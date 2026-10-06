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Celebrity míří do politiky: Godla, Novotný i hvězdy Ordinace bojují o místa na radnicích

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Komunální volby klepou na dveře a o přízeň voličů letos nebojují jen ostřílení politici. Na kandidátkách se objevila pořádná řádka známých tváří. Do politiky míří herci Zdeněk Godla, Michal Novotný nebo Michaela Badinková. Nechybí ani bývalý pornoherec Robert Rosenberg či syn legendárního skladatele Karla Svobody. O návrat do zastupitelstva se také snaží Pavel Novotný. Volby se uskuteční ve dnech 9. a 10. října.
Celebrity míří do politiky.

Celebrity míří do politiky.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 11:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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