„Čekali jsme více.“ „Je mi z vás špatně.“ Čeští europoslanci reagují na projev von der Leyen

Obrana, Ukrajina nebo spolupráce s Kanadou sklidily mezi některými českými europoslanci pochvalu. Z projevu Ursuly von der Leyen ale podle nich příliš jasně nevyplynulo, jak chce Komise řešit vysoké ceny energií, konkurenceschopnost nebo další zásadní problémy evropské ekonomiky. Od části europoslanců si vysloužila velmi ostrá slova.
Projev Ursuly von der Leyen o stavu Evropské unie vyvolal mezi českými europoslanci rozdílné reakce. Zatímco někteří ocenili důraz na evropskou obranu, podporu Ukrajiny nebo plánované prohloubení vztahů s Kanadou, jiní předsedkyni Evropské komise vytýkali nedostatek konkrétních kroků.
Co konkrétně zaznělo, redakce Update EU shrnula v předchozím článku.
Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen chce evropský „článek 4“ po vzoru NATO a Evropskou bezpečnostní radu. Kanadě nabídla cestu k prvnímu „přidruženému členství“ v EU.
Europoslankyně Veronika Vrecionová (ODS) ocenila právě obranu, podporu Ukrajiny, rozšíření EU, zmínku o významu jaderné energetiky a spolupráci s Kanadou. Celkově na ni ale projev působil jako „evropský vánoční stromeček“.
„Od všeho trochu, ale skutečné priority se v tom hledají jen těžko,“ uvedla. Podle Vrecionové by se EU měla soustředit především na konkurenceschopnost, energetiku a bezpečnost.
Podobně kriticky se vyjádřil i Ondřej Krutílek (ODS). Uznává, že von der Leyen několikrát zdůraznila konkurenceschopnost, podle něj ale evropské firmy nepotřebují další projevy, nýbrž změnu evropské politiky. „Potřebují levnější energie, rychlejší povolování, méně regulace a hlavně jistotu, že jim Brusel nebude jednou rukou dávat úlevy a druhou přidávat nové povinnosti,“ uvedl.
Právě rozpor mezi deklarovaným snižováním byrokracie a vznikem nových evropských pravidel podle něj zůstává problémem.
Nerudová: Čekala jsem více
Nadšená z projevu není ani europoslankyně Danuše Nerudová (STAN). Ta je přitom stejně jako Ursula von der Leyen spojena s Evropskou lidovou stranou.
„Stojíme před zásadními rozhodnutími, které budou formovat Evropskou unii, ale o jejich konkrétním provedení jsme se dneska moc nedozvěděli,“ napsala Nerudová na sociální síti X.
Konkrétně jí chyběly odpovědi na otázky dlouhodobého rozpočtu EU, konkurenceschopnosti, vysokých cen energií nebo proměny trhu práce. Připomněla také, že v Německu a Francii vedou průzkumy protievropské síly. Právě v této situaci podle ní potřebuje EU lidem konkrétně ukázat, jak jim chce zlepšit život a jak rychle toho chce dosáhnout.
„Čekala jsem více,“ shrnula svůj dojem z projevu.
Naopak pozitivně hodnotil jednu z konkrétních částí projevu Jan Farský (STAN). Předsedkyně Komise vyzvala členské státy, aby omezily takzvaný gold-plating, tedy přidávání dalších požadavků při převádění evropských pravidel do národní legislativy. „Konečně!“ reagoval Farský.
Niedermayer: Konkurenceschopnost neleží jen na Komisi
Luděk Niedermayer (TOP 09) upozornil, že odpovědnost za posílení evropské ekonomiky neleží pouze na Evropské komisi.
Podle něj von der Leyen správně popsala problémy, které evropský růst brzdí, a zároveň představila konkrétní kroky, které už Komise podniká. Za důležitý považuje zejména plán „One Europe, One Market“, jehož cílem je odstranit bariéry na jednotném trhu do konce příštího roku.
Klíčové je podle Niedermayera také propojení bankovní unie, kapitálových trhů a energetického trhu. „Ve všech oblastech je Komise aktivní, posun ale stále není takový, jaký potřebujeme,“ připustil.
Debata o evropské konkurenceschopnosti by se proto podle něj neměla zastavit u kritiky Komise. „Společná práce na posílení evropské konkurenceschopnosti totiž neleží jen na Bruselu. Je především v rukou domácích politiků,“ uvedl.
Gregorová: Nejprázdnější projev
Výrazně kritičtější byla Markéta Gregorová (Piráti). Von der Leyen podle ní tentokrát nepřišla s dostatečně konkrétním plánem.
„Já jsem již zažila mnoho projevů Ursuly von der Leyen a tento mi přišel nejprázdnější z hlediska konkrétních kroků,“ řekla Gregorová na dotaz redakce.
Za zásadní problém považuje především ekonomické vztahy s Čínou. Právě v této oblasti by uvítala konkrétnější řešení negativního čínského vlivu na evropskou ekonomiku.
Pokorná Jermanová: Komise není evropská vláda
Nejostřejší česká kritika zazněla z tábora ANO. Jaroslava Pokorná Jermanová, jako jedna ze dvou českých europoslankyň, mohla přímo vystoupit na plenárním zasedání v rámci reakcí europoslanců. „To, co jsem dneska zažila, je něco nepředstavitelného,“ prohlásila.
Sama podle svých slov v Evropu věří, představuje si ji ale jinak než předsedkyně Komise. Silná Evropa podle ní nemá znamenat více evropských nařízení, regulací a omezení, ale především diskusi, hledání kompromisu a silné členské státy.
„Silná Evropa není Evropská komise. Evropská komise není evropská vláda. A vy nejste její prezidentkou. Naštěstí,“ řekla Pokorná Jermanová von der Leyen.
Ještě ostřejší byla Kateřina Konečná (Stačilo!). Právě ona dostala prostor přímo v debatě na plenárním zasedání a mohla tak reakci sdělit přímo šéfce Komise. „Paní Ursulo, je mi z vás špatně. Situace Evropy se nezlepší tím, že budete víc zbrojit,“ uvedla a připojila kritiku Ukrajiny. „Nežeňte nás do války.“
Tento obsah byl publikován v rámci projektu Eastern Flank EU Reporting (EFER), na kterém spolupracují redakce Delfi (Litva), Delfi (Lotyšsko), Espress (Rumunsko), EUBrief (Slovensko), Faktabaari (Finsko), Focus Europe Poland (Polsko), Napunk (Slovensko), Pro News Bulgaria (Bulharsko) a Update EU (Česko). Projektový obsah naleznete také na webu EastFlank.eu. Více informací najdete zde.