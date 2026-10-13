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Čekání na dotace přineslo potíže. Tetín má hotovo a vrátil kraji 18 milionů

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Tetín na Jičínsku potřeboval pomoc kraje, aby mohl dokončit přestavbu obecního úřadu a překlenout čekání na dotace. Výpomoc 18 milionů korun provázela kritika hospodaření obce. Teď jsou peníze zpět u kraje, budova slouží veřejnosti a nová dětská skupina je plná.
Čekání na dotace přineslo potíže. Tetín má hotovo a vrátil kraji 18 milionů

Čekání na dotace přineslo potíže. Tetín má hotovo a vrátil kraji 18 milionů

Zdroj: obec Tetín
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 12:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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