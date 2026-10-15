CENTRUM o páté: Co kdyby Země neměla roční období? Věda mění pohled na svět

Země bez ročních období? Rozhodoval by jediný sklon
Jaro, léto, podzim a zima nejsou samozřejmostí. Kdyby se rotační osa Země přestala naklánět vůči rovině oběhu kolem Slunce, zmizel by mechanismus, který dnes způsobuje střídání ročních období. Dny a noci by pokračovaly, ale největší změny by se projevily daleko od rovníku. Vědecký myšlenkový experiment připomíná, jak zásadní roli hraje jediná vlastnost planety v podmínkách, na které jsme zvyklí.
Molekula, která otevřela další cestu k hormonální antikoncepci
Dne 15. října 1951 se šestadvacetiletý mexický chemik Luis Miramontes podílel na syntéze norethisteronu, látky, která se stala důležitou součástí vývoje moderní hormonální antikoncepce. Nešlo ještě o hotovou antikoncepční pilulku a za jejím vznikem stála práce řady dalších vědců. Objev ale ukazuje, jak může výsledek laboratorního výzkumu postupně ovlivnit možnosti plánování rodiny, studia, práce i partnerského života milionů lidí.
Má smysl přestat pít po osmé večer?
Pravidlo, že se večer nemá pít voda, nemá univerzální platnost. Japonská studie zkoumala souvislost mezi příjmem vody, spánkem a depresivními příznaky; v dotazníkovém šetření téměř tisícovky dospělých se nižší příjem vody pojil s výraznějšími příznaky. Samotná souvislost však nedokazuje, že nedostatek vody potíže přímo způsobuje. Téma tak připomíná, že ani zdánlivě jednoduché rady o zdraví nelze oddělit od toho, co výzkum skutečně prokázal.
Plastová okna nemusí potřebovat silnější přítlak
S příchodem chladných rán se může zdát, že okna přestala těsnit. Než se ale pustíte do jejich seřizování, pomůže obyčejný list papíru: vloží se mezi rám a křídlo, okno se zavře a papír se zkusí vytáhnout. Pokud vyjede téměř bez odporu, může být přítlak v daném místě slabý; když drží, není důvod jej automaticky zvyšovat. Test je vhodné opakovat na více místech, protože jediná zkouška nemusí odhalit nerovnoměrné doléhání.
Thajské panenky, o které se lidé starají jako o vlastní děti
Panenky Luk Thep vypadají jako skutečné děti a jejich majitelé je oblékají, krmí, berou do restaurací a někdy jim zajišťují i chůvy. V Thajsku je část lidí spojuje s představou nadpřirozené ochrany, štěstí a prosperity. Trend se výrazně rozšířil v roce 2016 a dostal se i mezi celebrity. Na příběhu je zajímavé, jak se může obyčejná hračka stát součástí osobní víry a každodenních rituálů – a jak odlišně lidé hledají pocit jistoty.
Liblické vysílače skončily po téměř půlstoletí
Dva 355 metrů vysoké stožáry vysílače v Liblicích u Českého Brodu šly ve čtvrtek dopoledne k zemi. Téměř padesát let patřily k nejvyšším stavbám v Česku, po ukončení vysílání pro ně ale České Radiokomunikace nenašly další využití ani kupce, který by zajistil jejich opravu a bezpečný provoz. Odstřel tak uzavřel jednu kapitolu české technické infrastruktury: stavby, které po desetiletí sloužily svému účelu, se mohou stát minulostí, když už jejich další provoz nedává smysl.
Zelenskyj přitvrzuje vůči Trumpovi. Ve hře jsou útoky na ruské rafinerie
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro Financial Times kritizoval vstřícnost Donalda Trumpa vůči Moskvě a oznámil, že Ukrajina obnoví útoky na ruské rafinerie. Zároveň stanovil podmínku, za níž je ochoten údery znovu zastavit. V centru sporu tak není jen tón mezi dvěma prezidenty, ale také otázka, za jakých podmínek může Ukrajina omezit útoky, které míří na ruskou energetickou infrastrukturu.
Po smrti Antonie Zacpalové se spor přesunul k její dceři
Dominika Gottová čelí kritice celoživotní přítelkyně své zesnulé matky Antonie Zacpalové. Zatímco Gottová tvrdí, že cestu do Prahy nezvládá psychicky ani finančně, Jitka Vašutová její vysvětlení odmítá a mluví také o penězích, které měla Zacpalová dceři dávat. Jde o rozdílné pohledy na rodinné vztahy a minulost, které se po úmrtí blízkého člověka dostaly na veřejnost. Zvenčí přitom zůstává obtížné posoudit celý vztah jen podle výpovědí jedné či druhé strany.
Některé změny začínají v laboratoři, jiné se projeví až při obyčejném testu doma. A někdy stačí změnit jediný předpoklad, abychom si uvědomili, jak moc ovlivňuje náš svět – od pohybu planety až po rozhodnutí, kterým lidé přisuzují význam.