Celoroční zákaz pyrotechniky se v Praze zřejmě rozšíří na 34 městských částíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Celoroční zákaz pyrotechniky se v Praze zřejmě rozšíří na 34 městských částí
Pražští radní dnes projednávali názvy budoucích stanic na lince metra D. U některých se dohodli na jiných,...
O křeslo zastupitele Prahy bude v říjnu usilovat 1060 kandidátů, což je o čtyři méně než ve volbách v roce...
Fotbalisté Slavie vyhráli v 6. ligovém kole v pražském derby na Spartě 3:0 a bez porážky vedou neúplnou...
Pražští policisté zabránili pokusu o napadení při pochodu slávistických fanoušků na Letnou. K útoku mělo...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
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