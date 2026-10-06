Celebrity míří do politiky: Godla, Novotný i hvězdy Ordinace bojují o místa na radnicích

Zdeněk Godla. Zdeněk Godla chce do politiky. Michal Novotný. Michaela Badinková. Michaela Badinková. Michaela Badinková. Pavel Novotný je velmi kontroverzní osobnost. Pavel Novotný chce znovu do politiky. Klára Cibulková. Klára Cibulková. Robert Rosenberg. Petr Svoboda.
Komunální volby klepou na dveře a o přízeň voličů letos nebojují jen ostřílení politici. Na kandidátkách se objevila pořádná řádka známých tváří. Do politiky míří herci Zdeněk Godla, Michal Novotný nebo Michaela Badinková. Nechybí ani bývalý pornoherec Robert Rosenberg či syn legendárního skladatele Karla Svobody. O návrat do zastupitelstva se také snaží Pavel Novotný. Volby se uskuteční ve dnech 9. a 10. října.
Zdeněk Godla a Michal Novotný
Jedním z nejvýraznějších jmen je herec Zdeněk Godla, kterého proslavil především seriál Most. V Chomutově kandiduje za hnutí PRO CHOMUTOV, na jehož kandidátce obsadil deváté místo. Jeho vstup do politiky přitom budí pozornost i kvůli tomu, že má vůči městu finanční závazky. Do komunální politiky se pouští také Michal Novotný, známý z Ordinace v růžové zahradě nebo improvizační Partičky. O místo v zastupitelstvu usiluje v pražských Horních Počernicích za STAN.
Cibulková i Badinková
Zdeněk Godla a Michal Novotný přitom nejsou jedinými seriálovými tvářemi na kandidátkách. Herečka Klára Cibulková kandiduje na Praze 7 za Piráty a Starosty jako nestranička. Na stejné kandidátce se objevuje také herec Miloslav Mejzlík. Do boje o hlasy se znovu pustila také Michaela Badinková, kterou diváci znají mimo jiné z Ordinace v růžové zahradě. Herečka kandiduje do Zastupitelstva hlavního města Prahy za uskupení SEN PRO PRAHU s Václavem Láskou. Politika pro ni přitom není úplnou novinkou, kandidovala už v komunálních volbách v roce 2022.
Syn Karla Svobody chce do zastupitelstva
Překvapení přichází také z Jevan. Do tamní komunální politiky se rozhodl vstoupit Petr Svoboda, syn legendárního hudebního skladatele Karla Svobody. Šestačtyřicetiletý producent kandiduje za TOP 09 a na devítičlenné kandidátce obsadil druhé místo. Jevany jsou přitom s rodinou Svobodových dlouhodobě spojené.
Pornoherec a sportovec
Možná ještě překvapivější jméno najdou voliči na kandidátce Svobodných. O místo v pražském zastupitelstvu se uchází Robert Rosenberg, někdejší hvězda filmů pro dospělé, která se dnes věnuje boxu a trenérství. Rosenberg kandiduje jako nestraník na 25. místě. Svou kandidaturu veřejně vysvětlil tím, že podle něj existuje v Praze řada věcí, které by se daly změnit k lepšímu. V Ústí nad Labem na Severní Terase naopak kandiduje Lukáš Konečný, někdejší mistr světa v boxu. Politika pro něj ale není úplně novým prostředím, už nyní působí jako zastupitel.
Pavel Novotný chce zpátky do čela Řeporyjí
O návrat do komunální politiky usiluje také Pavel Novotný. Bývalý starosta pražských Řeporyjí vede jako jednička kandidátku ODS právě v Řeporyjích a netají se ambicí znovu usednout do starostovského křesla. Novotný vedl městskou část od roku 2018 do roku 2025, kdy na funkci rezignoval před nástupem do vězení. Letos se vrátil také do ODS a nyní jde do voleb jako lídr její patnáctičlenné kandidátky.
Zdroj: Aplausin.cz/Novinky.cz/iDNES.cz