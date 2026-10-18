Celá republika se od srdce zasměje: Dnes v 16:05 vytáhne Nova kultovní českou klasiku plnou humoru

Slunce pálí, vzduch voní po seně a vy máte po boku partnera, který neustále mluví jen o zkouškách a vlastní kariéře. Žádná vášeň, žádné jiskření – jen sterilní plány do budoucna. A pak se u lesního vodopádu objeví někdo úplně jiný. Někdo, kdo vás rozesměje, vytočí a zároveň přiměje přemýšlet, jestli váš dosavadní život vůbec dává smysl.
Tohle není jen romantika. Je to střet dvou světů – upjatého akademického prostředí proti nespoutané lidské bezprostřednosti. A právě tahle exploze emocí a hodnot vás na gauči nenechá odtrhnout oči.
Doubravka, Honza a Bob: Trojúhelník, který si zamilovala celá republika
Mluvíme o Létě s kovbojem z roku 1976, romantické komedii režiséra Iva Nováka. V hlavních rolích září Daniela Kolářová jako mladá pražská psycholožka Doubravka a Jaromír Hanzlík jako charismatický pasák krav Honza Macháček. Sebestředného medika Boba s nezapomenutelnou drzostí ztvárnil Oldřich Vízner.
Scénář napsala Jaromíra Kolárová podle vlastní knižní předlohy a hudbu složil Petr Hapka – jeho melodie dodnes evokují bezstarostné léto sedmdesátých let. Ve vedlejších rolích zazářili Marie Rosůlková, Dana Medřická, Slávka Budínová nebo Bohuš Záhorský.
Zápletku asi znáte. Doubravka přijíždí na venkov s nudným snoubencem, který ji ignoruje kvůli studiu. U vodopádu potká Honzu – bývalého traktoristu dočasně přeřazeného na pasáka – a okamžitě mezi nimi přeskočí jiskra. Honza je vtipný, upřímný, bez póz. Bob naopak žije jen pro tituly a společenský status. Doubravka stojí před volbou: zůstat v bezpečí konvencí, nebo riskovat a jít za skutečným citem?
Natáčení s kojencem na place a hláška, která nebyla ve scénáři
Daniela Kolářová točila Léto s kovbojem současně s další komedií Na samotě u lesa. Na natáčení vozila svého ročního syna Šimona, o kterého se během záběrů staraly maskérky a asistentky. V noci spala s dítětem přímo na chalupě u kolegy Jaromíra Hanzlíka. Šlo o extrémní pracovní nasazení, které by dnes bylo nemyslitelné.
Věděli jste, že nejslavnější hláška filmu vznikla improvizací? Kultovní „Já znám široko daleko všechny krávy, ale vás jsem tady ještě neviděl!“ nebyla napsaná ve scénáři. Jaromír Hanzlík ji vymyslel přímo na place a režisér Ivo Novák mu dal volnost ji použít. Dnes ji cituje každý, kdo film viděl.
Film přinesl debut dnes již slavného herce. V roli mladšího bratra Honzy Macháčka se objevil teprve osmiletý Michal Dlouhý – šlo o jeho vůbec první filmovou roli.
Neopakovatelná atmosféra a inteligentní nadsázka
Na ČSFD má Léto s kovbojem hodnocení 73 % a patří mezi nejoblíbenější české komedie sedmdesátých let.
Film se stal kultovní klasikou nejen díky chemii hlavních představitelů, ale i díky autentickému zachycení venkovského prostředí a lehkosti vyprávění, která nikdy nepřechází do laciné sentimentality.
Chcete si užít neopakovatelnou atmosféru bezstarostného léta, inteligentní humor a příběh o odvaze jít za skutečným citem? Léto s kovbojem poběží v neděli v 16:05 na TV Nova. Připravte si čaj, pohodlné oblečení a nechte se unést. A řekněte nám – stáli jste někdy před podobnou volbou mezi bezpečím a láskou?
Zdroje článku: tv.nova.cz, super.cz, kinotip2.cz, csfd.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá