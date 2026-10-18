Čeká vás největší filmový zážitek týdne: V pondělí ve 20:00 nasazuje ČT2 nestárnoucí westernovou podívanou

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Představte si, že celý týden čekáte na okamžik, kdy konečně sednete a necháte se vtáhnout do příběhu, který vás nechytí akčními efekty, ale napětím, jež se dá krájet. Pondělí nemusí být jen o povinnostech – může být o útěku do světa, kde se rozhoduje mezi životem a smrtí pod rozpáleným sluncem pustiny.
Žánr, který vás nenechá vydechnout. Málomluvný muž s tajemstvím v očích. Nebezpečný zajatec jako živá návnada. A čekání – nekonečné, dusivé čekání na někoho, kdo přijde pro pomstu.
Když se z lovu stává smrtelná hra na kočku a myš
Teprve teď přichází odhalení: Osamělý jezdec z roku 1959, režie Budd Boetticher. V hlavní roli málomluvného lovce odměn Bena Brigadea září ikonický Randolph Scott. Po jeho boku James Best jako nebezpečný mladý Billy John a legendární Lee Van Cleef v roli jeho obávaného bratra Franka.
Ben dopadne Billyho, ale místo rychlého návratu za odměnou volí zdlouhavou cestu nehostinnou krajinou. Připojí se k němu osamělá žena Carrie (Karen Steele) a dvojice dezertérů Sam Boone a Whit (Pernell Roberts a James Coburn). Jejich úmysly? Všechno, jen ne čisté.
Skutečný cíl Bena Brigadea není Billy. Ten slouží jako návnada na Franka – muže, který před lety zavraždil Benovu ženu. U stromu oběšenců čeká Ben na osudové setkání. Psychologická válka uvnitř skupiny graduje s každou minutou.
Debut budoucí hvězdy a obdiv Martina Scorseseho
Ve filmu si odbyl celovečerní debut pozdější hollywoodský velikán James Coburn. Natáčení probíhalo v duchu minimalismu – žádné pompézní kulisy, jen čistá filmová řeč a precizní práce s postavami.
Osamělý jezdec patří do slavné série „Ranown westernů“, kterou vytvořil režisér Boetticher se scenáristou Burtem Kennedym a hercem Scottem. Tyto snímky dnes kritici považují za vrchol žánru padesátých let.
Martin Scorsese film řadí mezi své nejoblíbenější. Oceňuje na něm především úspornou dramaturgii a schopnost vytvořit dusivou atmosféru bez zbytečného násilí. Každý pohyb má význam, každý pohled skrývá hrozbu.
Chytrý scénář a nadšené reakce diváků
Na Kinobox.cz film drží solidní hodnocení a diváci oceňují především postupné odhalování Benových motivů. „Scénář je na westernový žánr poměrně chytrý a až v polovině filmu se postupně dozvídáme, o co osamělému jezdci vlastně jde. V rámci žánru je to volba, která nezklame,“ píše jeden z věrných fanoušků.
Kritik Geoff Andrew z Time Out dodává: „Ride Lonesome je skvěle napsané scenáristou Burtem Kennedym – je to malé mistrovské dílo, které ani na okamžik nezahraje falešnou notu.“
Sedmdesát sedm minut čistého napětí. Žádná vata, žádné zbytečné scény. Jen psychologická hra, kde jediná chyba znamená smrt.
Zdroj: youtube.com
Pondělní večer s mistrovským dílem
Nenechte si ujít Osamělého jezdce na ČT2 v pondělí 19. května 2026 od 20:00 do 21:15. Pustina, prach a osudové čekání u stromu oběšenců – to vše vás čeká na obrazovkách.
Máte rádi westerny, kde se hraje hlavně s psychikou a napětím? Nebo dáváte přednost akčním přestřelkám?
Zdroje článku: csfd.cz, en.wikipedia.org, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná