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Celoroční zákaz pyrotechniky se v Praze zřejmě rozšíří na 34 městských částí

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Praha rozšíří počet městských částí, kde bude platit celoroční zákaz odpalování pyrotechniky. K dosavadním 20 částem přibude dalších 14, zákaz použití pyrotechniky po celý rok tak bude platit ve 34 z 57 městských částí. Na svém jednání to schválili pražští radní, změnu ještě musí potvrdit zastupitelstvo. Nově také vyhláška zavádí výjimku pro nehlučné pyrotechnické výrobky používané třeba při natáčení filmů a televizních pořadů.
Celoroční zákaz pyrotechniky se v Praze zřejmě rozšíří na 34 městských částí

Celoroční zákaz pyrotechniky se v Praze zřejmě rozšíří na 34 městských částí

Zdroj: Eva Hradilová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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