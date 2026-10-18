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Celá republika se od srdce zasměje: Dnes v 16:05 vytáhne Nova kultovní českou klasiku plnou humoru

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Neděle volá po odpočinku. Odložte mobil, připravte si čaj a nechte se unést příběhem, který baví celé generace. Venkovská idyla, nečekaná láska a střet dvou světů – tohle odpoledne bude patřit legendě.
Celá republika se od srdce zasměje: Dnes v 16:05 vytáhne Nova kultovní českou klasiku plnou humoru

Celá republika se od srdce zasměje: Dnes v 16:05 vytáhne Nova kultovní českou klasiku plnou humoru

Zdroj: archiv TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 18.10.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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