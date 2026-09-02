Cena Václava Buriana: do Olomouce přijede pět výrazných hlasů evropské poezie

Básnická soutěž Cena Václava Buriana vstupuje po jedenácti letech do nové etapy. Letošní ročník se poprvé soustředí výhradně na poezii a porota udělí cenu v jediné kategorii. V první říjnový pátek přijede do CENTRALU Muzea umění Olomouc pět básníků a básnířek z pěti zemí střední Evropy – Viktória Citráková (SK), Mátyás Dunajcsik (H), Jonáš Hájek (CZ), Odile Kennel (D) a Antonina Tosiek (PL) představují výrazné osobnosti současné evropské poezie, jejichž tvorba propojuje společenská témata s velmi osobní zkušeností. Letošní nominace ukazují, jak rozmanité podoby může současná evropská poezie mít. Osobní se v ní potkává se společenským a politickým, intimní zkušenost se širšími otázkami současného světa. Tématy letošních autorů jsou mimo jiné péče, tělesnost, paměť, identita, svoboda nebo hledání místa člověka v proměňující se Evropě. „Jsme přesvědčeni, že význam poezie neklesá. Naopak. Poezie stále dokáže pojmenovávat skutečnost přesněji než běžný jazyk, uchovávat paměť, zpochybňovat samozřejmosti a připomínat hodnoty, které se z veřejného prostoru vytrácejí,“ říká Zofia Baldyga, programová ředitelka Ceny Václava Buriana.
PĚT HLASŮ SOUČASNÉ EVROPSKÉ POEZIE Každý z nominovaných autorů mluví jiným hlasem, všechny však spojuje důvěra v poezii jako místo přesnosti, odvahy a otevřenosti. Viktória Citráková (Slovensko) spojuje intimní zkušenost s politickou skutečností a ve své tvorbě otevírá témata rodiny, svobody, generační paměti i společenských rozdílů. Mátyás Dunajcsik (Maďarsko), který dnes žije v Berlíně, spojuje kulturní rozhled, formální vytříbenost a občanskou citlivost s poezií, která odmítá uzavřené identity a hledá evropský prostor svobody. Jonáš Hájek (Česká republika) je básník, muzikolog a překladatel, jehož poezie je stručná, ale mimořádně precizní a pevně spojená s každodenním světem. Odile Kennel (Německo) píše německy i francouzsky a ve své poezii ukazuje jazyk jako pohyblivou a vynalézavou hmotu. Antonina Tosiek (Polsko) proměňuje zkušenost péče, tělesnosti, vyčerpání a křehkosti v přesnou a nesentimentální výpověď o člověku i společnosti. Setkání takových osobností v Olomouci nabídne obraz současné evropské poezie v její rozmanitosti i vzájemné propojenosti. „Věříme, že právě takto chápal poezii i překladatel, novinář a básník Václav Burian – jako prostor svobody, dialogu a porozumění napříč jazyky i kulturami,“ míní Zofia Baldyga. POEZIE VE STŘEDOEVROPSKÝCH JAZYCÍCH Cena Václava Buriana dlouhodobě propojuje literární kultury střední Evropy. Je jedinečná jazykovou rozmanitostí a autentičností. Proto i letos zazní poezie v autorských jazycích, doplněna o umělecké překlady do češtiny. „Česká, slovenská, polská, maďarská a německá poezie se tak na Ceně Václava Buriana setkají jako propojené nádoby osobních zkušeností a reflexí společenských a politických témat ve své původní zvukomalebné podobě,“ uvádí Mgr. Alexandr Jeništa, dramaturg CENTRALU. Jedenáctý ročník Ceny Václava Buriana se uskuteční 2. října 2026 od 18 hodin v CENTRALU Muzea umění Olomouc. Veřejná autorská čtení pěti nominovaných básníků a básnířek, doplněna současně promítanými uměleckými překlady básní, doprovodí diskuze vedená odbornou porotou. Vstup na veřejná čtení je volný. Součástí večera je i hlasování o Ceně diváků. Zdroj: Tisková zpráva