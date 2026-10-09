Čechům se na půdě válí staré zavařovačky, které hledají sběratelé z Německa. Platí v eurech a v přepočtu vám dají klidně 2 400 Kč

Kdo na německém inzertním serveru Kleinanzeigen zadá hledání starých sklenic Weck, dostane desítky nabídek s cenami v eurech. Podobné sklo přitom leží v řadě českých domácností, často zapomenuté v krabicích na půdě. Než ho vyhodíte, vyplatí se vědět, podle čeho poznat kus, o který mají kupci zájem, a jakou částku za něj můžete reálně čekat.
Celá krabice vynese víc než jeden kus
Nejvíc peněz se na Kleinanzeigen točí kolem celých sbírek. Soubory zhruba 50 starých zavařovacích sklenic tam prodejci koncem září a začátkem října nabízeli za 100 eur. Podle kurzu České národní banky ze začátku října to v přepočtu dělá přibližně 2 400 Kč.
Samostatné kusy se prodávají za mnohem menší částky. Starou litrovou sklenici značky Weck s historickou ražbou ochranné známky J.W. a nápisem Frischhaltung inzeroval prodejce koncem srpna za 29 eur, tedy kolem 700 Kč. Obyčejné starší sklenice bez zvláštností se naopak nabízejí za jedno euro za kus a některé se dokonce rozdávají zdarma.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Co prodejci nabízejí Inzerovaná cena soubor zhruba 50 starých zavařovacích sklenic 100 eur, v přepočtu přibližně 2 400 Kč stará litrová sklenice Weck s ražbou J.W. a nápisem Frischhaltung 29 eur, tedy kolem 700 Kč obyčejná starší sklenice bez zvláštností jedno euro za kus, některé i zdarma
Je dobré vědět, že jde o ceny z inzerátů. Řada prodejců k nim připisuje zkratku VB, která označuje cenu k jednání, takže výsledná částka může vyjít nižší.
Proč mají Němci ke sklenicím Weck tak blízko
Gumový kroužek jako těsnění zavařovací sklenice vymyslel kolem roku 1880 chemik Rudolf Rempel z Gelsenkirchenu. Patent pak koupil podnikatel Johann Carl Weck, jehož jméno nese firma založená roku 1900 v bádenském Öflingenu. Značka zdomácněla natolik, že Němci zavařovacím sklenicím dodnes běžně říkají Weckgläser.
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Pro tuzemské půdy je podstatné, že do českých obchodů dorazily sklenice Weck dřív, než začala první světová válka. Uzávěr tvořila trojice dílů: skleněné víčko, gumový kroužek pod ním a kovová pružina, která víčko při zavařování tiskla k hrdlu. Původní německý kus proto může klidně ležet i v české chalupě.
Co se na českých půdách skrývá nejčastěji
Levnější alternativu k německému zboží nabízela firma Bareš-Till z Jevíčka se svými sklenicemi Reform. Když skončila první světová válka, rozrostla se nabídka o další patentní uzávěry, mezi nimiž byl třeba Rex.
Mnohem běžnější jsou ale dva mladší typy. Rýhovky se skleněným víčkem a drážkou na okraji měly v československých spížích navrch zhruba do 60. let. V 70. letech je odsunuly sklenice na hliníková víčka Omnia. Oba typy se vyráběly ve velkých sériích, a proto jejich cena zůstává nízká. Zájem budí hlavně starší patentní kusy s čitelnou značkou výrobce.
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Prvním krokem je pohled na dno a stěny. Podle vyraženého znaku se dá zjistit sklárna nebo firma i přibližné období výroby. U sklenic Weck hledejte reliéf jahody s nápisem Weck nebo starší znak s iniciálami J.W. Když jsou dno i stěny hladké, počítejte s malým zájmem, protože nikdo nedokáže říct, odkud taková sklenice pochází.
Pak přijde na řadu stav. Sklenici nejdřív opatrně otřete od prachu a prohlédněte ji na světle, protože jemné vlasové praskliny se na zašlém skle snadno přehlédnou. Každé poškození skla nebo kovových dílů uzávěru cenu znatelně sníží.
Velkou roli hraje i víčko. Na Kleinanzeigen se stará skleněná víčka Weck prodávají dokonce samostatně a jeden prodejce za 13 kusů chtěl koncem srpna 23 eur. Kompletní sklenice s původním víčkem proto u kupců obstojí lépe. Pokud máte víc zachovalých kusů, nabízí se prodat je pohromadě, protože podle německých inzerátů se zajímavější peníze točí hlavně kolem ucelených sbírek.
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Zdroje: https://www.kleinanzeigen.de/s-haus-garten/alte-weck-gl%C3%A4ser/k0c80, https://de.wikipedia.org/wiki/J._Weck, https://www.tiscali.cz/nevyhazujte-stare-zavarovaci-sklenice-s-dratenym-uzaverem-za-tenhle-jeden-typ-vicka-davaji-sberatele-i-2-500-kc-723138, https://www.stoplusjednicka.cz/zavarit-uchovat-zavarovani-ma-v-ceskych-zemich-bohatou-tradici, https://www.dotyk.cz/lifestyle/zavarovaci-sklenice-sberatelstvi-cena/, https://www.nzm.cz/o-nas/aktuality/historie-zavarovaci-sklenice