Celý dům vytiskla 3D tiskárna za 105 hodin. Oproti klasické stavbě to byla značná finanční, ale hlavně časová úspora

Když se řekne dům z 3D tiskárny, představíte si nejspíš stroj, ze kterého vyjede hotová stavba i se střechou a klikami u dveří. Realita je střízlivější, ale pořád pozoruhodná. Stavební firma Matthäi Schlüsselfertigbau si v Selsingenu nechala vytisknout kompletní nosné stěny svého nového kancelářského sídla, přízemí i patro. Základ, stropy, střechu a interiér dodělali řemeslníci klasicky. Výsledkem je plně dokončená a od začátku července 2026 obsazená budova, první svého druhu v celém severním Německu. Číslo 105 hodin přitom znamená čistý čas tisku stěn: 50 hodin zabralo přízemí, dalších 55 horní podlaží. Celý stavební cyklus od zahájení tisku v květnu 2025 po nastěhování trval přes rok, ale právě stěnová fáze, která u klasické stavby zabere týdny práce sedmi zedníků, se zkrátila na několik dnů a vyžadovala jen dva vyškolené operátory s tabletem.
Hlavní úspora je v čase, ne v penězích
Šéf firmy Bernd Mergard to po nastěhování řekl otevřeně: první projekt levnější nebyl. Dodavatel betonu špatně naplnil suché silo, materiál vytvářel hrubé povrchy a dutiny, část vytištěných stěn se musela zbourat a vytisknout znovu. Severoněmecký vítr navíc urychloval tuhnutí směsi a způsoboval praskliny. Původní plán počítal s dokončením v prosinci 2025, reálně se tým nastěhoval o půl roku později.
Finanční úspora kolem 10 procent oproti konvenční výstavbě je zatím Mergardův odhad pro budoucí projekty, ne prokázaný výsledek tohoto pilotu. Nejbližší veřejně dostupný cenový benchmark v německém 3D stavebním ekosystému nabízí koncept DREIHAUS od firmy Korte Hoffmann: cena na klíč od přibližně 74 500 Kč za metr čtvereční a deklarovaná úspora „až 10 procent“. To by znamenalo, že konvenční stavba vyjde zhruba na 82 800 Kč za metr čtvereční, rozdíl asi 8 300 Kč na každém metru. Ale u Selsingenu tato kalkulace neplatí, protože komplikace prvního projektu ji smazaly.
Co je naopak tvrdě vidět, je čas a počet lidí. Tam, kde by klasická stavba vyžadovala zhruba sedm zedníků po několik týdnů, zvládli stěnovou fázi dva vyškolení operátoři za necelých pět dnů čistého tisku. A právě tohle je podle nás skutečný průlom: ne „dům hotový za čtyři dny“, ale převedení nejtěžší řemeslné fáze do digitálního procesu, který je rychlejší, plánovatelnější a méně závislý na nedostatku kvalifikovaných zedníků.
Jak takový dům vypadá a co musel schválit úřad
Budova v Selsingenu nepůsobí jako šedá krabice. Stěny mají charakteristický vlnitý profil, který prozrazuje vrstvový tisk. Mergard popsal reakce od „betonový bunkr“ po nadšení z neobvyklých tvarů. Sám přitom tvrdí, že právě vlnitá struktura zlepšuje akustiku a vnitřní klima.
V Německu musí každý 3D tištěný dům projít individuálním schvalovacím procesem, takzvaným projektově specifickým stavebním povolením pro inovativní postupy. Standardizovaný normový rámec zatím chybí, což DAfStb označuje za jednu z hlavních brzd širšího rozšíření technologie. Pro Selsingen připravovalo schvalovací a zkušební koncept specializované inženýrské studio. Že to jde, dokazuje už dříve dokončený obytný dům v Beckumu, první 3D tištěné bydlení v Německu, které prošlo kompletním povolovacím procesem a splnilo německé stavební požadavky.
Z pilotu se stává byznys
Nejsilnější signál, že Matthäi nebere 3D tisk jako jednorázové PR, přišel v březnu 2026. Firma si od PERI 3D Construction pořídila vlastní tiskový systém COBOD BOD2. V Selsingenu ještě technologii využívala v nájemním modelu, teď ji chce nasazovat na další rezidenční i komerční projekty.
Proč to není všude? Překážky jsou tři:
- Normy: Ucelený pravidlový rámec pro 3D tisk z betonu v Německu ani v Česku zatím neexistuje. Každý projekt vyžaduje individuální posouzení a povolení.
- Know-how: Nestačí koupit tiskárnu. Architektonický návrh musí být od začátku přizpůsobený tisku, tým potřebuje školení a logistika materiálu musí být bezchybná, jak ukázaly selsingenské komplikace.
- Návazná řemesla: Tiskárna vytvoří stěny, ale stropy, střechu, rozvody a interiér stále dělají klasičtí řemeslníci. Koordinace obou světů je zatím náročnější než u čistě konvenční stavby.
Česko má vlastní precedens
Česká republika v 3D stavebním tisku nezačíná od nuly. V roce 2020 představilo Ministerstvo průmyslu a obchodu projekt Prvok, první český 3D tištěný dům, tehdy ovšem umístěný na pontonu a koncipovaný jako pilot. Samo ministerstvo přiznalo, že pro běžné pozemní stavby chyběly certifikace i opora v předpisech.
O šest let později je situace jiná. V Česku už stojí plně povolený rodinný dům CASA Z o rozloze 196 metrů čtverečních, tištěný přímo na staveništi technologií firmy Coral Construction Technologies. Oproti Německu ale Česko zatím zaostává v počtu dokončených vícepatrových a komerčně využívaných realizací. Pro běžného českého stavebníka je reálnější cesta přes specializovaného dodavatele nebo developera než svépomocný model; projekt musí být navržený pro tisk, musí projít stavebním povolením a realizátor potřebuje vyškolený tým.
Co říkají čísla o životnosti a financování
Koncept DREIHAUS deklaruje životnost 3D tištěných staveb přes 80 let a standardní pojistitelnost. Německá Sparkasse ve svém přehledu uvádí, že 3D tištěný dům lze financovat klasickým úvěrem, pokud má stavební povolení a spolehlivý rozpočet. Pro selsingenskou kancelářskou budovu konkrétní pojistný produkt ani projektová životnost zveřejněny nebyly, ale samotný fakt, že stavba prošla německým povolovacím procesem, ji staví na stejnou právní úroveň jako jakoukoli jinou schválenou nemovitost.
Selsingen není příběh o tom, že 3D tiskárna postaví dům za víkend. Je to příběh o tom, že nejtěžší a personálně nejnáročnější fáze stavby (zdění nosných stěn) se dá zvládnout ve zlomku času a s menším počtem lidí. A firma, která si to vyzkoušela, si hned koupila vlastní tiskárnu.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík