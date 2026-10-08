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CENTRUM o páté: Leží na dně moře odpověď k nejznámější letecké záhadě? A Rusko opět ve středu dění

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Přinášíme denní redakční přehled nejzajímavějších témat dne na Centru. Čtvrtek zůstává klidný bez výraznějších výkyvů, přesto se v jeho hlavní linii znovu objevuje válka na Ukrajině a širší otázka ruského vlivu i bezpečnostních hrozeb. Vedle geopolitiky se pozornost přesouvá také k automobilovému průmyslu, sportu, zdraví a příběhům, v nichž sehrává roli lidská vytrvalost nebo neobjasněná minulost.
CENTRUM o páté: Leží na dně moře odpověď k nejznámější letecké záhadě? A Rusko opět ve středu dění

CENTRUM o páté: Leží na dně moře odpověď k nejznámější letecké záhadě? A Rusko opět ve středu dění

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 15:00

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