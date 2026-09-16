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„Čekali jsme více.“ „Je mi z vás špatně.“ Čeští europoslanci reagují na projev von der Leyen

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Obrana nebo spolupráce s Kanadou sklidily mezi některými českými europoslanci pochvalu. Z projevu Ursuly von der Leyen ale podle nich nevyplynulo, jak chce Komise řešit například vysoké ceny energií.
„Čekali jsme více.“ „Je mi z vás špatně.“ Čeští europoslanci reagují na projev von der Leyen

„Čekali jsme více.“ „Je mi z vás špatně.“ Čeští europoslanci reagují na projev von der Leyen

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Update EU

Web se zaměřuje na dění v Evropské unii a jeho dopady na Českou republiku. Přináší články o politických rozhodnutích, legislativě, ekonomice i aktuálních tématech, která formují vztah mezi evropskými institucemi a domácím prostředím.Obsah nabízí přehledné vysvětlení evropských procesů a jejich...

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