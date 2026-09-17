Celá La Liga vyběhla v tričkách na podporu migrantů. Mbappé a Vinícius je sundali ještě před výkopem

Co se stalo na trávníku v Elche
Pondělí 15. září 2026, stadion Martínez Valero. Oba týmy vybíhají na trávník v bílých tričkách s nápisem „Todos somos caballas“ (Všichni jsme caballas, jak si říkají obyvatelé Ceuty). Jenže tři hráči Realu vypadají jinak. Kylian Mbappé, Vinícius Júnior a Ibrahima Konaté mají trička vyhrnutá ke hrudi tak, aby slogan nebyl celý čitelný. Ještě před dokončením tradičního předzápasového pozdravu s hráči Elche si je sundávají. Zbytek obou mužstev stojí v tričkách až do konce ceremoniálu.
Celé to trvalo pár desítek sekund. Stačilo to na politickou bouři, která se z trávníku přelila až k hraničním kontrolám v Schengenu.
Solidarita s Ceutou, ne s migranty
Nejdřív je nutné narovnat, o čem trička vlastně byla. Kampaň „Todos somos caballas“ nevznikla jako projev podpory migrantům. Spustila ji 11. září 2026 valencijská podnikatelská asociace AVE jako výraz solidarity s obyvateli Ceuty a reakci na dopady migrační krize z 30. července na ekonomiku, zaměstnanost a společenský život města. O den později vydala vlastní solidární manifest i RFEF. Ke kampani se postupně přidaly kluby, vedle Elche a Realu například Villarreal před zápasem s Betisem.
Nešlo tedy o abstraktní humanitární gesto. Šlo o konkrétní teritoriální solidaritu se španělským městem, které se ocitlo v krizi.
Mbappého vysvětlení: nechci upřednostňovat utrpení
Jediný z trojice, kdo gesto veřejně vysvětlil, byl Mbappé. V rozhovoru pro deník AS ze 16. září řekl, že solidaritu s Ceutou cítí, ale nechtěl „dávat prioritu utrpení“, chtěl myslet i na migranty, kteří přišli o život nebo trpí. Vinícius ani Konaté se k věci veřejně nevyjádřili.
Tady vzniká jádro sporu. Kampaň AVE měla jasný lokálně-teritoriální rámec: podpora španělského města. Mbappé ji přečetl univerzalisticky, jako otázku, komu patří soucit. Obě pozice jsou legitimní. Problém je, že se střetly v televizně nejviditelnějším okamžiku zápasu, před kamerami a před desítkami tisíc diváků. Kdyby si Mbappé tričko sundal v kabině po zápase, nikdo by si toho pravděpodobně nevšiml. Jenže on to udělal během oficiálního protokolu, a tím z osobního postoje udělal veřejné prohlášení.
Reakce: od Ceuty po česko-rakouskou hranici
Odezva přišla okamžitě a ze všech stran. Miguel Ángel Montano, předseda madridistické peñi v Ceutě, gesto označil za „ostudu“ a odeslal stížnost přímo do Realu Madrid. Z opačného konce spektra čelil útokům Abde z Betisu, hráč marocko-španělského původu, který tričko normálně oblékl. Na Instagramu musel mazat příspěvky a veřejně vysvětlovat, že akce nebyla namířená proti Maroku.
Kauza ale přerostla fotbal. Evropská komise na stránce o dočasném znovuzavedení hraničních kontrol uvádí, že Itálie od 16. září 2026 zavedla kontroly vůči Španělsku kvůli událostem v Ceutě a riziku sekundárních pohybů. Rakousko ve stejný den výslovně zmínilo „nedávné incidenty v Ceutě“ mezi důvody kontrol na pozemních hranicích, mimo jiné na hranici s Českem. Lokální solidární kampaň z Valencie se tak během týdne promítla až do režimu na česko-rakouských přechodech.
Bez trestu, ale ne bez následků
K 17. září 2026 se nepodařilo dohledat žádné veřejně oznámené disciplinární rozhodnutí Realu, La Ligy ani RFEF vůči trojici hráčů. Historické precedenty přitom existují: ve Francii disciplinární komise LFP v červnu 2025 udělila sankce hráčům, kteří odmítli podpořit antihomofobní kampaň. V La Lize v roce 2010 naopak hráči Almeríe odmítli začít zápas, dokud jim nebylo umožněno nastoupit s tričky na podporu Chile po zemětřesení; tehdy problém vznikl na straně schvalovacího protokolu, ne hráčů.
Formální postih zatím chybí. Reputační dopad ale už běží: stížnost z Ceuty leží v Madridu, polarizace na sociálních sítích pokračuje a sponzorské důsledky se teprve ukážou.
Tři vyhrnutá trička na trávníku v Elche odhalila trhlinu, kterou žádný solidární slogan nezakryje: kdo rozhoduje, s kým má fotbalista na kameře soucítit?
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle