiný text především dlouhodobou cenu, kterou za tehdejší hrdinství zaplatili newyorští hasiči: následky nemocí spojených se zásahem v prostoru Světového obchodního centra se počítají i po čtvrtstoletí.
Jaké máme vztahy se Slováky?
Do domácí politiky vstupují vztahy se Slovenskem. Andrej Babiš při setkání na slovenské ambasádě zdůrazňoval jejich zlepšení a po jeho boku vystoupili Tomio Okamura s Petrem Macinkou. Událost tak není jen diplomatickým gestem, ale také obrazem politického uspořádání, které chce vztahy se sousední zemí využít jako výrazný symbol vlastní politiky; do Prahy navíc míří slovenský premiér Robert Fico.
Mluvil o hřbitovní aleji. A pak na tom místě smrtelně havaroval
Výročí se připomíná také ve sportovní historii. Od tragické havárie Wolfganga von Tripse ve formuli 1 uplynulo 65 let, přesto její obraz zůstává mimořádně silný: německý jezdec tehdy zahynul spolu s dalšími patnácti lidmi v závodě, v němž bojoval o titul mistra světa. Příběh ukazuje, jak tenká bývala hranice mezi odvahou, technickým pokrokem a rizikem, které motoristický sport dlouho přijímal jako svou součást.
Kuřecí řízky na odpis i taje ledových měsíců
Pozornost míří i k událostem, které se týkají každodenního života. Potravinářská inspekce upozornila na kuřecí prsní řízky z Penny Marketu kontaminované bakterií Salmonella Infantis. Přestože výrobek už není v prodeji, varování má praktický význam pro zákazníky, kteří ho mohou mít stále doma. Ve vědě se naopak otevírá mnohem vzdálenější otázka: zda může skrytý oceán v ledovém měsíci přežít obří kosmickou srážku, která téměř zničí jeho povrch. Právě podobné scénáře ukazují, proč jsou ledové měsíce Jupiteru a Saturnu tak důležité pro hledání podmínek vhodných pro život.
Herecké vyčerpání i hovory o sexu
Magazínová část dne přináší osobnější témata. Petr Nárožný po dalším pádu a hospitalizaci otevřeně mluví o vyčerpání z opakujících se zdravotních potíží, zatímco život Václava Klause mladšího připomíná, že za veřejnou kariérou často stojí složité rodinné příběhy: dvě manželství, dva rozvody a tajná druhá svatba. Do vztahové rubriky pak patří i text o mužských přáních v intimním životě, který upozorňuje na prostý, ale často přehlížený problém: o sexu se mluví hodně, samotní partneři spolu však někdy mluví překvapivě málo.
Den tak osciluje mezi velkými dějinami a velmi osobními zkušenostmi. Jednou připomíná tragédie, jejichž následky trvají desítky let, podruhé ukazuje, že i zdánlivě všední témata mohou odhalit něco podstatného o zdraví, vztazích nebo o tom, jak si lidé vyprávějí vlastní příběh.