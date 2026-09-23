CENTRUM o páté: Od politické síly přes školní nákazu až po lepidlo, které může měnit léčbu zlomenin

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CENTRUM o páté: Od politické síly přes školní nákazu až po lepidlo, které může měnit léčbu zlomeninPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Domácí politiku dnes provází otázka, jak výrazně může po volbách změnit rozložení sil silný výsledek hnutí ANO, zatímco ze zahraničí přichází ostrý projev Donalda Trumpa v OSN. Vedle toho se řeší rozsáhlá nákaza ve škole u Prahy, pozoruhodný objev brněnských vědců i příběhy ze sportu, domácnosti a světa známých osobností.
Lepidlo na kosti
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Pestrý mix článků o zajimavostech z mody, sportu, nakupech, cestovani, ale i o přírodě, historii, vědě, technologiích i každodenním životě. Čtenáři zde najdou kuriozity, nevšední příběhy, podivuhodné objevy i inspiraci k zamyšlení. Články spojuje snaha ukázat, že svět je plný překvapení a stojí...Všechny články tohoto autora →
- CENTRUM o páté: Nafta útočí na padesátku, Tutanchamon možná čeká za zdí a Neckář řeší dům
- CENTRUM o páté: Fico proti Pavlovi, tragédie na pláži a varování před Ruskem
- CENTRUM o páté: Německo posiluje armádu, Pavel míří na shromáždění OSN a v Řecku dovolené skončily tragicky
- CENTRUM o páté: Smrt uzavírá příběhy, ale ne vždy i otázky. Ve Zrádcích rozhodl telefon, u Masaryka znovu promluví ostatky
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