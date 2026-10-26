Čekal trápení s přechodem z Androidu na iPhone. Po třech měsících redaktora zradily hlavně zvyky z deseti let

Dinhův telefon dlouho obsluhoval hlavně Google. Chrome, Keep, Docs, YouTube Music, Fotky Google a Discover, který otevíral jedním přejetím prstem z domovské obrazovky, tvořily jeho každodenní výbavu. V roce 2024 si koupil nejlevnější iPhone, jaký se tehdy dal pořídit. Byl to model SE třetí generace uvedený v roce 2022 a Dinh ho nasadil jako svůj jediný telefon.
Tři obavy, se kterými redaktor otevíral krabici
První obava se týkala dat. Kontakty, fotky, zprávy, záložky i hesla měl Dinh uložené ve službách Googlu a počítal s tím, že část z nich při stěhování zmizí. Druhá mířila na aplikace, protože čekal, že ty oblíbené na iOS buď nenajde, nebo budou fungovat jen v ořezané podobě. Třetí byla ryze cenová: za podobné peníze dostane na Androidu víc hardwaru.
U iPhonu SE měla ta třetí obava oporu v technických údajích. Telefon má LCD displej o úhlopříčce 4,7 palce s rozlišením 1 334 × 750 pixelů, takže uživatel zvyklý na OLED přechází k jiné technologii obrazovky. Fotoaparát je jen jeden, s rozlišením 12 Mpx, a otisk prstu snímá Touch ID schované v domovském tlačítku.
Telefon s Androidem za podobnou cenu nabízí 120Hz OLED a baterii větší o tisíce mAh. Dinh přesto chtěl prověřit systém a specifikace nechal stranou.
Stěhování dat po deseti letech zabralo jediné odpoledne
Data přenesl nástrojem Move to iOS během prvního nastavení telefonu. Kontakty, fotky, videa, kalendáře i záložky se přesunuly rychle a bez potíží, celé stěhování mu podle jeho slov zabralo jedno odpoledne. Apple k tomu doporučuje mít oba telefony na nabíječce a připojené k Wi-Fi. Hesla a zprávy, kvůli kterým měl před přechodem obavy, v Dinhově výčtu přenesených položek chybějí, a jak dopadly, tak zůstává otevřené.
S aplikacemi Googlu potíž nebyla. Keep, Docs, YouTube Music i Fotky Google běžely na iOS normálně a rozdíl v nabídce aplikací mezi oběma systémy, který před lety skutečně existoval, se podle Dinha výrazně zúžil. Totéž platí pro české uživatele. George Česko, ČSOB Smart, My Air CZ i Mapy.com mají v App Storu plnohodnotné verze včetně podpory biometrie a Apple Pay. Proměnila se i domovská obrazovka: aplikace a widgety jde volně přesouvat, stránky skrývat a rozložení si přizpůsobit.
Nejvíc ho nadchla Continuity, tedy propojení iPhonu s Macem, který Dinh používá. Text zkopírovaný v telefonu vloží na počítači díky univerzální schránce. Funkce Continuity Camera z iPhonu bez instalace a párování udělá webkameru pro videohovory. Nejsilnější argument celého pokusu tak platí jen pro toho, kdo Mac vlastní. Funkce iPhone Mirroring, která zobrazí iPhone na obrazovce Macu, navíc v Evropské unii zatím dostupná není.
Co nakonec poslalo iPhone do role druhého telefonu
Po třech měsících se Dinh vrátil k Nothing Phone 2. Chyběl mu Google Discover, který si za deset let navykl otevírat přejetím z domovské obrazovky. Na iPhonu se k němu dostane jen přes aplikaci Google nebo prohlížeč. Podobně dopadl Xbox Cloud Gaming: hraje se v prohlížeči na xbox.com/play, což je méně pohodlné než samostatná aplikace.
Vadil mu i displej. Po letech s 120Hz panely mu 60Hz obrazovka iPhonu SE prostě nesedla.
Poslední výtka se týká gesta zpět, které se v různých aplikacích pro iOS chová různě. První dny ho to dráždilo, po několika týdnech si zvykl. Ze čtyř věcí, kvůli kterým se vrátil, se hardwaru týká jediná, a to displej. Zbylé tři vycházejí ze zvyku nebo z podoby aplikací na iOS. Apple přesto zařadil mezi značky, ze kterých bude vybírat příští telefon, a iPhone, který si nechal jako druhý, by příště zvažoval i jako hlavní.
Za vstup do iOS dnes zaplatíte o 5 500 korun víc než za Pixel 9a
Se stejným telefonem už Dinhův pokus v Česku nikdo nezopakuje, protože iPhone SE z roku 2022 Apple mezi novými modely nenabízí. Nejlevnějším novým iPhonem je dnes iPhone 17e za 16 990 Kč. O stupeň výš stojí iPhone 16 za 19 990 Kč.
Google Pixel 9a začíná v českém Google Store na 11 490 Kč. Za iPhone 17e tak kupující zaplatí o 5 500 Kč víc, tedy téměř o polovinu víc, než stojí Pixel.
Pixel 9a za svou cenu nabízí OLED displej s obnovovací frekvencí až 120 Hz a baterii s kapacitou 5 100 mAh. Vyšší obnovovací frekvenci by Dinh nedostal ani s iPhonem 17e, ani s iPhonem 16, protože 120Hz displej ProMotion Apple drží jen pro modely Pro. Výrobci telefonů s Androidem takové dělení opustili i u modelů pod deset tisíc korun.