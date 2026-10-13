Čekání na dotace přineslo potíže. Tetín má hotovo a vrátil kraji 18 milionů

Dvanáct míst, která se podle starosty zaplnila během pouhých tří dnů. Dětská skupina Týnka v Tetíně na Jičínsku funguje od září a slouží rodinám z obce i okolí. Vznikla při přestavbě obecního úřadu, jejíž financování dostalo malou obec do potíží a na jaře vyvolalo ostrou debatu mezi krajskými zastupiteli.
Nyní je budova dokončená a obec vrátila kraji celou výpomoc, která jí umožnila překlenout čekání na dotace.
„Obec Tetín 12. října 2026 vrátila Královéhradeckému kraji celou návratnou finanční výpomoc ve výši 18 milionů korun,“ informoval starosta Matěj Hlavatý.
Podle zástupců obce stavbu komplikovaly změny dotačních podmínek ministerstva práce a sociálních věcí i zdlouhavé schvalování.
Vrácení peněz potvrdil také mluvčí hejtmanství Dan Lechmann. Nejzazší termín splatnosti přitom obec měla až v březnu 2027.
„Peníze nám pomohly překlenout období do proplacení dotací na rekonstrukci budovy obecního úřadu. Budova je dokončená, zkolaudovaná a slouží veřejnosti. Dětská skupina Týnka funguje a její kapacita je plně obsazená. Královéhradeckému kraji za pomoc děkujeme,“ sdělil Hlavatý Hradecké Drbně.
Obec se zhruba 150 obyvateli otevřela opravený objekt koncem srpna. Vedle dětské skupiny v něm vznikla knihovna, prostory obecního úřadu a multifunkční komunitní prostor. Přestavba vyšla přibližně na 25 milionů korun, téměř 20 milionů pokryly dotace.
Kraj projekt podpořil také samostatnou dvoumilionovou dotací. Ta byla podle hejtmanství řádně vyúčtována a obec z ní nemusela nic vracet.
Cesta k dokončení ale nebyla jednoduchá. Termíny se posouvaly a podle zástupců obce stavbu komplikovaly změny dotačních podmínek ministerstva práce a sociálních věcí i zdlouhavé schvalování. Obec průběžně platila práce ze svého, což omezovalo peníze dostupné pro její běžný chod. Oslovené banky jí úvěr neposkytly, a tak požádala o pomoc kraj.
Zastupitelé v květnu výpomoc schválili, někteří ale postup obce ostře kritizovali. Radní Zdeněk Praus (ANO) ho označil za nezodpovědný. „Jít s takovou nejistotou do tak rozsáhlého projektu je velký problém,“ řekl tehdy.
Podle starosty však měla obec připravenou i variantu pro případ, že by kraj pomoc neposkytl. „Stavbu bychom přerušili, uhradili dosud vystavené faktury a provedené práce a projekt následně dokončili v menším rozsahu,“ sdělil redakci Matěj Hlavatý.
„Královéhradeckému kraji děkujeme za důvěru a poskytnutou pomoc. Poděkování patří také všem, kteří se na přípravě a dokončení projektu podíleli a pomáhali řešit problémy, které nás po cestě potkaly. Nebylo to lehké, ale zvládli jsme to. Budova funguje, dětská skupina je plná a všech 18 milionů korun jsme kraji vrátili,“ dodává na závěr.