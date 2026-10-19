CENTRUM o páté: Léky, které mění život, a otázky, na které medicína stále hledá odpověď

Student objevil streptomycin, Nobelovu cenu získal jeho profesor
V říjnu 1943 izoloval doktorand Albert Schatz bakterii, která produkovala látku účinnou proti řadě nebezpečných bakterií. Streptomycin se stal důležitým krokem v léčbě tuberkulózy, která do té doby připravovala o život velké množství lidí. Na výzkumu se podílela také Elizabeth Bugieová, jejíž role v příběhu často ustupuje do pozadí, zatímco Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství získal v roce 1952 vedoucí výzkumu Selman Waksman. Příběh tak není jen o vědeckém objevu, ale také o tom, komu se za společnou práci dostane uznání.
Sestry mají dostat větší pravomoci. Lékaři se přou o bezpečnost pacientů
Ministerstvo zdravotnictví navrhuje změny, které by zdravotním sestrám umožnily převzít část kompetencí dosud vyhrazených lékařům. Šéf České lékařské komory Milan Kubek plán kritizuje a odvolává se na švédský průzkum, podle něhož přesun některých pravomocí souvisel s problémy v bezpečnosti pacientů. Vedení ministerstva s jeho závěry nesouhlasí. Spor se dotýká zásadní otázky: jak rozdělit práci mezi zdravotnické profese tak, aby se péče o pacienty zlepšila, nikoli zkomplikovala.
Hanka Dvorská tančí i s nádorem, který lékaři nemohou operovat
Když Hanka Dvorská v roce 2017 začala vidět dvojitě, vyšetření odhalilo nádor v oblasti mozkového kmene a zrakového nervu. Operace nepřipadala v úvahu, léčba gama nožem ale podle jejích slov zastavila růst nádoru, který v těle stále zůstává. Přidaly se další zdravotní komplikace včetně kardiostimulátoru a endoprotézy kolene, přesto se Dvorská v říjnu 2026 objevila v přímém přenosu StarDance a učila se quickstep. Její příběh neznamená, že lze vážnou nemoc překonat pouhou vůlí. Ukazuje však, že diagnóza nemusí automaticky znamenat konec všech aktivit a plánů.
Imunitu nelze posílit přes noc. Důležitější je dlouhodobá péče
S podzimem přibývá nachlazení a dalších infekcí, a tak se znovu objevuje otázka, jak podpořit obranyschopnost organismu. Článek připomíná význam dlouhodobých návyků a zmiňuje například citrusy, brokolici, česnek nebo probiotika. Žádná jednotlivá potravina ale nezaručí, že člověk neonemocní. Imunitní systém je složitá soustava buněk, orgánů a tkání, jejíž fungování nelze změnit jedním jídlem ani krátkodobou kúrou.
Zakázané jídlo může zabírat víc místa v hlavě než na talíři
Při hubnutí se často objevují přísná pravidla: žádná čokoláda, pečivo nebo hranolky. Problém nastává ve chvíli, kdy se běžné jídlo promění v něco zakázaného a jeho snědení člověk vnímá jako selhání. Pak může snadno přijít myšlenka, že už je celý den pokažený a nemá cenu se dál snažit. Rozumnější je rozlišovat mezi tím, co jíme pravidelně a v jakém množství, a představou, že některé potraviny jsou samy o sobě nepřípustné. Udržitelné změny se totiž lépe budují z rozhodnutí než z trestů.
Hurikán Wilma ukázal, jak rychle se může situace změnit
V říjnu 2005 se nad Karibikem zformovala bouře, která během krátké doby zesílila na hurikán páté kategorie. Wilma 19. října dosáhla centrálního tlaku 882 hektopascalů, což je rekord mezi atlantickými hurikány v historii spolehlivých měření. Později zasáhla mexický poloostrov Yucatán a Floridu a způsobila rozsáhlé škody. Rekordní hodnota sama o sobě přitom neurčuje, jak ničivá bouře bude v konkrétním místě. Pro meteorology je Wilma dodnes důležitým příkladem toho, jak rychle se mohou podmínky změnit a jak málo času někdy zbývá na přípravu.
Zelenskyj nabízí ústupek, aby Ukrajina získala další střely Patriot
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hledá cestu, jak si udržet americkou podporu v době napětí s administrativou Donalda Trumpa. Podle poskytnutých informací je Ukrajina připravena omezit útoky na ruskou energetickou infrastrukturu výměnou za další střely protivzdušné obrany Patriot. Zelenskyj zároveň upozorňuje na zdržování dodávek i omezení sdílení důležitých informací. Nabídka ukazuje, jak těsně jsou vojenské možnosti Ukrajiny spojené s rozhodováním jejích spojenců a jak obtížné je vyjednávat ve chvíli, kdy se bezpečnostní potřeby obou stran nemusí překrývat.
Jiří Štěpnička bojoval o rodinnou vilu patnáct let. Majetek se mu vrátit nepodařilo
Herec Jiří Štěpnička se dlouhé roky snažil získat zpět vilu na Zbraslavi, kterou komunistický režim zabavil jeho matce, herečce Jiřině Štěpničkové. Do sporu vložil patnáct let a obrátil se i na soud ve Štrasburku, přesto rodinný majetek nezískal zpět. Případ připomíná, že napravení historické křivdy nemusí být ani po desetiletích jednoduché. Čas může změnit právní možnosti, nikoli však automaticky vymazat důsledky toho, co se stalo.
Někdy se podaří najít látku, která změní léčbu celé nemoci. Jindy medicína dokáže růst nádoru zastavit, ale odstranit ho neumí. A někdy ani dlouhé roky úsilí nestačí k nápravě staré nespravedlnosti. Pokrok má mnoho podob, ale žádná z nich neznamená, že všechny problémy mají snadné řešení.