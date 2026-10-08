CENTRUM o páté: Leží na dně moře odpověď k nejznámější letecké záhadě? A Rusko opět ve středu dění

Jak by na nás mohlo zaútočit Rusko
Nejvýraznější bezpečnostní otázka se dnes netýká jen bojiště na Ukrajině. Experti popisují, jaké podoby by v krajním případě mohl mít ruský útok na Česko – od otevřeného vojenského střetu až po scénáře, které by využívaly zranitelnost společnosti a infrastruktury. Debata tak připomíná, že varování před konfliktem se zeměmi NATO není pouze abstraktní otázkou vzdálené budoucnosti.
Výhrůžky Arménii - také z Ruska
Podobně znepokojivě působí ostrá slova z Moskvy směrem k Arménii. Dmitrij Medveděv varoval, že země by se mohla stát „novou Ukrajinou“, pokud změní své zahraničněpolitické směřování. Výrok ukazuje, jak Rusko vnímá snahu okolních států o větší samostatnost – a jakým způsobem svou mocenskou pozici obhajuje.
Nedostatek dílů pro Škodu
Napětí panuje i v průmyslu a má tentokrát velmi konkrétní podobu. Škoda Auto se potýká s nedostatkem dílů, který zasahuje výrobu elektromobilů Enyaq a Elroq i modelu Kodiaq, a automobilka kvůli tomu ruší některé směny. Problém tak ukazuje, že i velká a zavedená výroba může být citlivá na výpadky v dodavatelském řetězci.
Česká tenisová řežba
Sportovní den přinesl výrazný český tenisový moment. Nikola Bartůňková v Pekingu porazila Karolínu Muchovou 6:3 a 6:0 a poprvé postoupila do semifinále turnaje WTA 1000. Výsledek není zajímavý jen jasným skóre, ale také tím, že mladá hráčka dokázala v českém derby přehrát zkušenější soupeřku způsobem, který překvapil i ji samotnou.
Tukové buňky nezapomínají - bohužel pro lidi
Magazínová témata připomínají, že změna těla nemusí znamenat jednoduchý nový začátek. Výzkum takzvané paměti obezity naznačuje, že tukové buňky si po výrazném zhubnutí mohou uchovávat molekulární stopy předchozího stavu. Hubnutí se tím ukazuje nejen jako otázka vůle a vzhledu, ale také jako dlouhodobý biologický proces, v němž tělo na minulost nezapomíná tak snadno.
Kostka ledu jako spása na rýmu
A zatímco věda hledá vysvětlení v buňkách, internet nabízí rychlou pomoc při každodenním nachlazení. Trik s kostkou ledu, který má během několika desítek vteřin uvolnit ucpaný nos, stojí nula korun a nevyžaduje nic víc než otevřít mrazák. Je to drobný příklad toho, jak se jednoduché domácí rady šíří rychleji než jejich ověřování.
Jeden telefon a třicet kilo dole
Pozornost přitahuje také proměna herečky Lucie Polišenské, která zhubla třicet kilogramů a pokračuje dál. Její příběh staví na rozhodnutí, které podle popisu odstartoval jediný telefonát, a ukazuje, proč podobné osobní změny často zajímají víc než samotné číslo na váze.
Našel se vrak Amelie Earhartové?
Z úplně jiného důvodu míří vědci k tichomořskému atolu. Satelitní snímek tam zachytil podivný stín, který může připomínat část letadla; výprava proto zkoumá, zda nejde o vrak stroje Amelie Earhartové. Pokud by se domněnka potvrdila, jedna z nejznámějších leteckých záhad by po téměř devíti desetiletích dostala konkrétní obrys.
Čtvrtek tak přinesl spíše klidný obraz dne, v němž se velké otázky bezpečnosti a fungování průmyslu střídaly s osobnějšími tématy zdraví, sportu a lidské vytrvalosti. Ani bez výrazných výkyvů ale nezůstává svět nehybný – mění se v něm postoje států, podoba práce i způsob, jakým lidé překonávají vlastní limity.