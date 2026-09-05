Celorepubliková akce ADAM v Libereckém kraji: Policisté odhalili alkohol u mladistvých i drogy

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Celorepubliková akce ADAM v Libereckém kraji: Policisté odhalili alkohol u mladistvých i drogyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Zástupci policie a dalších institucí zkontrolovali během letních prázdnin v Libereckém kraji stovky lidí i restauračních zařízení. V rámci celorepublikového bezpečnostního opatření na alkohol,…
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