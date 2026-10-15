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CENTRUM o páté: Co kdyby Země neměla roční období? Věda mění pohled na svět

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Čtvrtek ukazuje, jak velké důsledky mohou mít zdánlivě drobné objevy i změny: od molekuly, která pomohla proměnit život milionů žen, přes myšlenkový experiment s naší planetou až po konec dvou staveb, které téměř půl století určovaly české výškové rekordy. Vedle vědy a techniky se do popředí dostávají také neobvyklé tradice, praktické otázky každodenního života a spory, které nemají jednoduché řešení.
CENTRUM o páté: Co kdyby Země neměla roční období? Věda mění pohled na svět

CENTRUM o páté: Co kdyby Země neměla roční období? Věda mění pohled na svět

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Be Native extra

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