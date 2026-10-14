Celý národ bude napnutý k prasknutí: Ve středu ve 20:00 vytáhne Nova Cinema nejlepší českou sportovní komedii

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Uprostřed týdne, když už vás unavuje pracovní stereotyp a touha po úniku roste, přichází přesně to pravé. Sportovní drama s hořkým humorem, kde se mísí vášeň s absurditou a kde hlavní hrdina čelí nejtěžší životní zkoušce. Snímek, který získal Českého lva a nadchl kritiky i diváky autenticitou.
Žádné hollywoodské klišé. Jen syrová realita české vesnice, kde fotbal znamená víc než život samotný.
Pepik Hnátek: Muž, který utekl z operačního sálu
Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka z roku 2012 přináší příběh legendárního trenéra, který ve vesnickém klubu vládne železnou rukou. Režisér Jan Prušinovský společně se scenáristou Petrem Kolečkem vytvořili prequel k populárnímu seriálu.
Hlavní postava existovala dříve jen ve vzpomínkách a jako popel v urně. Teď ji diváci vidí poprvé živou.
Obyvatele malé české vesnice obchází osudová volba. Místnímu fotbalovému klubu pevnou rukou vládne autoritativní trenér Josef Hnátek v podání Miroslava Krobota, který vyžaduje absolutní disciplínu. Zatímco na trávníku probíhá boj o každý bod, v soukromí svádí neústupný muž tichý zápas o vlastní zdraví.
Nabídka nečekané záchrany ho postaví před morální dilema. Když zjistí, že dárce orgánu byl fanouškem rivalského klubu, uteče přímo z operačního sálu. Moment, kde osobní přesvědčení a klubová věrnost přebíjejí základní instinkt sebezáchovy.
V dalších rolích excelují Ondřej Vetchý jako Jirka Luňák, David Novotný v roli Jardy Kužela, Luděk Sobota jako Václav Orel, Leoš Noha, Pavel Kikinčuk, Jaroslava Pokorná a Jakub Kohák.
Peter Sellers jako vzor a fotbalisté místo komparzistů
Prušinovský k rozhodnutí natočit prequel uvedl: „Při debatách o celovečerním filmu nás napadlo, že rozšíříme mytologii fotbalového oddílu Slavoj Houslice o jednu velmi významnou postavu, která již v samotném seriálu hraje klíčovou roli, ale nikdo ji nikdy neviděl. Připadalo nám to jako nejvhodnější řešení, abychom nemuseli svět Okresního přeboru násilně měnit kvůli celovečernímu formátu,“ říká režisér.
Miroslav Krobot přistoupil k roli s civilním minimalismem. Jeho velkým vzorem při budování nekompromisního trenéra byl legendární britský komik Peter Sellers. Vytvořil postavu, ze které jde strach i respekt zároveň.
Pro zachování věrné atmosféry vesnického fotbalu byli do rolí hráčů i diváků přizváni reální amatérští fotbalisté a místní obyvatelé. Dodali zápasovým scénám nefalšovaný náboj. V závěru filmu je zmíněn text o 270. derby s výsledkem 4:1 pro Slavii – vědomá scenáristická fikce autorů.
Český lev a nadšení diváků
Slova věrného diváka mluví za vše: „Brilantní hořká komedie, která na rozdíl od většiny českých filmů nepotřebuje laciné vtipy ani přehrávání. Miroslav Krobot hraje trenéra Hnátka s takovou přirozeností a vážností, že z něj jde strach i respekt zároveň. Přesně takhle vypadá reálná česká vesnice a vášeň pro fotbal,“ píše nadšený fanoušek.
Zdroj: youtube.com
Snímek s kamerou Petra Bednáře a hudbou Jana P. Muchowa a Vratislava Kydlíčka zaznamenal obrovský úspěch. Získal prestižní ocenění Český lev za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli pro Ondřeje Vetchého a posbíral dalších 8 nominací včetně kategorií Nejlepší film a Režie.
Vetchý si za svůj výkon odnesl také Cenu české filmové kritiky.
Užijte si tento 102 minut dlouhý strhující zážitek plný skvělých herců a jedinečného humoru přímo u televizních obrazovek. Film můžete sledovat ve středu 14. 10. 2026 od 20:00 do 22:15 na stanici Nova Cinema.
Už jste někdy zažili situaci, kdy vás vlastní přesvědčení dovedlo na hranu absurdity?
Zdroje článku: csfd.cz, cs.wikipedia.org, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková