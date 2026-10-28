Celý svět šílí po dýňových kostkách s karamelem. Po vyzkoušení musím uznat, že nadšené reakce chápu – jsou vynikající

Tento nepečený dezert z dýně s karamelem a jablky je naprostou senzací pro všechny milovníky originálních sladkostí, kteří si chtějí dopřát něco výjimečného bez zapínání trouby. Když do něj poprvé zaboříte lžičku, přivítá vás neuvěřitelně vláčný dýňový základ spojený s podmanivou chutí kondenzovaného mléka, lehkou kokosovou krustou a křupavými jablíčky zahuštěnými v tekutém karamelu. Je to elegantní moučník jako z luxusní cukrárny, po kterém se u rodinného stolu okamžitě zapráší.
Dýně byla v evropské gastronomii dlouhá staletí považována spíše za skromnou zeleninu vhodnou do sytých polévek nebo slaných pečení.
Skutečnou kulinářskou revoluci však odstartovala severoamerická tradice, která v dýňovém pyré objevila neuvěřitelný potenciál pro sladké pečení a dezerty. Jemná, přirozeně sladká chuť dýně se totiž dokonale doplňuje s mléčnými ingrediencemi a karamelizovanými tóny. Moderní studená kuchyně tento nápad posunula ještě dále – vytvořila nepečenou variantu, ve které ovoce a karamel hrají primární roli a mění sezónní plodinu v neodolatelnou, krémovou pochoutku plnou elegancí.
Velkou výhodou tohoto receptu je jeho kouzelná variabilita,
díky které si dezert snadno přizpůsobíte tomu, co máte zrovna nejraději. Místo klasických jablek můžete do karamelového základu přidat Šťavnaté hrušky nebo sušené brusinky, které dezertu dodají příjemně navinulý kontrast. Pokud milujete výraznější podzimní aromata, dýňový základ nebo karamel s jablky báječně obohatí špetka mleté skořice, špetka špetka báječného badyánu nebo trochu strouhaného zázvoru. A jestli chcete mít navrch ještě trochu křupavosti, stačí finální porci ozdobit hrstkou opražených nasekaných oříšků.
Oloupanou dýni nakrájejte na kousky, které vařte 16 minut od bodu varu. Poté ji slijte, vložte do větší mísy a rozmixujte ji tyčovým mixérem dohladka.
Do vzniklého pyré vmíchejte kondenzované mléko, a jakmile se ingredience propojí, také mléko. Do směsi pak přidejte škrob a přelijte ji do rendlíku.
Tip: Abyste předešli vzniku hrudek, škrob prosejte.
Dýňovou směs zahřívejte 2–3 minuty za stálého míchání, a jakmile začne bublat, vařte ji 1 minutu. Poté ji přelijte do formy na dezert, ve které ji uhlaďte.
Pochoutku posypte strouhaným kokosem a vložte ji na 5–6 hodin do lednice, nejlépe ji nechte chladit přes noc. Pokračujte s přípravou karamelu.
V hrnci nechte zkaramelizovat cukr. Asi po 3 minutách do něj vmíchejte vodu a pokračujte ve vaření další 2 minuty.
Poznámka: Po přilití vody se karamel srazí. Dalším vařením se hrudky znovu rozpustí.
Do karamelu poté vmíchejte na malé kousky nakrájená jablka, která předem zbavte jádřinců a oloupejte je. Po dalších 3–5 minutách karamel s jablky přendejte do mísy a nechte ho vychladnout.
Nepečený dezert z dýně s karamelem a jablky poté servírujte nakrájený na kousky.
Tip: Než pochoutku zkonzumujete, uchovávejte ji v lednici, nejlépe ve vzduchotěsném obalu.
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Zdroj receptu: DessertLiebhaber
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato