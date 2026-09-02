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Cena Václava Buriana: do Olomouce přijede pět výrazných hlasů evropské poezie

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Básnická soutěž Cena Václava Buriana vstupuje po jedenácti letech do nové etapy. Letošní ročník se poprvé soustředí výhradně na poezii a porota udělí cenu…
Vítězka Ceny Václava Buriana 2024, maďarská básnířka Zita Izsó. Foto Petr Palarčík

Vítězka Ceny Václava Buriana 2024, maďarská básnířka Zita Izsó. Foto Petr Palarčík

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