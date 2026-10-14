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CENTRUM o páté: Dětské sňatky v Německu, Kupka zuří a mluvčí, která si spletla Trumpa s manželem

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Den přinesl směs témat, která sahají od znepokojivých zjištění v sousedním Německu přes volební rozpory v Plzni až po rozpaky v Bílém domě. Odkazy v tomto přehledu vedou do online zpravodajství o volbách i k dalším zprávám a magazínovým tématům, které dnes rezonovaly na Centru. Vedle politiky a zahraničí se prostor dostal také praktickým radám do domácnosti, aut a kuchyně – a dokonce i otázce, zda má úklid skrytý přínos pro zdraví.
Domácnost jako fitko

Domácnost jako fitko

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Be Native extra

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