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Čeká vás největší filmový zážitek týdne: V pondělí ve 20:00 nasazuje ČT2 nestárnoucí westernovou podívanou

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Pondělní večer může být začátkem něčeho intenzivního. Zapomeňte na únavu z prvního dne v týdnu – na obrazovky míří mistrovské dílo plné mrazivého napětí, kde se hraje o život a každý pohled znamená víc než tucet výstřelů.
Čeká vás největší filmový zážitek týdne: V pondělí ve 20:00 nasazuje ČT2 nestárnoucí westernovou podívanou

Čeká vás největší filmový zážitek týdne: V pondělí ve 20:00 nasazuje ČT2 nestárnoucí westernovou podívanou

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 18.10.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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