CENTRUM o páté: Dětské sňatky v Německu, Kupka zuří a mluvčí, která si spletla Trumpa s manželem

Provdávají děti
Úřady v Bádensku-Württembersku evidují stovky dětských sňatků, mezi nimiž jsou i případy jedenáctiletých dívek. Zjištění vyvolalo politickou roztržku a znovu otevřelo otázku, jak účinně stát chrání děti před nucenými svazky.
Přestože Německo od roku 2017 umožňuje sňatek až od osmnácti let, většina evidovaných případů dosud nemá právně uzavřené rozuzlení. Jde o problém, který se netýká jen statistik, ale konkrétních dětí, jejich bezpečí a budoucnosti.
Plzeňská ODS se hádá o billboardy
Kampaň do druhého kola senátních voleb v Plzni ukázala, že i uvnitř jedné strany mohou názory narazit. Billboard s podporou kandidátky ANO od končícího senátora Lumíra Aschenbrennera mají zmizet, přičemž předseda ODS Martin Kupka přiznal, že jejich přelepení inicioval.
Aschenbrenner dlouho argumentoval, že Plzeň by v Senátu měla zastupovat místní člověk, a podpořil tak Lucii Kantorovou místo kandidáta ODS Karla Řehky. Šéf strany to ale označil za nepřijatelné, protože ODS vede kampaň právě proti posilování pozice ANO v horní komoře.
Spletla si Trumpa s manželem
První tisková konference nové mluvčí Bílého domu Katie Zachariové skončila daleko dřív, než čekali novináři. Místo „můj manžel“ řekla „můj prezident“, na další dotazy reagovala rozpačitě a brífink ukončila po zhruba čtvrt hodině.
Média hodnotí její premiéru velmi kriticky a upozorňují i na její dřívější sdílení konspiračních teorií. Pro Bílý dům jde o nepříjemný start, který může oslabit důvěru v její roli mluvčí administrativy.
Domácí práce místo posilovny
Vysávání, vaření nebo vytírání se běžně berou jako rutina, pro lidi nad 65 let však mohou mít významnější roli. Studie upozorňuje, že pravidelná domácí aktivita přináší seniorům překvapivý přínos.
Nejde o to proměnit domácnost v tréninkové centrum, ale o pohyb, který přirozeně zapadá do dne. Právě takové každodenní činnosti mohou pomáhat udržovat nejen fyzickou kondici, ale i samostatnost.
Po přezutí si řidiči často připlatí
Přezutí pneumatik se může zdát jako rutinní úkon, přesto v něm mnoho řidičů dělá chybu, která se pak může prodražit. Mechanik varuje, že následky mohou vyjít až na 160 000 korun.
Nejde jen o správné utažení kol, ale i o to, jak se s pneumatikami a diskem zachází před montáží a po ní. Drobná nepozornost v servise nebo domácí dílně se tak může proměnit v drahou opravu.
Zkontrolujte okapy
Podzim je vhodná doba podívat se na okapy, než přijdou první silnější mrazy. Ucpaný desetimetrový žlab může podle odborníků udržet až 150 kilogramů ledu, což snadno deformuje háky nebo utrhne celý okap.
Jde o jednu z těch domácích oprav, které se vyplatí řešit předem. Pár minut úklidu nyní může ušetřit náklady i komplikace, až voda začne v mrazu zamrzat.
Zatímco velká politika ukazuje, jak snadno se mohou rozházet aliance i komunikace, doma nás čekají drobnější, ale o to hmatatelnější rozhodnutí. Někdy stačí vyčistit okap, zkontrolovat kola po přezutí nebo si dát na úklid trochu víc času – a den zvládnout o krok lépe.
Komplikovaný vztah u Štěpničků
Komplikovaný vztah Jiřího Štěpničky se synem ukazuje, že i známé osobnosti řeší rodinné rozepře, které nemají jednoduché řešení. Herec přiznal, že spolu „nenavidíme“, což otevírá otázku, jak hluboké rány mohou zanechat nedorozumění a odstup.
Příběh připomíná, že rodinné vztahy nejsou jen o společných chvílích, ale také o tom, zda se podaří najít cestu zpět k sobě.
Štěstí po bouřlivém životě
Život tanečníka a choreografa Zdeňka Chlopčíka nebyl prostý komplikací – od nevěry po napjatý vztah s dcerou. Přesto podle vlastních slov našel klid a štěstí až po boku mladší Brigity.
Jeho příběh ukazuje, že osobní proměna nemusí přijít hned, ale může přijít v okamžiku, kdy člověk přestane řešit minulost a začne stavět přítomnost.
Proč komunisté v roce 1970 zrušili spartakiádu
Spartakiáda bývala symbolem komunistického režimu, přesto ji v roce 1970 úřady zrušily. Důvodem byl strach z masových nepokojů po událostech Pražského jara a následné normalizace.
Zrušení jedné z největších masových akcí tehdejšího Československa ukazuje, jak citlivá byla politická situace i v oblasti, která měla být především propagandou a oslavou režimu.
Krabičky na jídlo mají svá pravidla
Opakované používání krabiček na jídlo může podle chemika vést ke kontaminaci potravin. Nejde o paniku, ale o připomínku, že i běžné kuchyňské pomůcky mají své limity.
Zvlášť pozorní by měli být lidé, kteří plastové nádoby používají dlouhodobě, ohřívají v nich jídlo nebo je vystavují vysokým teplotám. Správná péče o krabičky může snížit riziko, že se do jídla dostanou nežádoucí látky.
Zatímco velká politika ukazuje, jak snadno se mohou rozházet aliance i komunikace, doma nás čekají drobnější, ale o to hmatatelnější rozhodnutí. Někdy stačí vyčistit okap, zkontrolovat kola po přezutí nebo si dát na úklid trochu víc času – a den zvládnout o krok lépe.